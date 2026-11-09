Vítěz Adam Denis z dýmkařského klubu Nové Mesto nad Váhom udržel žhavý uhlík v dýmce rovné dvě hodiny a stal se vítězem. „Už jsem musel skončit, abych nenapálil fajfku a nebyl diskvalifikován,“ komentoval závěrečné minuty svého výkonu čtyřiatřicetiletý borec ze Slovenska.
Dýmku kouří devět let, čtyři roky se účastní soutěží. „Tabák je třeba dobře připravit, sledovat uhlík a pracovat dusátkem. Někdy to vyjde lépe, jindy hůř,“ popisoval Denis. Dusátko je kovový nebo dřevěný nástroj na jemné stlačení tabáku během kouření.
Regule dýmkařské soutěže jsou přesné a přísné. Účastníci dostanou tři gramy tabáku, čistý list papíru a dvě zápalky. Po zahájení mají přesný čas na přípravu tabáku a naplnění dýmky, kterou na pokyn zapalují. List papíru užijí nejprve na úpravu tabáku a později na čištění dusátka. Komu dýmka zhasne, ten asistentům pořadatele - říká se jim stewardi - oznamuje konec hláškou „čas“ a zdvihnutím registrační karty. Ostatní soutěžící se s ním symbolicky loučí klepáním dusátek o stůl.
„Největší začátečnickou chybou je snaha o velká oblaka kouře. Soutěží se v umění kouřit pomalu a klidně, což vychází z dýmkařské filosofie,“ vysvětlil vedoucí soutěže Třebíčské kouření a prezident Asociace dýmkařských klubů Jakub Rolčík.
Světový rekord je ještě o hodinu a půl delší
Úspěch v pomalém kouření dýmky je však závislý i na trošce štěstí. „Bohužel se mi kouskem tabáku přicpal náústek a tak jsem nedokázal rozdýmat, smůla. Ale závěry z toho nedělám,“ smál se Jan Spáčil z Valašského Fajfklubu. Skončil po prvních minutách. A tak si pak už v klidu zapálil novou dýmku.
Českým dýmkařům se na mezinárodním poli daří střídavě. Předloni zvítězili na mistrovství světa v Poznani. Letos se na mistrovství světa v Itálii nejlépe umístili soutěži týmů dýmkaři z Brna, ale až na deváté příčce. V příštím roce bude mistrovství světa 2. a 3. října v Českých Budějovicích.
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Světovým rekordmanem v pomalém kouření dýmky je Ital Gianfranco Ruscalla, který podle údajů světové dýmkařské asociace CIPC drží svůj mistrovský čas 3 hodiny a 33 minut od roku 2008.
Soutěže se účastnil jako její letitý pořadatel a dlouholetý propagátor dýmkařské kultury podnikatel Josef Stanislav. Jeho firma Mostex Group je od roku 1991 významným tuzemským dovozcem a vývozcem kvalitního tabáku, doutníků, dýmek a kuřáckých potřeb.