Zdeněk Bulíček žádný profesionální pěstitel dýní není. Dělal automechanika, nyní se živí jako zámečník. V Jakubově u Moravských Budějovic se pak stará o malé hospodářství. Má pozemek o přibližně tisíci metrech čtverečních a pár zvířat.
Před pár lety zasadil i dýně. Přiměla ho k tomu jedna místní tradice. „Před jednadvaceti lety tehdejší starosta vymyslel a poprvé uspořádal soutěž o co největší vypěstovanou dýni. Koná se každý rok u nás ve vesnici. Před třemi roky jsem se přihlásil poprvé,“ vypráví pěstitel.
Po celé léto bylo teplo, to je hlavní. Jakmile se ochladí, růst se zastaví a už se to nedá dohnat.
Při své první účasti skončil čtvrtý, stupně vítězů mu unikly o pouhého půl kilogramu. A to ho zdravě naštvalo. O pěstování dýní se začal více zajímat a loni už překonal s dýní vážící 79 kilogramů místní rekord. A letos posunul laťku ještě o pár řádů výš. Jeho dýně vážila 296 kilo, čímž o více než metrák překonal i dosavadní český rekord.
„Na rovinu přiznám, že jsem si pro něj cíleně šel,“ svěřil se Bulíček. Z USA pořídil speciální gigantickou odrůdu Atlantic Giant. Na internetu nastudoval potřebné postupy. Půdu na jaře připravil a prohnojil, dokonce ji prohříval. Pro obří plod nachystal pískem vystlané lůžko, od dubna se rostlině důkladně denně věnoval.
„Nikam jsme nejeli, každý den jsem o ni pečoval. Přihnojoval, nutná byla trocha speciálních přípravků, pravidelně třikrát denně jsem ji zaléval,“ popisuje. V období největšího růstu a sucha na záhon padlo 200 litrů vody. „Mám svou studnu a malý rybníček, takže to zas nebyl takový problém, voda nikomu nechyběla,“ zdůraznil.
Extrémnímu růstu dýně podle pěstitele letos výrazně napomohlo počasí. „Po celé léto bylo teplo, to je hlavní. Jakmile se ochladí, růst se zastaví a už se to nedá dohnat,“ říká. V období největšího růstu dýni přibývalo až deset kilogramů za den, rostla doslova před očima. Jaké přípravky použil a co dalšího pro tak obrovskou dýni udělal, ale neprozradí. „Je to mé know-how, trocha alchymie“ směje se.
Ví o několika chybách, příště se jich vyvaruje
Čím větší dýně, tím horší manipulace s ní je a tím obtížnější je její sklizeň. Na tu si letos musel pozvat pomocníky. Přes trojnožku dýni naložili na přívěs za auto a odvezli na výstavu a přeměření. Na to už nestačila obyčejná váha, museli použít traktor se zvedákem a váhu závěsnou. Jakubovskou soutěž Zdeněk Bulíček bez obtíží vyhrál. Ovšem hned za ním se umístila jeho přítelkyně, i její dýně by překonala původní český rekord.
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S jedním zápisem v české knize rekordů se však pěstitel spokojit nechce. Ví, že během léta udělal několik chyb. „Vím, jakých. Chtěl bych se jich příště vyvarovat a vypěstovat dýni ještě větší. Určitě to půjde,“ je přesvědčen.
Hranice českého rekordu rozhodně je kam posouvat. Podle Guinnessovy knihy rekordů nejtěžší dýni na světě vypěstoval letos jistý Ian Paton v Hampshiru ve Velké Británii. Při sklizni 3. října měla těžko uvěřitelných 1 296 kilogramů, byla tedy o celou tunu těžší než dýně Bulíčkova. Dokonce byla těžší než třeba bílý nosorožec.
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Ian Paton je však profesionál, ve Spojeném království známý a oceňovaný. Farmář se pěstováním obří zeleniny a hlavně dýní zabývá přes padesát let. Nechává je růst ve skleníku, kde se snaží držet stabilní teploty až kolem 40 stupňů. Na rekordní dýni podle něho denně padlo až 600 litrů vody.
Užitek z takového obra? No, nic moc...
Dýni Zdeňka Bulíčka mohli na vlastní oči vidět i lidé na jiných místech Vysočiny. Vedle Jakubova se s ní představil na výstavách třeba ve Velkém Meziříčí nebo Třebíči. Už to ale nebyl takový „macek“ jako v době sklizně. Po uříznutí dýně rychle vodu ztrácí, postupně se vysušuje a hmotnost klesá.
Vypěstovat tak obrovskou dýni je jednou věcí, mít z ní nějaký užitek pak věcí druhou. Zdeněk Bulíček přiznává, že ten skutečně moc velký není. „Část je pro zvířata, zbytek skončí v kompostu. Na jídlo to moc není, chuťově mě nijak neoslovila,“ podotkne.