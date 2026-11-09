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Vítěz třebíčské soutěže v pomalém kouření dýmky bafal přesně dvě hodiny

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  10:37
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Kouř z dýmky se prý vyvětrá z místnosti za hodinu. Jenže když v jedné místnosti tři hodiny vytrvale potahuje z dýmek sedmdesát lidí, je to něco mnohem intenzivnějšího. A to i když je tou místností bývalá konírna zámku v Třebíči. Právě tam se konal 30. ročník Třebíčského kouření, tradiční soutěže v pomalém kouření dýmky.

Vítěz Adam Denis z dýmkařského klubu Nové Mesto nad Váhom udržel žhavý uhlík v dýmce rovné dvě hodiny a stal se vítězem. „Už jsem musel skončit, abych nenapálil fajfku a nebyl diskvalifikován,“ komentoval závěrečné minuty svého výkonu čtyřiatřicetiletý borec ze Slovenska.

Dýmku kouří devět let, čtyři roky se účastní soutěží. „Tabák je třeba dobře připravit, sledovat uhlík a pracovat dusátkem. Někdy to vyjde lépe, jindy hůř,“ popisoval Denis. Dusátko je kovový nebo dřevěný nástroj na jemné stlačení tabáku během kouření.

Soutěž v pomalém kouření dýmky v Třebíči. (7. listopadu 2026)
Soutěž v pomalém kouření dýmky v Třebíči. (7. listopadu 2026)
Soutěž v pomalém kouření dýmky v Třebíči. (7. listopadu 2026)
Soutěž v pomalém kouření dýmky v Třebíči. (7. listopadu 2026)
15 fotografií

Regule dýmkařské soutěže jsou přesné a přísné. Účastníci dostanou tři gramy tabáku, čistý list papíru a dvě zápalky. Po zahájení mají přesný čas na přípravu tabáku a naplnění dýmky, kterou na pokyn zapalují. List papíru užijí nejprve na úpravu tabáku a později na čištění dusátka. Komu dýmka zhasne, ten asistentům pořadatele - říká se jim stewardi - oznamuje konec hláškou „čas“ a zdvihnutím registrační karty. Ostatní soutěžící se s ním symbolicky loučí klepáním dusátek o stůl.

„Největší začátečnickou chybou je snaha o velká oblaka kouře. Soutěží se v umění kouřit pomalu a klidně, což vychází z dýmkařské filosofie,“ vysvětlil vedoucí soutěže Třebíčské kouření a prezident Asociace dýmkařských klubů Jakub Rolčík.

Světový rekord je ještě o hodinu a půl delší

Úspěch v pomalém kouření dýmky je však závislý i na trošce štěstí. „Bohužel se mi kouskem tabáku přicpal náústek a tak jsem nedokázal rozdýmat, smůla. Ale závěry z toho nedělám,“ smál se Jan Spáčil z Valašského Fajfklubu. Skončil po prvních minutách. A tak si pak už v klidu zapálil novou dýmku.

Českým dýmkařům se na mezinárodním poli daří střídavě. Předloni zvítězili na mistrovství světa v Poznani. Letos se na mistrovství světa v Itálii nejlépe umístili soutěži týmů dýmkaři z Brna, ale až na deváté příčce. V příštím roce bude mistrovství světa 2. a 3. října v Českých Budějovicích.

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Světovým rekordmanem v pomalém kouření dýmky je Ital Gianfranco Ruscalla, který podle údajů světové dýmkařské asociace CIPC drží svůj mistrovský čas 3 hodiny a 33 minut od roku 2008.

Soutěže se účastnil jako její letitý pořadatel a dlouholetý propagátor dýmkařské kultury podnikatel Josef Stanislav. Jeho firma Mostex Group je od roku 1991 významným tuzemským dovozcem a vývozcem kvalitního tabáku, doutníků, dýmek a kuřáckých potřeb.

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