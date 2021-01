Firmy na Vysočině prožívají složité období, platy zvýší jen individuálně

„Čím déle krize potrvá, tím déle se bude ekonomika restartovat. Odhaduji, že než zabere vakcinace, přijde ještě několik vln nákazy. Očekávám, že vývoj ekonomiky bude růstový, otázkou zůstává, jak moc. Propad v některých oborech je tak silný, že se přeleje do dalších odvětví,“ vyjádřil se Igor Zahrádka, generální ředitel havlíčkobrodské společnosti B:Tech, zabývající se průmyslovou automatizací a robotizací.



Pojďme se podívat, jak konkrétně se se situací vyrovnávají a co od začínajícího roku 2021 očekávají jednotlivé firmy. A také na to, zda mají šanci na vyšší výplaty jejich zaměstnanci.

B.Tech Zmrazené investice do personálního růstu

Právě tuto havlíčkobrodskou firmu loni zasáhl třicetiprocentní propad. Částečně ji ho podařilo vyrovnat díky spojení se společností ZPA Industry.

„Naše dlouhodobá strategie je růstová a investovali jsme do ní. Do toho přišla krize vyvolaná covidem, ale od naší cesty ustupovat nechceme. Společnost jsme konzervovali ve stavu připravenosti, což se pochopitelně na hospodářském výsledku projeví negativně. Zmrazili jsme investice především do personálního růstu firmy,“ uvedl Igor Zahrádka.

Růst platů očekává pouze individuální - a případně až od jara. „Naopak o snižování mezd neuvažujeme,“ podotkl generální ředitel společnosti.

Bosch Diesel Rok 2020 skončil pod plánovaným cílem

Společnost Bosch Diesel Jihlava, výrobce komponentů pro vstřikovací systémy, se po jarním propadu zakázek vrátil k výkonům z roku 2019.



„Ve výsledku jsme ovšem jarní ztráty nebyli schopni kompenzovat a celý rok 2020 skončíme pod plánovaným cílem,“ vyjádřil se Pavel Roman, vedoucí korporátní komunikace Bosch Group v České republice.

Odboráři se s vedením firmy na letošní rok dohodli na růstu tarifních mezd o 1 500 korun, zvýšení nočních příplatků a individuálním navýšení mezd pro 500 zaměstnanců.

„Celkově by se měly v roce 2021 vyplácené mzdové prostředky ve firmě zvýšit o 6,5 procenta,“ uvedl Ladislav Melichar z jedné z odborových organizací v podniku.

Futaba Věří v kladný hospodářský výsledek

Firmu Futaba v Havlíčkově Brodě, výrobce automobilových dílů, loni na jaře na dva měsíce zastavila první vlna epidemie.

„V souvislosti s tím došlo taky k posunutí rozjezdu nového projektu Yaris pro našeho zákazníka Toyota ve Francii,“ uvedl manažer podniku Petr Charvát.

I přesto očekává poměrně solidní výši tržeb. Věří, že na konci fiskálního roku 2020 - tedy na konci března 2021 - dosáhne firma kladného hospodářského výsledku.

„Mezi nejvýznamnější investice tohoto roku patřily instalace nového strojního zařízení, zejména robotické svařovací linky, a rozšíření výrobní haly o nové skladovací přístavby,“ dodal Charvát.

Pleas Textilce pomohla výroba roušek

Havlíčkobrodský Pleas, výrobce spodního a nočního prádla, čeká asi desetiprocentní meziroční snížení tržeb.



„Propad v zakázkách ve druhém kvartálu pro mateřskou společnost v Německu jsme částečně kompenzovali výrobou roušek do tuzemska, ať už jako dary v první fázi, nebo i pro prodej,“ sdělil ekonomický ředitel Petr Nobst.

Loni na jaře při první vlně koronaviru firma v závislosti na snížení zakázek a naopak obrovské poptávce po rouškách přestavěla produkci a začala šít bavlněné roušky. Výrobu postupně navyšovala až na 10 tisíc roušek denně.

Pro rok 2021 firma Pleas čeká navýšení mezd v rozmezí 3,2 až 3,5 procenta.

Spojené kartáčovny Ukázala se škodlivost dovozu z Asie

Pelhřimovské Spojené kartáčovny loni zaznamenaly třicetiprocentní pokles exportu do celosvětových nadnárodních řetězců, jejichž prodejny (například IKEA) byly uzavřené kvůli pandemii.

„Částečně byl tento pokles kompenzován nárůstem prodejů v tuzemsku, kde k uzavření DIY (hobbymarketů – pozn. red.) řetězců a drogerií nedošlo. Investice do výrobních technologií, vývoje nových produktů a marketingu jsme neomezili,“ informovala obchodní ředitelka Šárka Zbrojková.

V novém roce vedení firmy věří v orientaci odběratelů na lokální značky.



„Doufáme, že si uvědomí, jak neefektivní a škodlivá je závislost na dovozu výrobků z Asie,“ dodala Zbrojková. Spíše individuální navyšování mezd firma očekává nejdříve ve druhé polovině roku.

