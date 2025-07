Dvouletá proměna další části širšího centra města se pro letošek týká hlavně prostoru u hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice před jídelnou Vesna. Právě tam má být vysazena asi polovina z celkových téměř pěti desítek nových dřevin.

„Půjde o muchovníky stromovité, javory a lípy. Všechno to budou již vzrostlé stromy, s průměrem kmene nejméně kolem deseti centimetrů,“ popsal René Hrazdira, zástupce firmy Firesta – Fischer, která má revitalizaci takzvané žďárské magistrály na starosti.

Právě z nedostatku zeleně a stínu měli obyvatelé po zveřejnění vizualizací obavy, z nákresů je totiž patrné, že rozlehlá plocha bude v podstatě kompletně vydlážděna. Dle vedení města však stromů ve výsledku přibude. Navíc ty, jež prostor u Vesny doplní, poskytnou díky své velikosti záhy i žádaný stín.

Aby však dřeviny v betonové džungli dlouhodobě přežily, musí jim firma vytvořit optimální podmínky.

„Vysazeny budou do speciálního strukturálního substrátu, což je kombinace kamenů a biouhlu. Tato metoda se nám již osvědčila v Nádražní ulici, kde dnes nové stromy dobře prospívají. Na rozdíl třeba od těch na náměstí, jejichž výsadba proběhla před zhruba patnácti lety klasickým způsobem,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos.

Už žádné zvedání dlažby

Hrubší kamení, zbavené i prachu a písku, působí sice jako prostředí pro novou rostlinu poněkud nehostinně, velmi dobře ale propouští vodu a plyny.

„A výzkumy ukázaly, že stromu se mnohem lépe daří, má-li v zemi dost vzduchu. Zamezí se tím také situacím, kdy se kořeny derou nahoru a zvedají dlažbu,“ zmínil Mrkos.

Jelikož ale kameny nezadrží vodu, jsou doplněny právě takzvaným biouhlem, tedy zuhelnatělou biomasou, která je velice podobná třeba dřevěnému uhlí. Tato složka je hodně porézní, tudíž zadrží vodu i živiny. Váže na sebe také toxické látky, takže snižuje znečištění podzemních vod.

Vrstvy strukturálního substrátu firma k Vesně naváží již tento týden. Předtím, než směs putuje na cílové místo, je ještě navlhčena, aby se obě složky dobře propojily.

Nové listnáče sice oživí plochu v centru až na podzim, v závěru stavby, prostor pro jejich umístění se musí chystat už nyní. Sahá totiž až do hloubky 1,3 metru. Na zmíněný strukturální substrát patří dále běžné konstrukční vrstvy, přičemž ale plocha kolem stromů bude vyživena ještě speciální směsí výsadbové zeminy. Ta zajistí výživu a lepší zakořenění rostliny.

Drenáže, odtoky, přepady

Dodavatel už buduje také systém drenáží, který se má postarat o optimální hospodaření s vodou.

„Drenáže budou přebytečnou vodu postupně odvádět do kontrolních šachet s regulovanými odtoky, abychom jí zadrželi skutečně co nejvíce,“ vysvětlil Hrazdira. Aby se ale v období dešťů voda v jámě nedržela příliš a stromy se tam pak neutápěly, vznikají i bezpečnostní přepady. Když potom voda nastoupá do určité výšky, bude jimi odpouštěna do dešťové kanalizace.

Využití strukturálního substrátu je poměrně nová metoda, běžná hlavně v cizině. „U nás zatím příliš častá není. Ale postupně se už v českých městech, v místech, kde mají stromy horší podmínky pro růst, začíná prosazovat,“ doplnil Hrazdira.

Podle vedení Žďáru by měla být těmito opatřeními, byť jsou nákladnější než klasická výsadba, zajištěna delší životnost zeleně.

„Někdy stromy v náročném městském prostředí přežívají opravdu jen krátce. Strukturální substrát by měl ale zajistit životnost na řadu desetiletí,“ míní starosta. Dodal také, že dřeviny samozřejmě musejí dostávat i odpovídající péči, a to zvláště první tři roky po vysazení.

Letošní práce skončí v listopadu

Revitalizace centra města podél silnice I/37, konkrétně v úseku od odbočky k Obchodnímu centru Convent až ke křižovatce u Komerční banky, vyjde město na zhruba 47 milionů korun bez daně. Letošní etapa, zahrnující část od Conventu k Vesně, má trvat do listopadu.

Na příští stavební sezonu je v plánu zbytek území, včetně zbudování nové cyklostezky podél průtahu či přejezdu pro cyklisty na křižovatce u Komerční banky.

Rekonstrukce zahrnuje nové povrchy, osvětlení, zeleň, lavičky a další mobiliář. „Cílem je hlavně oddělit rušnou magistrálu, silnici první třídy, od ploch, kde chodí lidé a budou jezdit i cyklisté,“ zdůraznil starosta s tím, že po magistrále přijde na řadu revitalizace atria, prostoru mezi náměstím a bazénem.