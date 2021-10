Posledních deset let i navzdory covidu kontinuálně rosteme, říká šéf PBS

„V posledních deseti letech kontinuálně rosteme,“ říká v rozhovoru generální ředitel Milan Macholán.



Jak vaše firma zvládla covidové období?

I v PBS jsme čelili v souvislosti s covidem celé řadě problematických situací. Například když se počty nakažených zaměstnanců přehouply řádově do desítek. Tehdy jsme byli velmi blízko rozhodnutí přerušit výrobu a celý chod podniku. Nakonec jsme to však zvládli bez omezení, a i díky tomu jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, za což musím poděkovat všem zaměstnancům společnosti. Bezpochyby nás ale toto období v mnoha ohledech negativně ovlivnilo.

Milan Macholán a PBS Jednapadesátiletý generální ředitel a předseda představenstva První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., stojí v čele firmy od roku 2003, ve firmě začínal o deset let dříve jako obchodník divize letecké techniky.

Závod PBS ve Velké Bíteši byl založen v roce 1950, prvními výrobky byly sbíječky a součásti hornického a hutnického pneumatického nářadí pro Vítkovice. Letecké výrobě se v Bíteši věnují už od roku 1967.

Jediným akcionářem je nyní společnost PBS Group.

Bítešská firma patří mezi světové hi-tech výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky.

Před lety jste dostali ocenění Firma roku i za to, jak jste zvládli ekonomickou krizi v letech 2008 - 2009. Ukázalo vám nynější období nějaká slabá, nebo naopak silná místa?

Naší silnou stránkou je určitě široké produktové portfolio. Zatímco například naše přesné odlitky pro dopravní nebo zdravotnický průmysl se propadly co do objemu tržeb, finální produkty pro specifické letecké aplikace naopak zaznamenaly růst. Celorepublikového titulu Firma roku si v PBS velmi vážíme, stejně jako řady dalších ocenění za úspěchy v technickém rozvoji našich produktů, kvalitě, úspěších v exportu nebo za společenskou odpovědnost. Shodou okolností na konci září jsme převzali další dvě ocenění, konkrétně Inovace roku 2020 a cenu Vizionáři 2020.

Kdybyste měl coby šéf firmy se zhruba 700 zaměstnanci poradní hlas ve vládě, co byste během koronakrize udělal jinak?

Po boji je každý generál, ale pokud mám odpovědět, tak řízení preventivních opatření bych doporučil svěřit do rukou týmu odborníků a politikům bych kladl na srdce zaměřit se na srozumitelnou a jednoznačnou komunikaci pro různé cílové skupiny, tedy státní správu – zaměstnavatele – veřejnost.

PBS se hodně zaměřuje na export, máte zastoupení v Rusku, Číně, Indii a také USA. Jak se vám daří prosazovat na světových trzích?

Ještě jste nezmínil Evropu, kde máme také zastoupení, a to přímo v jejím srdci. (usmívá se) Jak už z výčtu těchto zemí vyplývá, jedná se o největší světové trhy. O největší zákazníky ale usiluje i nejvíce konkurentů. Uplatnit se na těchto trzích znamená nabídnout prvotřídní kvalitu a lepší parametry než konkurence. Je to tedy o neustálém vývoji, modifikacích, ale i o investicích do výroby a zaměstnanců.

Využíváte v zahraničním zastoupení Čechy, nebo naopak místní byznysmeny?

Je to ve většině případů spolupráce našich zahraničních kolegů s těmi českými. Američan s Američanem si porozumí nejlépe, ale často je zapotřebí detailnější technická nebo obchodní podpora z mateřské společnosti. V dobách předcovidových jsme se běžně účastnili i více než deseti veletrhů ročně, a to téměř na všech kontinentech. Naši obchodní zástupci ročně absolvovali desítky služebních cest s různým zaměřením.



Covid to samozřejmě dost změnil, a i my jsme se museli přeorientovat na online komunikaci, což ale zdaleka ne vždy nahradí osobní setkání. Jsem rád, že se postupně daří opět osobně setkávat s našimi partnery na klíčových trzích, ale i u nás v PBS. V průběhu října nás navštíví třeba důležití obchodní partneři z Turecka a Izraele nebo také nový velvyslanec Indie, kde jsme v loňském roce založili novou sesterskou společnost PBS INDIA, která bude hájit naše zájmy v této druhé nejlidnatější zemi světa.

Ovlivňují nějak váš byznys politické roztržky s Ruskem a Čínou?

Rusko a Čína patří historicky mezi naše významné trhy. Politická nestabilita obchodním vztahům neprospívá. Desítky let budované renomé značky na těchto trzích tak může být ztraceno v řádech několika týdnů jedním politickým rozhodnutím. Navíc v takto globalizovaném světě pocítíme obratem negativní vliv i v našem regionálním měřítku, například omezením investičních výdajů postižených společností, či v konečném důsledku zvýšením nezaměstnanosti.