PBS Navzdory koronaviru to byl velmi dobrý rok

Velkobítešská firma PBS, výrobce komponentů pro letectví, energetiku a kryogeniku, zhodnotila svůj hospodářský výsledek roku 2020 navzdory koronaviru jako velmi dobrý. Společnost investovala do moderní technologie digitálního rentgenu pro kontrolu odlitků. Jako důležitý milník pro řízení výroby vedení PBS označilo projekt monitoringu strojů, který bude zpětně využívat k zefektivnění výroby.

Firma očekává, že letos bude letecký průmysl dále posilovat. „V současnosti je pro nás také důležitý globální růst zájmu o vodík, který je považován za palivo budoucnosti. PBS je již více než třicet let výrobcem kryogenních zařízení pro zkapalňování vodíku a dalších vzácných plynů,“ sdělil generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán.

Ve firmě se budou v roce 2021 individuálně navyšovat mzdy zaměstnanců. „Vždy se snažíme, aby mzdy v PBS převyšovaly republikový průměr,“ vyjádřil se Macholán.

Tokoz Šetření na všech frontách a stopnuté investice

Ždárská firma Tokoz, výrobce zámků a kování a automotive zakázek loni skončila devět procent pod plánem v tržbách.



„Hospodářský výsledek firmy byl ale díky šetření na všech frontách solidní. Investice jsme na období duben až srpen stopli, do konce roku už jsme pořídili jen drobnější věci, největší investice do strojů a softwarů jsme odložili na rok 2021,“ sdělil generální ředitel Vladimír Chládek.

Letos Tokoz očekává kvůli protikovidovým restrikcím ještě problémovější první kvartál. „Ve druhém kvartále by mohlo nastat výraznější oživení,“ konstatoval Chládek.

V podniku počítají s mírným růstem mezd u lidí s nejnižšími platy. „Plošně měnit mzdy nebudeme, myslíme na malé změny u vybraných odborníků,“ doplnil generální ředitel Tokozu.

Valeo Očekávají vyšší růst, než automobilový průmysl

Firma Valeo Autoklimatizace, jejíž humpolecká pobočka má 800 zaměstnanců, registruje celosvětový vývoj poklesu tržeb o 21 procent. Firmu ovlivnila jarní odstávka řady evropských automobilek.

A jaký očekávají trend v novém roce? „Je stále velmi těžké odhadnout vývoj trhu, nicméně náš aktuální odhad je, že se naše prodeje celosvětově budou vyvíjet o 5 procentních bodů lépe než průměr automobilového průmyslu,“ vyjádřil se mluvčí firmy Gábor Iffland.

Medin Investice omezili na minimum a čerpali Covid

Novoměstská společnost Medin, výrobce a distributor lékařských nástrojů a implantátů s 350 zaměstnanci, loni zaznamenala pokles tržeb asi o 20 procent.

„Investice byly omezeny z důvodu opatrnosti na nutné minimum. Hospodářský výsledek nicméně byl díky razantním úsporám a částečným omezením ve výrobě na standardní úrovni, tedy poměrově srovnatelný s uplynulými lety. Částečně nám pomohla i možnost čerpání podpory osobních nákladů z programů Covid,“ uvedla vedoucí marketingu firmy Magdaléna Veselíková.

Nejvýraznější dopad na Medin měla pandemie ve svém počátku loni na jaře.

Pro příští rok firma nepřipravuje výrazné propouštění zaměstnanců. „Individuální korekce mezd dopředu nevylučujeme. Naším maximálním zájmem je sociální smír a podpora našich zaměstnanců,“ vyjádřila se Veselíková.

ICE Industrial Services Zkušeným je nutné na platu přidat

Žďárská společnost ICE Industrial Services loni poprvé ve své osmileté historii zaznamenala meziroční pokles obratu i zisku.

„Jsme firma založená na online spolupráci. Rychle jsme se zorientovali a rok skončili s obratem 250 milionů korun, což je vzhledem k dané situaci přijatelný meziroční pokles obratu o sedmnáct procent,“ poznamenal výkonný ředitel ICE Tomáš Vránek.

Ve své branži - průmyslové automatizaci - firma zaznamenala zajímavý fenomén, kdy neklesl počet poptávek, naopak se mírně zvýšil, ovšem nezvýšilo se množství objednávek.



„Usuzujeme z toho, že se většina velkých investic do automatizace výroby posunula na pozdější termíny a na přelom let 2021 a 2022,“ řekl Vránek.

Platy v ICE zvyšují individuálně. „Naše průměrné mzdy se navzdory krizi zvýšily i v roce 2020. Důvod je, že jsme přijímali nové seniorní lidi a i lidé v našem týmu jsou stále zkušenější, tudíž jim musíme odpovídajícím způsobem upravit mzdy tak, aby to bylo fér vůči nově příchozím kolegům,“ vyjádřil se Vránek.