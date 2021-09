Jihlavští sportovci mají problém, firma na výměnu tartanu nenastoupila

„Po vyhlášení výsledků výběrového řízení nám vítězná firma oznámila, že nemá na stavbu potřebný materiál a ani personální kapacitu. Nepočítali jsme s takovou reakcí a museli jsme to akutně řešit. Oslovili jsme tedy druhou firmu v pořadí výsledků výběrového řízení a znovu to vše museli předložit radě města. Ta na konci srpna schválila, že práce bude provádět nová společnost,“ vysvětluje skluz Petr Štěpán, vedoucí majetkového odboru magistrátu.



Podle usnesení rady města se obnovy atletické běžecké dráhy za 3,8 milionu korun bez DPH ujme společnost VYSSPA Sports Technology.



„Slíbili nám, že do konce tohoto roku obnovu dráhy zvládnou,“ poznamenal vedoucí majetkového odboru. Podle informací ze sekretariátu společnosti VYSSPA Sports Technology jsou nyní před podpisem smlouvy s magistrátem. Uskutečnit by se měl během nejbližších týdnů.

Kdy se začne na stadionu pracovat, bude záležet i na počasí. Podle obchodního zástupce společnosti VYSSPA Sports Technology lze povrch pokládat bez problémů, pokud jsou teploty nad 5 °C, a za určitých podmínek i kolem nuly. Komplikací by však byl dlouhodobější déšť.



„Zakázky odbavujeme postupně. Pokud by nepřálo počasí, odsouvaly by se i realizace,“ řekl.

Nový povrch běžecké dráhy bude opět vytvořen z polyuretanu (tartan). Tuto speciální směs tvoří pojivo a speciální granulát. Povrch je elastický a chrání kloubní aparát sportovců. Vzniknou také nové nášlapné vrstvy a provedeno bude kompletní nové lajnování atletických drah. Povrch má splňovat parametry dané Mezinárodní atletickou federací.

Až nastoupí dělníci, na sportoviště nikdo nesmí

Stávající atletická dráha je ve špatném stavu. „Rekonstrukce je nutná a už se na to opravdu těšíme. Tartan, který tam je nyní, už dávno neplní svou funkci. Některá místa jsou vydrolená. Část se podařilo vyspravit, ale na nejvytíženější ‚stovce‘ je tak slabá vrstvička, že když naši svěřenci běhají v tretrách, je to opravdu na hraně,“ popisuje současný stav předsedkyně oddílu Atletika Jihlava Jana Nováková Hotařová.

I když se sportovci na novou atletickou dráhu těší, skluz prací je už několik měsíců udržuje v nejistotě. Neví, jak dlouho budou moci na stadionu trénovat. Jakmile dělníci nastoupí, nesmí se na dráhu a tím pádem ani na fotbalové hřiště vstupovat.

„Počítali jsme s tím, že se vše udělá o prázdninách. Nepořádali jsme kvůli tomu ani letní příměstský tábor a jeden závod jsme přesouvali na jiný atletický stadion, protože v té době se mělo už pracovat. Trochu nám to komplikuje plánování akcí. Nevíme, kdy se začne. Zatím trénujeme na stadionu. Pro nábory dětí jsme ale raději zamluvili dráhy na ZŠ Seifertova. Až se začne pracovat, tréninky přesuneme do přilehlého okolí na Heulose a od listopadu začneme chodit do tělocvičen,“ říká Jana Nováková Hotařová.

Plán náhradních míst pro trénink a mistrovské zápasy má i Josef Morkus, manažer Fotbalového klubu mládeže Vysočina Jihlava.

„Jsme v pravidelném kontaktu s majetkovým odborem magistrátu. Komunikace s nimi je naprosto příkladná a férová. Každý týden dostáváme informace, zda bude, či nebude zahájena rekonstrukce. Na tento týden máme informaci, že se rekonstrukce ještě neuskuteční. Řešení, kde trénovat i hrát zápasy, máme v záloze. Pro nás, a myslím, že i pro atlety, by bylo ideální, kdyby se práce stihly do konce roku, aby se nepřenášely do jara,“ poznamenal Morkus.