Pořád vás táhne nahoru letecký průmysl? Změnil se nějak zásadně tento obor během poslední dekády?

Produkce PBS pokrývá poměrně široké spektrum zákazníků. Zmiňoval jsem přesné odlitky naší slévárny pro dopravní, zdravotnický, energetický a letecký průmysl. Rostoucí trend je v poptávkách po povrchových úpravách kovů, u kterých nabízíme vedle eloxování, zinkování, niklování, cínování a černění nyní nově i saténování. Dlouhodobě však platí, že nejvýznamnější část produkce tvoří turbínové pohonné jednotky pro letecký průmysl. Konkrétně se jedná o pomocné energetické jednotky, označované zkratkou APU, které dodávají elektrickou energii a stlačený vzduch pro předletovou přípravu a startování hlavních motorů různých typů letounů a vrtulníků. Od roku 2004 konstruujeme, vyrábíme a testujeme také turbínové letecké motory, které jsou určeny především pro různé typy bezpilotních aplikací.

Dalším produktem jsou klimatizační systémy pro letouny a vrtulníky. Například v současné době se připravuje sériová výroba českého modernizovaného cvičného letounu L-39NG, kde je instalován náš klimatizační systém. Divize letecké techniky vyrábí také velmi specifické kryogenní produkty, které slouží ke zkapalňování vzácných plynů. Naše kaskáda nízkoteplotních kompresorů úspěšně pracuje řadu let 100 metrů pod zemí v urychlovači částic ve švýcarském CERN. Otevírá se nám velmi významný potenciál ve zkapalňování vodíku, který by mohl nahradit klasická fosilní paliva v mnoha odvětvích, včetně toho leteckého.

Pro tradiční strojírenské firmy jsou důležité investice do modernizace, aby udržely krok na trhu. Jak se vám daří v tomto směru?

Řekl bych, že v leteckém průmyslu to platí dvojnásob. I proto každoročně investujeme více než 100 milionů korun do projektů technického rozvoje a do výrobních technologií. Letos jsme uvedli na trh již dvě významné modifikace proudových motorů. U jednoho z nich se nám například podařilo zvýšit výkon, respektive tah, o 25 procent při zachování stejných rozměrů a hmotnosti motoru, což se v letectví velmi cení. Investujeme do moderních výrobních technologií. V loňském roce jsme pořídili digitální rentgen pro kontrolu odlitků. Na přelomu loňského a letošního roku jsme zprovoznili novou žíhací pec. Aktuálně rozjíždíme novou robotickou linku na slévárně, průběžně rozšiřujeme naše CNC pětiosá obráběcí centra a tak bych mohl pokračovat.

Velké výrobní firmy často žehrají na nedostatek kvalifikovaných lidí. Pomáhá vám v tomto ohledu vlastní podnikové učiliště?

Nedostatek pracovníků je problém, který pociťujeme velmi intenzivně. Dlouhodobě hledáme pracovníky na různé pozice, například konstruktér, obchodník, ale také obsluha CNC strojů a další výrobní profese, abychom tak pokryli dlouhodobý růst společnosti. O to více si ceníme toho, že máme vlastní středisko praktického vyučování, které nám každoročně vychovává nové učně na pozice obráběč kovů či mechanik seřizovač, které při rozšiřování výroby potřebujeme nejvíce.

V PBS jste začínal jako obchodník v divizi letecké techniky. Od roku 2003 vedete firmu se stovkami zaměstnanců coby generální ředitel. To je pro člověka na vysokém manažerském postu docela dlouhá doba. Máte čas zajít i mezi lidi do výroby a pobavit se s nimi?

Celý můj profesní život je spojený s PBS, kde jsem pracoval již jako stážista na začátku devadesátých let. V roce 1993 jsem nastoupil na plný úvazek jako obchodník divize letecké techniky. Po pěti letech jsem obchodní oddělení vedl a po dalších pěti letech jsem se stal generálním ředitelem.



Můj vztah s PBS bych spíše než pracovní označil za takové druhé manželství, a to se všemi specifiky, která manželství má. Ať už si pod tím představíte cokoliv, jsem rád, že nám to klape, což dokládají i ekonomické výsledky, které jsou v posledních deseti letech kontinuálně rostoucí. Za to musím znovu poděkovat všem zaměstnancům, se kterými se potkávám nejen v relativně malé Velké Bíteši, ale pravidelně i na „poradách v terénu“, které realizujeme minimálně jednou měsíčně s řediteli jednotlivých divizí a úseků. V PBS zaměstnáváme aktuálně více než 660 zaměstnanců a troufám si tvrdit, že s více než polovinou se osobně znám.

Před lety jste mi v jednom rozhovoru říkal, že je pro vás nejlepším odreagováním práce na zahrádce. Platí to pořád?

Ano, je to tak. Nejkrásnější je na zahrádce letní ráno s východem slunce. V posledních letech mám radost z pěstitelských úspěchů s vinnou révou. Pěstujeme různé druhy bílých, růžových a modrých hroznů.