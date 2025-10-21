Stihne se v Horácké aréně první zápas už v sobotu? Večerní schůzka rozhodne

  13:03
Je tu den D. Horáckou arénu, novou multifunkční halu v Jihlavě, má otevřít sobotní prvoligový hokejový zápas mezi místní Duklou a Zlínem. Otázkou však je, zda společnost GEMO stihne předat stavbu za 2,2 miliardy korun městu včas. Rozhodnout o tom má dnešní večerní schůzka, na které bude mít své zástupce stavební firma, stavební dozor a město coby hlavní investor.
I přes závěrečné komplikace stavba Horácké areny, multifunkční haly za 2,2...

I přes závěrečné komplikace stavba Horácké areny, multifunkční haly za 2,2 miliardy korun, sprintuje do finiše. V sobotu se má v Jihlavě před televizními kamerami hrát první hokejové utkání se Zlínem. | foto: Jan Salichov, MF DNES

V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady...
V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady...
V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady...
Horácká aréna, multifunkční hala v Jihlavě, má být slavnostně otevřena v sobotu...
„Na rovinu, já nejsem ještě úplně přesvědčený o tom, že v sobotu skutečně budeme hrát doma,“ uvedl v pondělí odpoledne trenér Dukly Viktor Ujčík.

„Středa je nějaký deadline, kdy se rozhodne,“ podotkl Ujčík k termínu předání stavby. „Já jen doufám, že vše dobře dopadne.“

Problémy se čpavkem

Datum předání stavby se už několikrát posouvalo. Nejprve mělo být hotovo 9. října, poté se termín posunul na 15. října z důvodů komplikací spojených s instalaci unikátní LED technologie ve středovém kruhu pod ledem kluziště. A na 22. října odložily předání stavby problémy se čpavkem.

„Čpavek přivezli v pondělí, v tuto chvíli se zprovozňují technologie, které jsou na něj navázány,“ uvedl v úterý dopoledne manažer stavby a jihlavský radní David Beke. „Se čpavkem je to komplikované, protože se jeho skupenství mění z kapalného na plynné, během toho, jak se v trubkách pohybuje a jak předává svou energii například do ledové plochy. A proto se těžko odhaduje jeho potřebné množství i odborníkům,“ pokračuje Beke, podle kterého se čpavek v pondělí doplňoval už podruhé.

„Množství, které projektant předpokládal, prostě nestačilo a je to obvyklý postup. Nestačilo to po prvním doplňování, doplnilo se podruhé a i teď to vypadá, že ještě i v budoucnu se bude muset ještě trochu čpavku doplnit,“ líčí Beke.

Předání stavby akceleruje administrativu

Úterní večerní schůzka pak rozhodne o tom, zda Horácká aréna může být předána městu. „Pokud se to vše podaří, zítra by správce stavby převzal stavbu. S drobnými nedodělky nebránícími užívání,“ doplňuje Beke, podle kterého by se zároveň akcelerovalo již běžící soukolí nutných administrativních úkonů. „Začalo by kolečko přádávání, z odboru rozvoje města majetkovému odboru a následně městské společnosti Horácká multifunkční aréna,“ vysvětluje Beke.

Souběžně s tím bude stavební úřad řešit vydání potřebných dokumentů k uvedení objektu do zkušebního provozu. „Probíhá dodávání dokladů, komunikuje se se stavebním úřadem. Chystá se to, aby když se to podaří všechno technicky zprovoznit, aby se to dalo zítra papírovat,“ přibližuje Beke. „Když stavební úřad vydá souhlas, je ještě potřeba následně vzdát se odvolání, abychom v pátek mohli říct, že hala je předaná a funkční.“

V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady korun, má být společností GEMO předána 16. října 2025.
V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady korun, má být společností GEMO předána 16. října 2025.
V Jihlavě finišuje stavba Horácké arény. Multifunkční hala za 2,1 miliady korun, má být společností GEMO předána 16. října 2025.
Horácká aréna, multifunkční hala v Jihlavě, má být slavnostně otevřena v sobotu 8. listopadu 2025 akcí Vítej, aréno.
A poté už se do haly budou moct nastěhovat i profi hokejisté, kteří by zde v sobotu měli sehrát duel se Zlínem. „Pan Lindovský (jednatel společnosti Horácká multifunkční aréna - pozn. red.) a jeho lidé budou mít pouze jeden den a noc, aby se s halou naučili pracovat, což samozřejmě každý člověk musí tušit, že je opravdu na hranici rizika. A to i přesto, že stavba zajistí na akce ke všem technologiím odborný personál z řad dodavatelů, který pomůže po několik týdnů či měsíců arénu řídit a štelovat,“ uvedl Beke.

„V tuto chvíli o žádném problému nevím. My s naším týmem Horácké arény připravujeme, jak je to jen možné a co nám stále ještě stavba, dovolí, tak aby se ten sobotní zápas mohl odehrát,“ sdělil dnes po poledni Martin Lindovský. „Neumím ale říct, jestli nás třeba ještě někdo nebude informovat o nějaké překážce. Doufám, že ne. Ale ta témata nejsou až tak o nás, jako spíš na věcech mezi investorem a dodavatelem stavby. My se každopádně připravujeme na to, že zápas bude.“

Nastat však může také černý scénář: hala nebude moct být předána ani ve středu. „Je otázka, co by to znamenalo. Stavební firmě by začaly běžet pokuty a byl by určitě ohrožen sobotní zápas,“ přemítá Beke.

„Musí všechno fungovat, jak má, abychom v sobotu mohli hrát. A to se zatím ještě nedaří,“ říká trenér Dukly Ujčík. „Ale uvidíme. Myslím, že nějaká určitá pravděpodobnost tam je,“ naznačuje před duelem, který má v přímém přenosu vysílat Česká televize.

První tři zápasy pouze pro permanentkáře

Ať už situace dopadne jakkoliv, jasné je, že nová hala nebude na sobotu připravená na sto procent. „To jsme deklarovali dlouhodobě, že i za cenu rizika do toho jdeme a chceme Duklu do Jihlavy vrátit co nejdříve. I za cenu nějakého diskomfortu,“ vysvětluje Beke. „Hala nebude vymazlená, vyšperkovaná, vyštelovaná. Na ‚doladění‘ baráku bude dost času v následujících týdnech a měsících,“ připomněl následný roční zkušební provoz haly.

První tři plánované zápasy v aréně, se Zlínem (25. 10.), Třebíčí (28. 10.) a Litoměřicemi (29. 10.) se uskuteční s omezenou kapacitou a bude při nich docházet k oživování a testování arény při zátěži. „První tři zápasy budou mít vstup do arény zajištěn pouze majitelé permanentek v hledišti či klubovém patře a podnájemci skyboxů. Dostane se jim i takto poděkování za věrnost, kdy budou moci být u mimořádných okamžiků oživování arény, jejím zkoušení a uvádění do provozu,“ píše se v oficiálním vyjádření Dukly a města z 15. října.

Ceremoniální zápas Dukly s plnou kapacitou se dle aktuálních předpokladů uskuteční v sobotu 1. listopadu a slavnostní kulturně společenské otevření arény, grand opening Vítej, Areno, v sobotu 8. listopadu.

4. července 2025
