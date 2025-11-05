„Trvalá opatření pro nadrozměrné a těžké komponenty prozatím představují náklady ve výši celkem 9,5 miliardy korun, dočasná opatření pak 482,5 milionu korun. Náklady na návozové trasy pro Kraj Vysočina z rozpočtu SFDI činí zhruba 1,1 miliardy korun,“ vyčíslil hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
Za tyto peníze vzniknou nové silniční stavby na trasách, kudy náklady budou nejčastěji jezdit. Počítá se s tím, že budou přepravovány lodí do Týnce nad Labem. Tam budou přeloženy na nákladní vozy a přepravovány po silnicích I/38, II/405, II/351 a II/152 přes Čáslav, Havlíčkův Brod, Jihlavu a Třebíč. Alternativou je i dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím.
|
Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy
Všechny tyto trasy by měly být do zahájení stavby JE Dukovany na extrémní přepravu připravené. „Nové obchvaty i modernizované úseky návozových tras by měly být hotové do konce roku 2029. Tento termín je kraj připraven dodržet. Vzhledem k tomu, že s projekční a majetkoprávní přípravou jsme začali s dostatečným předstihem, jsme nyní s realizací v mírném časovém předstihu,“ informoval Martin Kukla.
Veškeré stavby, kterých je celkem přes dvacet, mají jedno společné. Na jejich financování, byť se třeba jedná o krajské silnice, se zcela nebo alespoň podstatnou částí bude podílet stát. Výjimkou byly stavby, jež byly dokončeny do loňského podzimu. Ty na krajských silnicích obvykle hradil kraj s přispěním evropských fondů.
A platí také, že nebýt dostavby dukovanské elektrárny, mnohé z těchto staveb by se nikdy neuskutečnily. Případně by na ně došlo s velkou časovou prodlevou.
První obchvaty jsou hotové, ŘSD zpevnilo mosty
Hotov je jižní obchvat Jihlavy a nově otevřen byl obchvat východní spojující výpadovky na Třebíč a na Brno. V režimu předčasného užívání je od poloviny října. Tři a půl kilometru nové silnice přišly na 277 milionů korun. Dříve dokončená jižní část stála 607 milionů.
Rozšířena už byla silnice II/351 mezi Třebenicemi a Dalešicemi i část alternativní trasy po silnici II/360 mezi Rudíkovem a Trnavou. Stejně tak byla modernizována trasa po silnici II/152 ze Slavětic do Dukovan.
Něco už má za sebou i Ředitelství silnic a dálnic, které se stará o silnice prvních tříd. Aktivity ŘSD se prozatím soustředily zejména na mosty. „Všechny už mají nebo nově budou mít nosnost až 900 tun a životnost sto let,“ podotkl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.
Dokončena je už výměna čtyř konstrukcí na silnici 38 u Kamene, Skuhrova a Antonínova Dolu. Před nedávnem byl obnoven provoz i na mostě u Habrů, který rovněž rostl od základů znovu, byť původní konstrukce nebyla ve špatném stavu.
V příštím roce na ŘSD čeká demolice a stavba mostu nového v havlíčkobrodské Masarykově ulici. Tato výměna bude ze všech mostů nejnáročnější. „Zakázka je aktuálně v soutěži,“ říká Veselý. Odhadovaná cena prací je 185 milionů korun, trvat by měly 390 dní, tedy více než jeden rok. Po tu dobu by měl fungovat provizorní jednosměrný most do Sázavské ulice.
Skoro polovinu nákladů sebere obchvat Třebíče
Kapitolou samou pro sebe je nový obchvat Třebíče. Ačkoliv je jeho trasa už roky známá, stále se objevují lidé, kteří vůči ní mají výhrady. Nelíbí se jim, jak moc blízko centra vede a že některé části města svou linií odděluje. Příprava není po administrativní stránce snadná. ŘSD stáhlo původní dokumentaci k vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a podalo ji znovu.
|
16. října 2025
„Několik souběžných řízení na sebe nabalovalo zvýšené množství námitek, které ale byly do velké míry podobné. To nakonec vedlo k tomu, že souhlasné závazné stanovisko vydané krajským úřadem ministerstvo životního prostředí zrušilo,“ vysvětlil už dříve ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.
S vydáním nového souhlasného stanoviska se počítá v prvním pololetí příštího roku, se zahájením stavby pak nejpozději v roce 2028. Takřka astronomická se může zdát cena, odhadována je na 4,2 miliardy korun bez DPH. Šest kilometrů dlouhá trasa vede složitým terénem, potřeba bude osm mostů a dokonce jeden tunel, k tomu tři mimoúrovňové křižovatky a čtyři protihlukové stěny.
Staví se v Brtnici i Zašovicích, další obce čekají
Na obchvaty čekají i další obce. Stavět už se začalo v Brtnici, na novou trasu se přesune silnice II/405. „Pracuje se tam hlavně na nejvyšším mostě. Dále se dělají částečné pokládky konstrukčních vrstev vozovky a v části stavby se dokončuje zářez pro budoucí silnici,“ přiblížila mluvčí kraje Jitka Svatošová. Vzniká zde druhý nejvyšší most na Vysočině, jehož vozovka bude 40 metrů nad terénem.
Teprve před pár dny byla zahájena stavba i zhruba dva kilometry dlouhého obchvatu Zašovic na téže silnici. A do třetice bude na silnici II/405 zbývat obchvat Okříšek. Jeho budování je v plánu pro roky 2027 až 2029. Už o dva roky dřív by mohl být zprovozněn obchvat Velkého Meziříčí za půl miliardy. Silnice tu nově spojí východní dálniční sjezd s výpadovkou na Třebíč.
|
V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit
Uskuteční se ale i další drobnější stavební úpravy. Například bude muset být zbourán most nad silnicí I/38 ve Skuhrově, nadměrný náklad by pod ním neprojel. Nahrazen bude novou ocelovou mobilní lávkou. Na jižním okraji Brodu bude upraven středový ostrůvek kruhového objezdu u prodejny Highland Sport.
Rekonstrukci čeká i starý průtah skrz Štoky včetně demontáže sochy na kruhovém objezdu. Nadměrné náklady totiž budou projíždět skrz městys kvůli nemožnosti zvýšit nosnost mostu na obchvatu.
Silniční stavby na Vysočině kvůli rozšíření Dukovan
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic a Kraj Vysočina