Dukovany II už hledají firmy se zájmem o práci. Nabízejí se i místní společnosti

  11:14
České společnosti, které mají zájem dodávat na stavbu Elektrárny Dukovany II (EDU II) pomocné vybavení a materiály, se mohou do poloviny února 2026 zaregistrovat jako kvalifikovaní dodavatelé. Informoval o tom Vojtěch Meravý, mediální zástupce jihokorejské firmy KHNP, která je generálním dodavatelem stavby. A firmy už se skutečně hlásí.
Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...

Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků.

Už tento rok (2024) dodá Westinghouse nové palivo pro české jaderné elektrárny....
Do poloviny února se mohou hlásit potenciální dodavatelé pro výstavbu EDU II ze segmentu nazývaného AE&M. „Jde například o transformátory, kabely, regulační ventily, výměníky tepla, potrubí a mnoho dalších zařízení,“ vysvětlil Meravý. „Zájemcům doporučuji podívat se na náš web khnpcesko.cz, tam najdou vše potřebné,“ podotkl manažer kvality KHNP Philjae Kim.

O spolupráci na strategické státní zakázce Dukovany II mají zájem také firmy z regionu, včetně firem vysoce specializovaných.

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

„Jsou na Třebíčsku firmy, které pracují s jádrem a mají letitou spolupráci s dukovanskou elektrárnou minimálně od začátku devadesátých let, a ty jsou aktivní v plánování spolupráce při výstavbě nových bloků,“ sdělil předseda představenstva třebíčské Okresní hospodářské komory Petr Šmejkal.

„Jde například o firmy Sigma Lutín, NUVIA, I&C Energo. Mají v regionu sídla nebo pobočky a jistě se připravují zúčastnit se výstavby. Jsou to třeba i developeři, jejichž projekty nejsou ale nyní odtajněné, takže nemám oprávnění o nich mluvit,“ dodal Šmejkal.

Betonářské a zemní práce získají spíš velcí hráči

Podle něj nicméně ti největší subdodavatelé pro generálního dodavatele elektrárny Dukovany korejskou firmu KHNP patrně nebudou z Třebíčska.

Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků.
„Třebíčská Okresní hospodářská komora je sdružením lokálních firem, které nejsou v tom sektoru úplně největšími hráči, především ne v této první etapě přípravy výstavby elektrárny Dukovany II, kde se začínají zajímat uchazeči o betonářské či třeba zemní práce v rozsahu desítek miliard korun,“ uvedl Šmejkal.

Zájem lokálních firem bude podle něj spíše o účast na servisních a podpůrných službách, které na velkém staveništi pro týmy zhotovitele budou potřebné. „Nejprve se zde bude pracovat na výstavbě staveniště, což je kancelářsko-technické zázemí pro výstavbu, pravděpodobně například i se skladovacími nebo montážními halami a ubytovacími kapacitami,“ řekl Šmejkal.

To vše bude vyžadovat síť servisních služeb v oboru gastro, čištění, úklid, praní, žehlení, od zázemí v oblasti zdravotnictví až po třeba vznik a správu nových sportovišť. „Tato infrastruktura se bude budovat i stavebně. Takže firmy, které už v tom oboru podnikají třeba v gastru, tak uvažují udělat si tam pobočku nebo rozšířit činnost na to území. Nebo přilákat ty firmy do provozoven, které jsou v Třebíči, a ty provozovny tam zvětšit, nebo zvýšit jejich kapacitu,“ nastínil Šmejkal.

Zaměstnanci už absolvovali školení v Koreji

Kolem dvaceti zaměstnanců EDU II navštívilo začátkem prosince centrálu společnosti KEPCO E&C v korejském Kimčchonu. „Ta je pro hlavního dodavatele stavby KHNP partnerskou projekční kanceláří pro výstavbu nových bloků v Dukovanech. Delegaci EDU II představili experti KEPCO E&C aktuální stav návrhů nových reaktorů,“ sdělil Meravý.

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

„Padesát expertů z Elektrárny Dukovany II absolvovalo v Koreji u dodavatelské firmy KHNP pobyt se školením,“ dodal Meravý. Od zahájení projektu probíhají kromě toho denně intenzivní online i osobní jednání pracovních skupin.

Vrty dosáhnou celkové hloubky 12 kilometrů

Nyní geologové provádějí v místě stavby zpřesňující vrty, které pod takzvaným reaktorovým ostrovem dosáhnou hloubky až 140 metrů. Dělají vrty také v místě, kde budou zařízení zabezpečení elektrárny. Průzkumy jsou prováděny i na plochách zařízení staveniště, které mají rozlohu asi 100 hektarů, v koridorech liniových staveb pro přívod surové vody, odvod odpadních vod a vyvedení výkonu elektrárny.

Čtyři dekády Dukovan. Elektrárna míří ke stavbě dalších dvou reaktorů

„V rámci průzkumů bude provedeno přes 350 penetračních sond s celkovou délkou 5 277 metrů a přibližně tři stovky inženýrsko-geologických vrtů o celkové předpokládané hloubce 12 410 metrů,“ sdělila Alice Horáková, mluvčí EDU II.

Na staveništi se pohybuje asi deset vrtných souprav s doprovodnými vozidly a několik desítek pracovníků. Samotné průzkumy přímo v lokalitě by měly být dokončeny v první čtvrti roku 2026.

Připojeni na síť by měli být v roce 2036

Výstavba prvního bloku elektrárny EU II by měla začít v roce 2029, do sítě by měl být tento blok připojen v roce 2036. Druhý blok dukovanské „dvojky“ by se měl začít stavět roku 2030 a připojen bude v letech 2037 až 2038.

KHNP je jihokorejská státní společnost, která provozuje 26 reaktorů v Jižní Koreji, postavila čtyři nové bloky v jaderné elektrárně Baráka ve Spojených arabských emirátech.

„Má zkušenosti s výstavbou až devíti bloků současně. Její pokročilé reaktory nabízejí nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti a ochranu v případě velké letecké nehody a kybernetického útoku,“ dodal Meravý.

