Bude s gastarbeitery i větší kriminalita? Co řekl hejtman k dostavbě Dukovan

„Víme, že při dnešní míře nezaměstnanosti v České republice, si budeme muset z velké části vypomoci zahraničními dělníky,“ vysvětlil Schrek. „My na Vysočině se můžeme pyšnit tím, že máme jednu z nejnižších kriminalit v České republice, ale zároveň máme jeden z nejnižších počtů policistů v regiony. A rádi bychom byli na situaci bezpečnostně připraveni.“

Podle hejtmana však není potřeba posílit pouze policejní složky. „Pro nově příchozí pracovníky do regionu potřebujeme zajistit, aby měli kde bydlet, měli zajištěné lékařské ošetření, aby jejich děti mohly chodit do škol, aby měli kulturní a sociální vyžití,“ pokračuje Schrek.

Na pondělní konferenci Dostavba dvou bloků v Jaderné elektrárně Dukovany, kterou hostil luxusní Hotel Zámek ve Valči, tak Schrek nastínil myšlenku na vládní úrovni vytvoření sociální a ekonomické studie na téma rizik stavby nových bloků. Hotova by podle něj měla být do října tohoto roku.

„Má odhalit, která rizika a slabá místa, aby je mohli předem odstranit, abychom se na ně dobře připravili a mohli je dlouhodobě eliminovat,“ vysvětlil Schrek. „Naším zájmem je, abychom tato rizika co nejvíc proměnili v příležitosti a úspěch pro všechny zúčastněné,“ uvedl přítomný předseda vlády České republiky Petra Fialy.

Stavba století

Podle něj se jedná o stavbu století. „Bude představovat klíčový impulz pro rozvoj českého hospodářství a samozřejmě ve finále přinese posílení české pozice i na českém trhu s energiemi,“ uvedl Fiala.

Nová výstavba podle premiéra zároveň na Vysočinu a do sousedního Jihomoravského kraje přinese šest tisíc dočasných a zhruba tisíc stálých pracovních míst.

Na dopravní stavby spojené s dostavbou Dukovan podle premiéra vláda počítá se zhruba 14 miliardami korun.

„Ty budou postupně investovány od letošního roku až do roku 2034,“ uvedl premiér. „Připravili jsme si například základní trasu pro nadrozměrné komponenty a dohodli jsme se s vládou i na dalších návozových trasách,“ prozradil Schrek. „To znamená, že budeme připraveni tak, abychom mohli dodávat jednotlivé komponenty. A zároveň, abychom mohli postavit další trasy od dálnice D1 směrem na Dukovany. Součástí toho je například velmi významný jihovýchodní obchvat Velkého Meziříčí,“ doplnil hejtman.

Odvolání tendr neohrozí

Vítězem tendru na stavbu nových dukovanských bloků se v letos červenci stala jihokorejská společnost KHNP. Smlouva by měla být podepsána do března příštího roku, první z nových reaktorů by měl být hotový v roce 2036.

Neúspěšní uchazeči v tendru společnosti Westinghouse a EDF podaly odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V odvoláních zpochybňují oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost celého řízení.

„Nemyslím si, že by to mohlo ohrozit tendr. Ten spor není něco nového, je tady už nějakou dobu. Bylo to jedno z rizik, se kterými se pracovalo,“ uvedl premiér. „Jednání mezi zástupci těchto společností, předpokládám, probíhají. A budou dál probíhat. Ale ta rizika máme nějakým způsobem ošetřena,“ pokračoval premiér. „Od počátku s nimi vláda i investor počítá.“

Antimonopolní úřad k podáním uvedl, že je analyzuje. Ve správním řízení se bude mimo jiné zabývat přípustností obou odvolání. Podle dřívějších vyjádření zástupců vlády jde o obvyklý krok neúspěšných uchazečů. Bude stát požadovat, aby byl spor vyřešen, než bude podepsána smlouva?

„To by samozřejmě byl ideální scénář,“ uznal Fiala. „My budeme dělat vše pro to, a tak nastavíme finální podpis smlouvy, aby v žádném případě tento spor nemohl ohrozit realizaci celého projektu.“