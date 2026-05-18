„Od 25. května bude kompletně fungovat celý venkovní prostor včetně veřejného osvětlení a přístupů z parku Legionářů. Auta i autobusy se k vlakovému nádraží nově dostanou z Havlíčkovy ulice od Rozkvětu a také z ulic Fritzova a Legionářů,“ přiblížil primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS) s tím, že se otevře i nové parkoviště.
Hotová naopak zatím nebude samotná výpravní budova, jejíž rekonstrukci má na starosti Správa železnic. Podle primátora se její otevření plánuje na 24. června. Do té doby budou lidem dál sloužit provizorní buňky.
Do konce června se budou na místě dokončovat drobné nedodělky, jako je úprava povrchů po odstranění buněk, zprovoznění vodní fontány či dokončení výsadby zeleně.
Hlavní nádraží spíše pro nákladní dopravu?
Město do projektu, který zahrnoval i stavbu nové trakční tratě v okolí terminálu, investovalo přes 300 milionů korun. Podle vedení radnice jde o vůbec nejvýznamnější investiční etapu, která má přitáhnout cestující na železnici.
„Pokud je vlakové nádraží přímo v centru města, je to pro dráhy mnohem atraktivnější. Od prosince letošního roku odtud pojede přímý vlak do Prahy každé dvě hodiny,“ vyzdvihl Ryška největší přínos pro obyvatele i návštěvníky Jihlavy.
Budoucnost současného hlavního nádraží na okraji města je podle primátora otázkou spíše pro České dráhy a Správu železnic, fungovat však bude i nadále.
„Naopak by tam měly přibýt další zastávky, až se postaví vysokorychlostní trať (VRT). V budoucnu by se však hlavní nádraží mělo soustředit spíše na nákladní dopravu,“ naznačil Ryška.
Nové trolejbusové linky i odklon tisíců aut
S otevřením nového terminálu se kompletně změní jízdní řády. Městská hromadná doprava začne k terminálu zajíždět od 29. června, krajské autobusové linky Veřejné dopravy Vysočiny se připojí od 1. července.
Zpočátku bude k terminálu jezdit pouze trolejbusová linka C. „Trolejbus linky C se otočí u Kauflandu na kruhovém objezdu a pojede Evropskou ulicí k Centrálnímu dopravnímu terminálu,“ upřesnil mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk s tím, že vozy zde budou díky bateriím jezdit i bez natažených drátů.
Po úplném dokončení prací v ulici Legionářů se doprava na terminálu rozroste o další linky. „Zajíždět sem začnou linky E a H ve svých stávajících intervalech a vznikne zcela nová linka T,“ doplnil Daněk. Tato nová linka, o jejímž přesném jízdním řádu město v současnosti jedná, propojí terminál s centrem města, Jiráskovou ulicí a Masarykovým náměstím.
Zprovoznění terminálu je podle primátora pouze prvním krokem rozsáhlé proměny celé čtvrti. V dalších fázích, které by měly trvat tři až čtyři roky, se plánuje definitivní přesun autobusového nádraží a protažení Evropské ulice až na Jiráskovu.
„Dopravní model počítá s tím, že po kompletním propojení bude touto trasou jezdit až 16 tisíc aut denně, která se tak zcela vyhnou samotnému centru města, Fritzově a přilehlým ulicím,“ uzavřel Ryška.