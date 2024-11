Stavět Dukovany přijde deset tisíc lidí. Region omládne, chybět budou lékaři

Data vyplynula ze studie, kterou si nechal zpracovat stát a kraje u firmy KPMG a kterou její zpracovatel představil v Třebíči. Stalo se tak na konferenci s reprezentativní účastí dvou ministrů (pro místní rozvoj a průmyslu), zástupců krajů Vysočina i Jihomoravského, vedení Třebíče a podnikatelů.

„Můžeme očekávat příliv až 9 700 lidí včetně rodinných příslušníků pracovníků v letech 2034 a 2035. Výstavba dalších bloků bude trvat řadu let a bude atraktivní pro mladou generaci. Pokud budou tito lidé pár let na stavbě pracovat, zcela jistě se v tom území usídlí. Je to příležitost, jak region omladit a zvrátit negativní populační bilanci,“ řekl zástupce firmy KPMG Radek Chaloupka.

„Musíme se připravit na příchod nových zaměstnanců do regionu a v tomto ohledu nás čeká ještě hodně práce. Většina negativních dopadů se v území totiž projeví okamžitě se zahájením stavby,“ upozornil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Studie konstatovala budoucí zvýšení osobní automobilové dopravy. Pro omezení jejího nárůstu doporučuje posílení především autobusové hromadné dopravy s tím, že by měly být upraveny časy spojů z Moravského Krumlova, Náměště nad Oslavou, Hrotovic a Moravských Budějovic, aby odpovídaly začátkům a koncům směn na stavbě.

Prohloubí se nedostatek kvalifikovaných

Autoři studie vyčíslili, že v oblasti bude potřeba doplnit dvě desítky lékařů: zhruba pět praktiků, čtyři zubaře, jednoho pediatra, tři gynekology a sedm specialistů. Podle studie se sice na území nezvýší kriminalita, ale místní lidé budou mít opačný pocit.

Také se musí postavit tři tisíce bytů, což představuje v letošních cenách investici za 10,8 miliardy korun. Může se také projevit zastaralost místních sportovišť a kulturních zařízení.

Vznikne potřeba dvanácti tisíc pracovních míst, ale zdejší podnikatelé necítí obavu z toho, že by ty síly byly vysávány z místních firem. Petr Šmejkal předseda třebíčské hospodářské komory

V roce 2040 by v území mělo chybět více než 12 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel. Mezi potenciální rizika patří „masivní vysátí pracovního trhu“. Čili kdo bude mít v oblasti chuť pracovat, půjde pracovat na dostavbu, kde bude moci očekávat zajímavější plat. Toto riziko však studie nepotvrdila. Ale konstatovala, že se prohloubí nedostatek kvalifikovaných techniků a pracovníků ve správních činnostech.

Šéf třebíčské hospodářské komory Petr Šmejkal se závěry studie z předchozího odstavce nesouhlasí. „Podle studie tady vznikne potřeba dvanácti tisíc pracovních míst, ale zdejší podnikatelé necítí obavu z toho, že by ty síly byly vysávány z místních firem. V tom je rozpor,“ vyjádřil se Šmejkal.

Měly by platit gentlemanské dohody

Dodal, že zná obavy například regionálních výrobců pro autoprůmysl, kteří se bojí, že se zahájením dostavby jejich pracovníci přejdou na stavbu elektrárny. Ještě vážnější obavy tohoto typu jsou v etablovaných místních firmách, které se věnují například vysoce kvalifikované údržbě jaderné elektrárny.

„Ty firmy nedokážou zabránit svým specialistům, aby odešli jinam. Aby si je udržely, budou muset těm lidem výrazně připlatit. To může firmy ekonomicky rozvrátit. Pokud zhotovitelé dostavby chtějí využívat kapacity místních firem, nemohou je personálně vybrakovat. Měla by tam být nějaká gentlemanská dohoda mezi hlavním dodavatelem a subdodavateli, že si nepůjdou po krku,“ uvažoval Šmejkal.

V souvislosti s dostavbou do oblasti přijde až 250 miliard korun, očekává se vznik tisícovky nových ekonomických subjektů. Nejvíce budou z dostavby těžit sektory dopravy a stavebnictví, místně pak maloobchod, ubytování, stravování a pohostinství.

Studie přišla na dva miliony korun. Autoři sbírali data letos od března do září.