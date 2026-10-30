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Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi

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  7:20
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. Hned vedle ní je parkoviště. (27. října 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...
Dan Polanský ze společnosti Elektrárna Dukovany II při představení nové...
Interiér nové administrativní budovy společnosti Elektrárna Dukovany II vedle...
17 fotografií
První budova, která zvěstuje vznik rozlehlého staveniště Jaderné elektrárny Dukovany II (EDU II), je zde. Administrativní sídlo vedení a přípravných týmů nové elektrárny bylo v minulých dnech zkolaudováno a slavnostně otevřeno.

Nenápadně elegantní budova s parkovištěm se nachází při západním okraji elektrárenského areálu při příjezdu od Slavětic. Sestěhují se tam zaměstnanci EDU II, kteří jsou nyní rozptýlení v různých budovách v areálu stávající elektrárny.

„V kancelářích bude sedět téměř 200 zaměstnanců, jedno celé patro nabídne EDU II pracovníkům KHNP,“ sdělila mluvčí EDU II Alice Horáková.

KHNP je jihokorejské konsorcium, hlavní dodavatel stavby EDU II, jež je investicí za přibližně 400 miliard korun.

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. (27. října 2026)
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. Hned vedle ní je parkoviště. (27. října 2026)
Dan Polanský ze společnosti Elektrárna Dukovany II při představení nové administrativní budovy vedle JE Dukovany. (26. října 2026)
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. Hned vedle ní je parkoviště. (27. října 2026)
17 fotografií

První budova je tak vedle rozšiřování rozvodny Slavětice a aktuálně i přípravy odvodů vod ze staveniště elektrárny prvním viditelným znakem budoucí velké stavby.

Do první betonáže nových jaderných bloků však stále zbývají ještě více než tři roky. „Během října probíhaly v lokalitě práce související s navýšení přenosové kapacity a vytvoření technické rezervy pro další desetiletí provozu distribuční sítě. Kromě pokládky vedení vznikla v blízkosti budoucího zázemí staveniště nová kiosková spínací stanice, která poskytne energii například pro osvětlení budoucích skladovacích hal a pro betonárku,“ informovala mluvčí Horáková.

Kiosková stanice je kompaktní prefabrikované zařízení obvykle v betonovém nebo plechovém kiosku, jež slouží k rozvodu, jištění a spínání vysokého nebo velmi vysokého napětí.

Komplikace v jednání

Ve čtvrtek agentura ČTK přinesla zprávu, že korejská společnost KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce na projektu nových jaderných bloků v Dukovanech s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility bez dohody. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám. Korejci nyní zváží další kroky. Zda krach jednání nějak ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, firma neuvedla.

„S ohledem na postoj stavebního konsorcia a v zájmu zajištění stabilní realizace celého projektu se společnost KHNP rozhodla jednání o smlouvě na stavební práce formálně ukončit. V této návaznosti společnost KHNP pečlivě posuzuje nezbytná následná opatření, která mají minimalizovat jakýkoli potenciální dopad na projekt,“ citovala ČTK firmu KHNP.

Společnost Elektrárna Dukovany II, která je za stát investorem projektu stavby nových jaderných bloků v Dukovanech, v reakci uvedla, že bude postupovat podle smlouvy EPC, tedy smlouvy o energetických službách se smluvně zaručeným výsledkem.

„Ta zpráva není pro nás překvapením, nedozvěděli jsme se ji z médií. Od KHNP jsme věděli, že ta jednání pravděpodobně nedospějí k dohodě. Je to záležitost KHNP, která je zodpovědná za sestavení toho dodavatelského řetězce,“ řekla Alice Horáková, mluvčí společnosti Elektrárna Dukovany II.

„Pokud by to mělo vliv na harmonogram, budeme postupovat podle uzavřené smlouvy s KHNP, kde jsou stanoveny podmínky pro uplatňování různých sankcí a pokut za nedodržení harmonogramu nebo ceny. KHNP říká, že by to nemělo mít žádný významný vliv,“ dodala.

