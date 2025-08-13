V Jihlavě našli unikátní dřevěný vodovod, trubky uchovají nečekaným způsobem

Jan Salichov
  16:11
Při modernizaci pístovské vodárenské soustavy stavebníci učinili unikátní nález. V zemi narazili na část historického dřevěného potrubí. To od roku 1389 z pístovských rybníků vedlo pitnou vodu do dvou dřevěných kašen na jihlavském náměstí. Pokud to další zkoumání potvrdí, půjde o druhý nejstarší vodovod na území České republiky.

„Dřevěné trubky zásobovaly Jihlavu od 14. století až do 18. století,“ uvedla Ladislava Kružíková, vedoucí vodohospodářského oddělení odboru technických služeb.

Královské město Jihlava tak bylo po Praze v českých zemích teprve druhým městem, které mělo pitnou vodu dovedenou do středu města. „Brno ji mělo až třicet let po nás,“ pochlubila se Kružíková.

Archeologové z nalezeného dřevěného vodovodu části oddělili a poslali na bližší zkoumání. Větší část artefaktů by měla pro další generace zůstat na dně rybníků. Tam zakonzervované vydrží další staletí. Na vzduchu by se je uchovat nepodařilo.
Dělníci při rekonstrukci rybníků spadajících do pístovské vodárenské soustavy nalezli části středověkého historického vodovodu. Experti nyní budou zkoumat, jak staré potrubí, které zásobovalo vodou kašny na jihlavském náměstí, vlastně jsou. Je možné, že budou druhé nejstarší na celém území České republiky.
Dělníci při rekonstrukci rybníků spadajících do pístovské vodárenské soustavy nalezli části středověkého historického vodovodu. Experti nyní budou zkoumat, jak staré potrubí, které zásobovalo vodou kašny na jihlavském náměstí, vlastně jsou. Je možné, že budou druhé nejstarší na celém území České republiky.
Dělníci při rekonstrukci rybníků spadajících do pístovské vodárenské soustavy nalezli části středověkého historického vodovodu. Experti nyní budou zkoumat, jak staré potrubí, které zásobovalo vodou kašny na jihlavském náměstí, vlastně jsou. Je možné, že budou druhé nejstarší na celém území České republiky.
18 fotografií

V roce 1520, chybou nového porybného, došlo k prasknutí hráze rybníka Lukáš. „V té době bylo od pístovské soustavy po silnici u Koželuhů čtrnáct rybníků. Rychlost vody byla taková, že popraskaly další hráze a dole bylo podle historických pramenů dvaatřicet mrtvých,“ prozradila Kružíková.

V roce 1558 se fara u svatého Jakuba dohadovala s městskými pány, že chce vodu dovést až na faru. „V té době nebylo standardem, že by měl pitnou vodu někdo doma. Všichni pro ni chodili do kašny,“ vysvětluje Kružíková, podle které o sporu musel rozhodovat císař Ferdinand I., ten se přiklonil na stranu fary.

Trubky byly položené ve dvou vrstvách

V roce 1786 vzrostla potřeba vody v centru Jihlavy natolik, že musela být do soustavy položena další vrstva dřevěných trubek. „Víme tak, že trubky byly položené ve dvou vrstvách. První vrstva v roce 1389, další 1786. Jestli mezi tím byly nějaké další trubky přidávány, nevíme,“ krčí rameny Kružíková.

Proto je v tuto chvíli těžké odhadnout, z jaké doby nalezené dřevěné potrubí pochází. „Z každé z nalezených trubek si Muzeum Vysočiny uřízlo část a nyní zkoumá jejich stáří,“ uvedla Kružíková.

Jihlava bojuje o vodu od středověku. První vodovod měla ve 14. století

Poté budou trubky znovu v depozitní schránce uloženy zpět do rybníka. „Tak budou zachovány pro další generace. Když budou ve vodě, nic se jim nestane. Naopak pokud bychom je nechali na souši, tak se rozloží,“ uvedla Kružíková.

Od roku 1786 už byla voda rozvedena do domácností ve městě. „24. prosince, když otočili kohoutkem, měli vodu z nové soustavy,“ dodala Kružíková.

