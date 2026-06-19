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Nadšenci zprovoznili ojedinělý polygon pro drony. Testují na něm stroje i piloty

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  16:52
Sdílený testovací polygon pro drony na okraji Moravských Budějovic na Třebíčsku je jediným svého druhu v Česku. Rozlehlý technologický park, zaujímající plochu 300 kilometrů čtverečních nabízí členitý a různorodý terén. Je tak ideální pro testování bezpilotních strojů i schopností jejich „vůdců“.

Areál s názvem UAV Technology Park je otevřený od loňska, a to pro jakékoliv zájemce z oboru.

„Snažíme se propojovat nejen různé společnosti, instituce a odborníky, ale i běžné uživatele těchto technologií,“ vyjádřil se Tomáš Jelínek, ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti FlyinDiamonds, která je provozovatelem polygonu.

Firmu v roce 2022 zakládal se svým bratrem Josefem. Sourozenci začínali s dronovými světelnými show - tedy nehlučnou alternativou ke klasickým ohňostrojům. Následně chtěli vyrábět drony průmyslové. V obou případech se ale podnikatelé potýkali s problémem chybějícího prostoru, kde by se daly bezpilotní systémy testovat. Tak vznikla myšlenka na vlastní polygon.

Speciální dronový polygon v Moravských Budějovicích si při své návštěvě Kraje Vysočina prohlédl i prezident Petr Pavel. (17. června 2026)
Speciální dronový polygon v Moravských Budějovicích si při své návštěvě Kraje Vysočina prohlédl i prezident Petr Pavel. (17. června 2026)
Speciální dronový polygon v Moravských Budějovicích si při své návštěvě Kraje Vysočina prohlédl i prezident Petr Pavel. (17. června 2026)
Speciální dronový polygon v Moravských Budějovicích si při své návštěvě Kraje Vysočina prohlédl i prezident Petr Pavel. (17. června 2026)
8 fotografií

Dnes v něm piloti, ale i vývojáři najdou různorodá přírodní i uměle vytvořená prostředí. Tedy vodní plochy, pole i lesní porosty, stejně jako řadu překážek. To umožňuje vyzkoušet technologie ve skutečně reálných podmínkách. V komplexu při Partyzánské ulici, který dříve sloužil mimo jiné pro dřevařský průmysl, nechybějí ale například ani letištní dráhy.

Když dispečeři aktivují vzdušný prostor, neměl by do něj nikdo vletět. Stroje pak mohou vystoupat až do výšky 300 metrů nad terén. Běžně povoleno je přitom „pouze“ 120 metrů. Procedury jsou ale nastavené tak, aby umožnily třeba průlet vrtulníku záchranářů. Pro výcvik pilotů dronů, jenž má několik fází, jsou tak ve specializovaném parku optimální podmínky.

Teorie, let mezi sítěmi i na venkovní trati

A jak samotný trénink probíhá? „Při školení začínáme teorií. Potom postoupíme na simulátory, kde se zájemce naučí ovládat stroj na počítači, aniž by se musel bát, že ho rozbije. Dalším krokem je létání na tratích, opatřených sítěmi, kde dron nemůže nikam uletět,“ vylíčil provozovatel parku. Teprve poté podstoupí školení na samotný pohyb venku, kde může zkoušet například i různé podlétávání překážek, rychlostní lety a podobně.

V ojedinělém zázemí se navíc zaměřují na bezpilotní systémy komplexně, tedy nejen na vzdušné, ale i pozemní drony. Jedná se o různá pásová i kolová „vozítka“, která se dají využít třeba na kontrolu šachet a tunelových vedení, pro zásobování armád v přední linii či pro evakuaci osob. S těmito stroji mohou jejich „vůdci“ vyrazit třeba na speciální překážkovou dráhu, která je tam k dispozici. V areálu probíhá rovněž certifikace dronů.

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Uživatelům polygonu ale společnost neposkytuje „pouze“ školení nebo prostor pro trénink. Zájemci mohou v areálu s ubytováním strávit klidně několik dní. Pokud během testování svých projektů zjistí nějaké nedostatky či nutnost úprav, místní specialisté jsou schopni jim poradit nebo rovnou začít pracovat na řešení.

V moravskobudějovickém UAV Technology Parku je aktuálně zaměstnáno několik desítek lidí, firma ale plánuje další expanzi a přibírání nových pracovníků.

Cílem je vytvořit evropský dronový hub

Velký zájem o neustále se rozvíjejí a populární obor dokládá podle vedení společnosti i březnový Czech UAS Industry Day. Od prvního ročníku této akce neměli nejprve pořadatelé přehnaná očekávání.

„Říkali jsme si, že bude úžasné, když sem dostaneme alespoň deset společností a dorazí se k nám podívat nějakých sto lidí. Nakonec tu ale byly čtyři desítky subjektů z oboru a přibližně pět set návštěvníků,“ vylíčil nadšeně Jelínek. Firma chce i do budoucna areál stále rozvíjet a vytvořit tak ojedinělý evropský dronový hub.

Jako zastávku na své cestě po Vysočině si tento týden vybral polygon i prezident Petr Pavel. Ten si nejen prohlédl celý komplex, ale také si vyzkoušel pilotáž a zhlédl několik letových ukázek.

„Viděl například drony z dokovací stanice, která může hlídat areály, jako je třeba ten náš. Dále středně velkou koptéru, malý skládací průzkumný dron nebo rychlý, závodní FPV dron,“ vyjmenoval Jelínek s tím, že poslední jmenovaný stroj si hlava státu vyzkoušela ve speciálních brýlích. V nich člověk vidí totéž, co dron, respektive jeho kamera.

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Prezident si zkusil rovněž pilotování stroje, který bude dodáván právě české armádě. „Jedná se u takzvaný dual-use dron, tedy dron dvojího užití,“ popsal ředitel.

Zařízení má kameru s gimbalem pro denní i noční vidění i automatické trekování - tedy technologii, která umožňuje sledovat vybraný objekt bez nutnosti manuálního ovládání. „Je to sedmipalcový, lehký a dlouho létající dron, který můžete navíc jednoduše složit do batohu a přenést,“ upřesnil Jelínek.

Vývoj některých verzí tohoto bezpilotního zařízení je podle něj již ukončený, na dalších se však ve firmě pracuje. „Vývoj v našem oboru totiž v podstatě nikdy nekončí. Do budoucna chceme funkce tohoto dronu, jeho schopnosti a frekvenční moduly ještě rozšiřovat,“ uvedl Jelínek.

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