Což potvrdil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Harmonogram výstavby bloků v Dukovanech podle něj není ohrožen. KHNP bude jednat s dalšími zájemci o stavební práce s tím, že zájemců má být dost. „Necháváme toto na korejské straně, oni jsou garantem celkové dodávky a toho, že vše bude včas,“ dodal.

Dokumentaci předloží na jaře příštího roku

Hlavní dodavatel KHNP letos dokončil a odevzdal koncepční projekt, tedy první základní stupeň projektové dokumentace. „Ten EDU II připomínkuje, schválená verze bude podkladem pro další, podrobnější stupeň dokumentace, takzvaný basic design,“ dodala Horáková.

Letos už byly také dokončeny geotechnické průzkumy lokality včetně laboratorních testů vybraných vzorků. Společnost KHNP z nich vypracovala zprávu s informacemi pro povolovací dokumentaci.

Společnost EDU II začala se zajišťováním provozního personálu budoucích nových elektrárenských bloků.

„Letos byly podepsány smlouvy o budoucím zaměstnání s prvními osmi operátory. Ti od září absolvují dvouletý výcvik, následovat bude praxe na jaderných elektrárnách ČEZ a následně přeškolení na technologii APR1000,“ uvedla Horáková. APR1000 je typ tlakovodního reaktoru společnosti KHNP s výkonem 1000 megawatt.

Z dvojice těchto reaktorů bude vybudována elektrárna Dukovany II. Dokumentaci pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost chce EDU II předložit na jaře 2027.

Dukovany II už hledají firmy se zájmem o práci. Nabízejí se i místní společnosti

Stavba první budovy EDU II trvala dva roky, zkolaudována byla 7. října. „V budově je 181 pracovních míst a 121 míst v jednacích místnostech. Na přilehlém parkovišti o kapacitě 139 míst je vyhrazeno 10 dobíjecích stání pro elektromobily. Pod parkovací plochou je umístěn podzemní vsakovací a retenční systém s kapacitou 380 krychlových metrů,“ informovala Horáková. Systém bude sloužit pro hospodaření s dešťovou vodou.

Budova je prošpikovaná moderními technologiemi. Je tam například inteligentní systém řízení osvětlení, systém monitoringu a regulace pro sledování spotřeby elektřiny, tepla a vody. Veškerý provoz v budově je tak maximálně efektivní. U výtahů jsou pak pokročilé funkce řízení.

Výběrové řízení na chladicí věže

V nejbližší době EDU II připravuje dokumentaci pro archeologický průzkum lokality, zasažené staveništěm elektrárny. Chystá také vyhlášení výběrového řízení na chladicí věže, které budou pohledovými dominantami elektrárny i celé okolní krajiny.

„Díky kombinaci suchého a mokrého chlazení jejich technologie pomůže výrazně snížit odběr surové vody,“ sdělil Vojtěch Meravý, mediální zástupce KHNP.

Zakázka představuje projektování, dodávky technologií i samotnou výstavbu, přičemž příležitost mají i české firmy.

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Úkolem chladicích věží je odvádět přebytečné teplo vznikající při výrobě elektřiny. EDU II bude využívat hybridní chlazení, které zkombinuje dva způsoby ochlazování vody a bude se moci přizpůsobovat aktuálnímu režimu elektrárny i klimatickým podmínkám.

Dvě nové chladicí věže budou mít výšku 186 metrů. Pro srovnání: stávajících osm dukovanských chladicích věží je vysokých 125 metrů, o něco vyšší čtyři temelínské věže se tyčí do výše 155 metrů.

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

Do žebříčků nejvyšších staveb v České republice ale ani nové chladicí věže EDU II výrazně nezasáhnou. Například nejvyšší komín v Česku patří elektrárně Chvaletice. Měří 300 metrů a je nyní na pátém místě žebříčku za pelotonem skupiny vysokých vysílačů.

Elektrárna EDU II má před sebou ještě jedenáct let do zahájení zkušebního provozu prvního bloku. První betonáž se předpokládá pro rok 2030, v roce 2033 by měla být usazena reaktorová nádoba prvního ze dvou bloků.

8. října 2026
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