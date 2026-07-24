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Nábřeží i letní scéna. Okolí žďárského „kulturáku“ projde velkou proměnou

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  7:55
Rozpadající se schodiště. Terasy, z nichž už opadává kamenné obložení. Popraskaný asfalt plný nerovností. Tak dnes vypadá okolí Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou, staré zhruba čtyři desetiletí. Radnice proto plánuje jeho rozsáhlou proměnu. Náklady mají přesáhnout 70 milionů korun.

„Jedná se o další krok v postupné obnově širšího centra města,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – živé město). Radnice má už v tomto ohledu za sebou úpravy Nádražní ulice či okolí Tvrze, letos dokončuje rekonstrukci pravé strany náměstí.

O proměně nepříliš reprezentativního okolí „kulturáku“ se hovoří už řadu let. Architektonickou soutěž vypsalo město roku 2023, aby její výsledky další rok představilo veřejnosti.

Z prostranství před čelní částí objektu zmizí asfalt plný nerovností a trhlin. Nahradí jej dlažba.
Okolí žďárského Domu kultury je staré už čtyři desítky let. A je to na něm znát.
Za budovou kulturního domu vznikne letní scéna a přístup k vodě. Takto by mělo místo vypadat dle vizualizací studia M&P Architekti.
Okolí žďárského Domu kultury je staré už čtyři desítky let. A je to na něm znát.
12 fotografií

Práce dle návrhu vítězného velkomeziříčského studia M&P Architekti měly začít v roce 2026, tedy letos. Jejich zahájení se ale nakonec protáhne. „Předpokládáme, že to nebude dříve než v roce 2028,“ upřesnil Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic.

Do původní verze bylo totiž zapracováno poměrně dost změn. „Je to běžná praxe. Návrh ze soutěže je vždy určitým ‚konceptem‘, avšak neřeší řadu detailů – to není ostatně ani možné. Postupně se tedy zpřesňuje a upravuje na základě připomínek a dalších informací,“ vysvětlil Mrkos s tím, že připomínky vycházejí z podrobnější znalosti místa, tedy třeba od majitelů a uživatelů budov, od „síťařů“ či přímo od obyvatel. Roli hraje rovněž stanovisko policie nebo orgánů ochrany přírody.

Přilehlé plochy jsou staré čtyřicet let

Jádro obnovy této části centra ale zůstává stejné. Týká se více než hektarového území nacházejícího se kolem budovy kulturního domu – mezi řekou Sázavou a frekventovaným průtahem města.

Zatímco vnější část samotné budovy „kulturáku“ prošla rekonstrukcí v roce 2013, přilehlé plochy jsou staré čtyřicet let. A je to na nich znát, zvláště v části před hlavním vstupem.

„Víme, že tyto prostory oku zrovna nelahodí, takže se na chystanou změnu moc těšíme. Co se týče údržby i nějakých oprav, děláme společně s městskou společností Satt, co se dá, ale dlouhodobě je to už neúnosné,“ vylíčila za provozovatele Tamara Pecková Homolová, ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďár.

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Vzpomněla například na doplněné zábradlí poblíž bočního vchodu či opakované opravy rozpadajících se schodišť a teras. Náročný je ale podle ní v takovém terénu třeba i „obyčejný“ zimní úklid.

Prostranství před objektem teď čeká kompletní předláždění a vybudování nových schodišť i s rampou pro bezbariérový přístup. Zmizet mají dnešní terasy obložené travertinem, jež zčásti nahradí zatravněný svah; dále přibudou vodní prvky, pítka či posezení, včetně sedáků u vchodu. Od rušné silnice odcloní celou oblast terénní val.

Obavy z úbytku zeleně

Úpravy čekají rovněž zeleň, jíž je kolem „kulturáku“ poměrně dost. Právě jejího úbytku se ale mnozí Žďárští obávají. Trnem v oku je i opozici.

„Revitalizace veřejného prostoru je bezesporu potřebná. Ve Žďáře se však často zúžila především na rozsáhlé dláždění a rozšiřování zpevněných ploch, které mnohdy postrádají jasný účel a vznikají na úkor veřejné zeleně,“ vyjádřil se například zastupitel Jan Havlík (Změna 2018).

Dle vedení města však obyvatelé z úbytku rostlinstva obavy mít nemusejí. Doplnění dalších stromů patří zrovna mezi změny, jež byly do pilotní verze návrhu dodatečně zařazeny.

„Nepůvodní či neperspektivní dřeviny budou odstraněny a nahradí je nové výsadby stromů, a to jak ve zpevněných, tak nezpevněných plochách. Stromy vysazené do zpevněných ploch budou mít k dispozici speciální technologii takzvaných strukturních substrátů s propojenými kořenovými cestami. Díky tomu získají i uprostřed města co nejlepší podmínky k růstu,“ vysvětlil Prokop.

Doplnil, že stromů navržených ke kácení je teď 23. Bude-li se číslo měnit, tak už jen směrem dolů. Nově vysazeno bude 44 kusů. Území doplní udržované trávníky podél cest, záhony trvalek a trav a také luční trávník.

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Taková louka bude lákat k pobytu za Domem kultury, kde vznikne letní kulturní scéna se zastřešeným pódiem a dalším příslušenstvím. „Pokud se vše podaří, hodně nám to usnadní a rozšíří možnosti pořádání různých akcí. A prostředí bude příjemnější i pro návštěvníky,“ těší se Pecková Homolová.

Uvedená plocha, odkud kvůli bezpečnosti chodců zmizí i stávající parkovací místa, volně naváže na nábřeží, které nově nabídne lepší přístup k řece Sázavě. Dnes zarostlý, špatně přístupný svah získá nové pěšiny, posezení a pobytové terasy, kde najdou využití stará schodiště z prostoru před „kulturákem“. Zpestřením bude lanový přívoz přes řeku.

Myslí se i na cyklisty

Celé území se stane i významnou cyklokřižovatkou. Právě za Domem kultury totiž prochází páteřní trasa pro jezdce na kole, lemující tok Sázavy. Lidé se na ni výhledově dostanou i z centra, z nově budované cyklostezky na pravé straně náměstí. Rušné komunikace jezdci překonají po oddělených přejezdech a počítá se i s napojením na Nábřežní ulici.

„Projekt bude také reflektovat další připravované projekty na cyklolávku přes Sázavu směrem k městskému úřadu,“ nastínil další vize Prokop.

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Náklady na revitalizaci se mají pohybovat kolem 71 milionů korun. Město chce na tento projekt žádat i o dotace. „Abychom získali ujištění, že máme opravdu investovat desítky milionů do zkvalitnění veřejného prostoru, přistoupili jsme i ke kroku zvanému SOQA, což lze volně přeložit jako druhý pohled, nezávislý názor odborníka. Ten pro nás vytvořilo německé studio Bauchplan z Mnichova,“ dodal Mrkos.

Aktuálně je k obnově okolí „kulturáku“ hotová projektová dokumentace pro stavební povolení a město je na počátku stavebního řízení. Veřejné představení záměru, ovšem tentokrát již jeho finální verze bez možnosti zapracování dalších připomínek, plánuje radnice na polovinu letošního září.

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