Soustava rybníků se používá dodnes

Pístovská soustava, kterou tvoří čtyři hlavní rybníky - Lužní, Silniční, Lukáš a společný rybník Kalný a Vodárenský - a další boční rybníky, se doposud používá pro vodárenské účely. Plní nejen roli zásobárny surové vody, ale také funguje jako významné protipovodňové opatření.

„Jihlava dnes není prioritně zásobená z pístovských rybníků, na úpravnu vody Hosov jde surová voda z Hubenova. Na druhé straně Jihlavy se staví vodojem Bukovno, který má být napojen na vodovod ze Štoků, tím pádem je napojen na vodu ze Želivky,“ vysvětluje náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

„Přesto jsou pístovské rybníky velmi důležitou součástí jihlavské vodárenské soustavy. Proto chceme a musíme investovat do opravy jednotlivých rybníků, do navyšování hrází a jejich retenčních schopností. Proto rybníky postupně opravujeme,“ doplnil Popelka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Ve školním dvoře kdosi po obvodu nařezal mohutný javor, škoda může jít do statisíců

Neznámý pachatel pilou nařezal kmen stoletého javoru u vjezdu do areálu parku ve dvoře Střední školy stavební v Jihlavě u Štefánikova náměstí. Případem se zabývá magistrátní odbor životního...

Škola pořídí venkovní učebnu Archimedes, zaujal ji vzorový model

Ambiciózní plán má moravskobudějovická Základní škola (ZŠ) Havlíčkova. Chce rozšířit své vzdělávací možnosti o moderní venkovní učebnu Archimedes. Inspiraci si přivezli zástupci města a školy z...

Chlapci pustili z kopce pneumatiky od traktoru, jedna poškodila dodávku

Neštěstím mohl skončit dětinský nápad dvou starších chlapců v jedné z vesnic na Pelhřimovsku, kteří pustili z kopce dvě velké pneumatiky od traktoru. Jako zázrakem se nestalo nic vážnějšího, než že v...

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  16:12

V Jihlavě našli unikátní dřevěný vodovod, trubky uchovají nečekaným způsobem

Při modernizaci pístovské vodárenské soustavy stavebníci učinili unikátní nález. V zemi narazili na část historického dřevěného potrubí. To od roku 1389 z pístovských rybníků vedlo pitnou vodu do...

13. srpna 2025  16:11

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

13. srpna 2025  11:07

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Na vafle do Vídně. Lidé jezdí i z daleka, říká majitelka stánku v malé vesničce

Premium

Již čtvrtou sezonu funguje ve Vídni, malé vesničce vzdálené zhruba pět kilometrů od Velkého Meziříčí, stánek Moniky Machátové. Její bezlepkové vafle a výběrová káva lákají nejen místní, ale i...

12. srpna 2025

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Bál jsem se vos ve světle auta, tak jsem se napil, balamutil opilý řidič hlídku

Řidiče pod vlivem alkoholu načapali v noci na neděli policisté v Jihlavě. Zdánlivě banální případ, kterých se ve statistikách objevuje den co den několik, však měl tentokrát krajně neobvyklé...

11. srpna 2025  15:10

Solární panely pole více ohřívají, zjišťují při experimentu zemědělci

Fotovoltaické panely na polích ovlivňují jeho mikroklima. Mezi nimi je tepleji, liší se i vlhkost. A to ovlivňuje mimo jiné výskyt hmyzu a volně rostoucích rostlin. Na pokusných polích u Okrouhlice...

11. srpna 2025  13:12

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

11. srpna 2025  11:46

Žďárský zámek chystá sérii unikátních koncertů. Vystoupí i sbor Boni Pueri

Slavné operní árie, Dvořákovy Slovanské tance, pocta Mozartovi. Ale třeba i kytarový repertoár a nezvyklé hudební nástroje. To je jen výběr z programu, který je pro letošní koncertní sezonu připraven...

11. srpna 2025  8:41

Hledal jsem angažmá, které bude dávat smysl, vysvětluje změnu Rachůnek

Loňským brněnským angažmá se zkušený hokejový útočník Tomáš Rachůnek svému rodnému Zlínu přiblížil, jenže letos se dohodl s jihlavskou Duklou, takže to bude mít domů zase o kousek dál.

10. srpna 2025  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.