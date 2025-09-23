Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Autor:
  6:35
Havlíčkův Brod přece jen koupí dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jeho odkoupení s pozměněnými podmínkami schválili zastupitelé. Vila byla v minulosti součástí většího balíku nemovitostí, transakci si ale nakonec vlastník rozmyslel. Dům nechá město zbourat a křižovatku rozšířit.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě.
9 fotografií

Zastupitelstvo města revokovalo své původní rozhodnutí. Už v únoru totiž schválilo koupi domu jako součást obchodu s několika nemovitostmi za celkem 11 milionů korun. Mimo jiné mezi ně patřila i například cesta k zadnímu traktu areálu psychiatrické léčebny. Jenže krátce po schválení si prodej ostatních nemovitostí majitel rozmyslel a z obchodu vycouval.

Během jarních měsíců se s ním představitelé města dohodli alespoň na prodeji vily u křižovatky. Ta je dlouho prázdná a nevyužitá, podle realitních expertů na tak exponovaném a rušném místě téměř neprodejná a nevyužitelná. Nakonec ji majitel nabídl městu znovu za odhadní cenu 6,113 milionu korun.

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát.
Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v Havlíčkově Brodě. Pokud by ho odkoupilo město, nechalo by ho zbourat. Pomohlo by to s chystaným rozšířením křižovatky. Do toho se ale radnice chce pustit i v případě, že dům zůstane stát.
Podle vedení města nemůže být v domě těsně u nejrušnější ulice v Havlíčkově Brodě o klidném a komfortním bydlení řeč.
9 fotografií

„Tato koupě je strategicky důležitá pro zlepšení dopravní situace v křižovatce ulic Masarykova a Ledečská. Současný stav představuje dlouhodobou dopravní závadu a získáním těchto nemovitostí dokážeme významně zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy,“ vysvětlila, proč město majitel o vilku tak moc stálo, místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Jediným záměrem radnice s domem na křižovatce je jeho demolice. Nijak se tím netají, zbourání domu plánuje od počátku a s tím ho i kupuje.

Nemovitost pocházející z roku 1945 původně sloužila k bydlení. Jsou v ní dva byty o dispozicích 3+1 a 2+1. Dům však není v ideálním stavu a vzhledem k umístění na rušném místě ani není považován za vhodný k bydlení.

Spojí se demolice domu s rekonstrukcí mostu?

„Kraj Vysočina je připraven po zbourání domu, o což by se nejspíš postaralo město, křižovatku rozšířit,“ vzkázal již dříve brodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

23. října 2024

Kdy by k demolici mohlo dojít, zatím není úplně jasné. „Chtěli bychom tak učinit okamžitě poté, co dům získáme a skončí všechny procesy spojené s převodem nemovitosti,“ vzkázal bez bližšího časového určení místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Podle něj však existuje ještě jedna možnost. A to že bourání domu město spojí s rekonstrukcí mostu přes řeku Sázavu, kterou na příští rok připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Masarykova ulice, hlavní průtah městem, má při tom být z poloviny zavřený. Pouze ve směru od Kolína na Jihlavu by jezdila osobní auta, a to přes provizorní most z takzvaného „cirkusplacu“ do Sázavské ulice.

Brod opět projedná koupi domu na rušné křižovatce, majitel změnil podmínky

„Nabízelo by se obě akce spojit a využít dopravního omezení. Samotná demolice ale nebude trvat dlouho, bourací práce by mohly včetně přípravy staveniště a odvozu sutin trvat jen pár týdnů. A pokud by z jakéhokoliv důvodu nešlo obě akce spojit, jsme připraveni dům zbourat v jiném termínu,“ podotkl Honzárek.

Provoz v Masarykově ulici by byl omezen jen minimálně, v případě uzavření Ledečské ulice už bude opět v provozu vedlejší ulice Havlíčkova, kudy by vedla objízdná trasa.

Kdyby kraj nespěchal, alespoň se zlepší rozhled

Ještě méně odhadnutelný je termín samotné úpravy křižovatky. Podle projektu, který nechá vypracovat město, by se o ni měl postarat Kraj Vysočina. Zda by do toho chtěl jít už příští rok, je s otazníkem.

„I kdyby rozšíření nenahradilo dům okamžitě, i tak se křižovatka stane mnohem bezpečnější už kvůli výraznému zlepšení rozhledových poměrů,“ konstatoval starosta Stejskal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Na projektu budoucí podoby jedné z nejvíce frekventovaných křižovatek v Havlíčkově Brodě by se mělo začít pracovat okamžitě. Jeho základem by mělo být částečné narovnání Ledečské ulice v prostoru Haškových sadů a vybudování odbočovacích a připojovacích pruhů k Masarykově ulici.

