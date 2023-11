Obavy ve stínu věží. Obce před dostavbou Dukovan varují dávné zkušenosti

Budou rizikem cizinci? Dopady stavby zjistí studie Výstavba jaderné elektrárny Dukovany (11. září 1979) Socioekonomickými dopady dostavby dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany se má zabývat studie, kterou chce v nejbližší době zadat Kraj Vysočina společně s Jihomoravským krajem a ministerstvem pro místní rozvoj. „Přestože vnímáme dostavbu Dukovan jako velký přínos pro region, výstavba s sebou nese rizika. A socioekonomická dopadová studie by nám měla odpovědět na to, jak je správně ošetřit, aby rizikové scénáře nenastaly nebo se minimalizovaly,“ přibližuje první náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti). Podle předpokladů by se dostavby elektrárny mělo účastnit na 2 500 až 3 tisíce pracovníků, mezi kterými mohou být i cizinci. „Nechceme, aby se nám tu opakovala situace, která se stala například v Kvasinách. Koncentrují se tam pracovníci, kteří nemají vyžití ve volném čase, následkem čehož vzrůstá kriminalita a další negativní patologické jevy,“ vysvětluje Hajnová. Studie by se měla věnovat celé řadě oblastí. Mapovat bude například dopravní obslužnost a silniční síť. Zabývat se bude dostupností zdravotní péče, otázkami bezpečnosti, volnočasovými aktivitami i bydlením pro lidi, které se budou na dostavbě a provozu dalšího bloku podílet. „Studie nám pomůže zjistit, jaký je předpoklad, že lidé, kteří sem přijdou pracovat, pak odejdou. Jaká je predikce, že by mohli v regionu zůstat, a jaké jsou možnosti, že s nimi přijdou i rodiny. V tom případě se musíme bavit o možnostech trvalejšího bydlení, dostupnosti míst ve školách a školkách,“ popisuje náměstkyně. Část studie se má věnovat i příjmům obcí. „Měli bychom identifikovat příjmy, které budou obce dostávat jako kompenzaci, a umět vyhodnotit, jestli jim to bude pokrývat rozvojové potřeby, které budou mít,“ dává Hana Hajnová další příklad.