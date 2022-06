Robotický lovec dronů chytá protivníky do sítě, hodil by se třeba věznicím

Bezpečně dokáže v hlídaném perimetru rozlišit mouchu, drobného ptáka, člověka, narušitelský dron i helikoptéru. Unikátní létající robot Eagle.One s umělou inteligencí by v budoucnu mohl hlídat třeba okolí vězeňských areálů před těmi, kteří by pomocí dronů chtěli do chráněného areálu pašovat mobily, drogy či zbraně. Své schopnosti předvedl v areálu rapotické věznice.