Ruiny pobořené památky začal vlastník zakrývat až po dvou zimách

Kolem zřícené památky s číslem popisným 205 se začali pohybovat dělníci počátkem týdne. Uzavřen byl průchod Kozí uličkou, zmizely plachty i velké dřevotřískové desky, které bránily průhledu z ulice na zbořeniště.



„V současné době byly zahájeny práce, které byly vlastníku nemovitosti uloženy rozhodnutím ve správním řízení. Jde o snesení, roztřídění a uložení materiálu,“ tlumočila mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová sdělení tamního oddělení památkové péče.

Protože se na místě objevila i těžká technika, obávali se mnozí, že dojde k definitivní demolici památkově chráněné budovy. To se však zřejmě nakonec nestane. „Předmětem probíhajících úprav nejsou žádné demoliční práce,“ ujistila Doležalová.

Vlastníkem historického domu je vlivný havlíčkobrodský lékař a bývalý ředitel nemocnice Karel Přibyl. Hned vedle památky na rohu Kozí ulice si už před lety postavil sídlo s gynekologickou ordinací a lékárnou. Ani tenkrát se přestavba neobešla bez problémů a konfliktů s památkáři.

Při rekonstrukci bez povolení strhl dům i středověké hradby

K současnému dění okolo památkově chráněného stavení s růžovou fasádou, nalepeného na historické městské hradby, se Přibyl nevyjádřil. Nicméně už dříve svůj záměr popsal. Dům zakoupil počátkem roku 2017, aby přízemí přestavěl na provozovnu a v patře zřídil bydlení.

„Mým cílem je vrátit ho po přestavbě ze sedmdesátých let minulého století do podoby, jakou míval v minulosti,“ tvrdil.

Jenže zahájení rekonstrukce, k níž ani neměl povolení, se příliš nepovedlo. Majitel nechal celý vršek domu na konci října 2017 strhnout. Spolu s tím vzal i kus historických hradeb.

„Prolomil se krov a propadla se střecha. Dům prohlédl statik a dal mi úředním razítkem opatřené doporučení, abych ho nechal celý strhnout,“ vysvětloval Přibyl.

Demolici ale úřady zastavily. Policie, která se případem zabývala, naznala, že nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání, a vyšetřování odložila. Podnět k prošetření podalo ministerstvo kultury. Ve správních řízeních ale i tak Přibyl platit pokuty, údajně v řádech mnoha stovek tisíc korun.

Inspekce navrhovala zbořeniště zastřešit. Dodnes střecha není

Loni v létě památková inspekce ministerstva kultury naznala, že stav domu ani středověkých hradeb neodpovídá zájmům památkové péče. Příslušnému orgánu státní památkové péče, jímž je v tomto případě oddělení památkové péče na radnici v Havlíčkově Brodě, uložila přijmout opatření k ochraně památek.

„Zabezpečit konstrukce domu a hradební zdi před dalším poškozením a povětrnostními vlivy, a to formou zastřešení samostatně stojící konstrukcí, která nevyvolá zatížení na zbývající části památek a která nebude využívat zbývající konstrukce obou památek jako oporu. Konstrukce bude zastřešena deskami plnícími funkci krytiny tak, aby byl umožněn plynulý sklon provizorního zastřešení zajišťujícího odvod srážkové vody mimo prostor kulturních památek,“ píše se například v dokumentu, jejž má MF DNES k dispozici.

Jenže až do tohoto týdne majitel domu nic takového nevyhotovil. Památková inspekce proto celkem třikrát brodský úřad urgovala, aby nápravu zajistil. Dvakrát se tak stalo loni na podzim, naposledy letos druhého dubna.

Proč se měsíce s troskami domu nic nedělo, nikdo nevysvětlil

Po dvě zimy se s pobořeným památkově chráněným objektem nic nedělo. Sutiny zůstaly na místě, byly pouze zakryté plachtou. Z boku byl dům obestavěn dřevěnými deskami. Do odkrytých konstrukcí tak padal sníh a déšť a byly vystaveny mrazům.

Prodlevu nikdo vysvětlit nedokázal. Přibyl se nevyjádřil a bez odpovědi nechal tento dotaz i havlíčkobrodský městský úřad. K případu se nechtějí vyjadřovat ani představitelé odboru památkové péče Kraje Vysočina a Národního památkového ústavu v Telči, mimo jiné i proto, že stále běží s vlastníkem domu další správní řízení.

Co bude s pobořeným domem dál, není zcela jasné. „V současné době jsou jak předmětný dům, tak hradební zeď kulturní památkou. Vlastník navrhl zrušení prohlášení domu za kulturní památku. Toto řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno a netýká se hradební zdi. Jeho zahájením nejsou povinnosti vlastníka kulturní památky zmenšeny ani zrušeny,“ upozornil ředitel památkové inspekce Martin Zídek.

Ve hře je tak stále povinnost, aby vlastník dům dostavěl do původní podoby, stejně tak znovu dobudoval hradební zeď. Pokud by tak neučinil, je jednou z variant, že by to za něj nechalo udělat město a náklady pak po majiteli vymáhalo.