V minulosti se uvažovalo i o přestavění křížení dvou frekventovaných ulic v kruhový objezd. Tyto myšlenky jsou už ale pryč. Objezd by se totiž nacházel mezi dvěma světelnými křižovatkami a to by působilo další dopravní problémy.

Starý brodský statek nečekaně mizí, vznikne místo pro rozšíření křižovatky

„Kombinace světel a kruhového objezdu v jeho blízkosti dělá neplechu. Vidíme to na kruhovém objezdu u kostela svaté Kateřiny, který je vedle křižovatky se světelnou signalizací. Když padne červená, zablokují se na kruhovém objezdu všechny směry,“ už loni na podzim vysvětloval radní Jan Matějka (TOP 09).

Pro budoucí rozšíření křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice učinilo vedení města důležité kroky už před několika lety. V roce 2018 odkoupilo bývalý statek U Vojtěcha, který stál naproti dnes kupovanému domu. O tři roky později ho nechalo zbourat, čímž uvolnilo důležité pozemky na jedné straně křižovatky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

Brod kupuje dům v rušné křižovatce, během několika měsíců ho nechá zbourat

Havlíčkův Brod přece jen koupí dům na rohu Masarykovy a Ledečské ulice. Jeho odkoupení s pozměněnými podmínkami schválili zastupitelé. Vila byla v minulosti součástí většího balíku nemovitostí,...

23. září 2025  6:35

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

Na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou přibude další opravená budova. Vedle Staré radnice, jejíž rekonstrukce začala letos v červnu, se teď město pouští do proměny bývalého městského úřadu....

22. září 2025  17:33

Je třeba klást důraz na duševní zdraví, říká lídryně Pirátů na Vysočině

Sama o sobě říká, že šla do politiky proto, že už ji nebavilo pouze přihlížet, když systém selhává tam, kde má lidem pomáhat. Barbora Pipášová, lídryně Pirátů na Vysočině, je terapeutkou dětí i...

22. září 2025

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

22. září 2025  11:51

Galerie praskala ve švech. Výstava mistra Nováka je událostí roku

Galerijní událost roku. Tak se dá označit zahájení výstavy výtvarníka, básníka a pedagoga Ladislava Nováka. Právě na Třebíčsku to byl stěžejní umělec. Byl nepsaným mistrem starší generace zdejších...

22. září 2025  8:17

Zámecký rybník se stal dějištěm desátých nočních závodů dračích lodí

Padesát posádek dětských a dospělých pádlařů - z valné míry pádlařek - se zúčastnilo jubilejního desátého pátečního a sobotního závodu dračích lodí Půlnoční drak v Horní Cerekvi na Vysočině. Podle...

21. září 2025  18:09

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

21. září 2025  10:05

Je to kolektivní dílo, udělali jsme vše svépomocí, říká Jirousová o opravě statku po otci

Premium

Spisovatelka a knižní redaktorka Františka Jirousová se v roce 2012 rozhodla opravit v Prostředním Vydří na Jindřichohradecku starý selský statek po svém otci – disidentovi Ivanu Martinu „Magorovi“...

20. září 2025

Bavme se se Západem, ale i Východem. Rusko je velmoc, říká lídr Stačilo!

Druhý vysočinský lídr v pořadí seriálu předvolebních rozhovorů a druhý kandidát, který žije mimo Kraj Vysočina. Jedničkou kandidátky Stačilo! na Vysočině je bývalý policejní vyšetřovatel,...

20. září 2025

Cyklistický ultramaratonec: Pivo s vodou je lepší než ionťák. Já mám ale rád kolu

Pro většinu běžných lidí, včetně těch, co si na kolo klidně i rádi vyrazí, jsou aktivity Stanislava Růžičky (50) z Křižanova na Žďársku těžko představitelné. Jaké? Třeba šlapat jak o život celý den,...

20. září 2025  9:05

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví. Přírodu zaplavilo Jidášovo ucho

Premium

Originální vizuální i gastronomický zážitek, ale i řada zdravotních benefitů. To je ucho Jidášovo neboli boltcovitka bezová. Poněkud nevábně vypadající houba, která svým tvarem věrně připomíná boltec...

19. září 2025

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.