Hokejisté Dukly Jihlava, kteří se na jaře probojovali do baráže o extraligu, by mohli mít nového majitele. Zastupitelé města dnes budou hlasovat o prodeji klubu soukromému investorovi, miliardáři Slavomíru Pavlíčkovi. | foto: Luboš Vácha, MAFRA, MAFRA

Jednání mezi krajským městem a soukromým investorem, jímž je prostřednictvím společnosti SPM Invest šedesátiletý miliardář Slavomír Pavlíček, vedl od února primátor Petr Ryška (ODS). „S vytipováním případného investora mi pomohl jednatel Dukly Bedřich Ščerban, který mě na něj upozornil,“ uvedl Ryška.

Jméno Slavomíra Pavlíčka, který je mimo jiné vlastníkem videoherní společnosti Bohemia Interactive, mohli sportovní fanoušci zaregistrovat v minulosti v souvislosti s případným odkupem 80 procent podílu v extraligovém celku Rytíři Kladno. Ten však nakonec zakoupil někdejší investor do fotbalového klubu Vysočina Jihlava Tomáš Drastil.

Pardubice, Sparta, Kladno... A teď tedy Jihlava

Podle informací iDNES.cz měl mít Pavlíček vedle investování do oddílu Jaromíra Jágra v minulosti zájem také o další dva extraligové giganty: Pardubice a pražskou Spartu. Nyní to vypadá, že by se mohl stát většinovým vlastníkem dvanáctinásobného mistra Československa.

Ve společenské smlouvě, kterou město Jihlava a společnost SPM Invest uzavřely, je vedle prodejní částky 6 800 000 korun – které by město následně vložilo do kapitálových fondů HC Dukla Jihlava – uvedeno, že město Jihlava bude mít možnost vetovat případný prodej licence nebo změnu názvu HC Dukla Jihlava. Nový majitel by během trvání spolupráce měl možnost do názvu Horácké multifunkční areny zapojit značku SPM Invest.

Město Jihlava bude nadále Duklu podporovat minimálně ve výši nákladů spojených s pronájmem Horácké multifunkční areny, společnost SPM Invest pak Duklu finančně podpoří podle potřeb soutěže, kterou Jihlava bude hrát.

„Město bude Duklu určitě dál podporovat, co se infrastruktury týče,“ uvedl primátor Ryška. „Ostatní věci by měly být na novém majiteli. Pokud ale vyhlásíme nějaký cíl, který bude finančně náročný, jsme částečným vlastníkem a můžeme do toho také vstoupit.“

Dukla by měla nově dva jednatele

Důležitou novinkou by byla změna organizační struktury klubu: stávající jednatel Bedřich Ščerban by plnil roli výkonného jednatele, k němu by přibyl jednatel s kontrolními pravomocemi. V dozorčí radě by byli tři členové: dva by nominoval SPM Invest a jednoho město.

Město Jihlava je stoprocentním vlastníkem Dukly od roku 1999, kdy po prvním sestupu Jihlavy z nejvyšší domácí hokejové soutěže od Dukly dala ruce pryč armáda. Město klub s úspěšnou historií následně zachránilo od krachu a 26 let samo provozovalo. Nyní by se mohla situace změnit.

Fanoušci by se tak po čtvrt století mohli dočkat nejen zbrusu nové arény, ale i nového majitele. Znamená to útok na extraligu?

„Každý, kdo dělá sport, ví, že něco podobného se do žádné smlouvy dát nedá,“ říká Ryška. „V každém případě: našim společným cílem je se do extraligy dostat. Pokud bychom nechtěli jít do nejvyšší soutěže, nehledáme nového vlastníka,“ dodal primátor.