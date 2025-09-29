Brod je vůbec posledním okresním městem v republice, které nemá klasické stálé dopravní hřiště. Roky tu pro dopravní výchovu sloužil mobilní koberec, který se vždy na pár týdnů rozbalil na ploše zimního stadionu nebo sportovního areálu Na Losích. To je ale málo.
Výstavbu dopravních hřišť iniciuje Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP a velká propagátorka dopravní výchovy. Sama Broďačka vybrala pro nové hřiště vhodnou plochu. Nachází se na místě dnešního plácku v Zahradnického ulici, hned vedle Rákosníčkova hřiště.
|
Koberec už nestačí. Havlíčkův Brod chce budovat klasické dopravní hřiště
Už loni na podzim zahájili zastupitelé proces změny územního plánu, aby stavitelé mohli využít příslušné pozemky. A nyní plochu určenou pro hřiště ještě zvětšili a změnu územního plánu požadují i pro další půdu. Hřiště by tak mělo takřka zaplnit celý prostor až k psychiatrické léčebně.
„Díky novým požadavkům a potřebám se lokalita určená pro dopravní hřiště výrazně rozšířila. Půjde o nejmodernější a největší areál svého druhu na Vysočině,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Na povrch se vrátí potok, poteče kolem hřiště
Jedním z nových požadavků je například otevření a přiznání toku Pivovarského potoka. Ten nyní v místech hřiště teče podzemním potrubím. Nově se má dostat na povrch. Stal by se součástí dopravního hřiště.
„Asi ne přímo, že by se přes něj jezdilo. Aby nám děti na odrážedlech nepadaly do potoka. Ale mohl by opticky oddělit hřiště od zástavby,“ směje se Vošická Buráňová.
Dopravní hřiště bude obsahovat stovky metrů asfaltových silnic se všemi možnými nástrahami, na něž mohou děti narazit v běžném provozu. Obsahovat bude nejrůznější typy křižovatek, včetně světelné a okružní, parkoviště i přechody. Přítomen by měl být třeba také železniční přejezd, samozřejmostí bude co největší počet dopravních značek.
„Součástí areálu bude rovněž učebna, která bude sloužit pro teoretickou část dopravní výchovy, sklad kol, ale i další zázemí a sociální zařízení,“ přidal Honzárek.
Na novinku si děti ještě několik let počkají
Úplně detailní podobu dopravní hřiště však zatím ještě nemá. „Licitujeme, co vše do projektu umístit. Musíme se také nějak popasovat se svažitým terénem směrem k rybníkům. Ale stále máme čas, než proběhne změna územního plánu,“ dodala Vošická. Změna územního plánu je víceméně úřední proces, který trvá přibližně rok a půl.
„Bude to investice nejdříve pro rok 2027, možná ještě později,“ odhadl Honzárek, kdy by se mohlo začít stavět. Znám dosud není ani hrubý odhad nákladů. Ve střednědobém výhledu rozpočtu města pro roky 2026 a 2027 dopravní hřiště nefiguruje.
|
Místo dopravního hřiště slouží i srolovaný koberec, veřejnost má smůlu
O stavbě klasického dopravního hřiště se v Havlíčkově Brodě mluví už řadu let. Nikdy se k tomu zatím nenašel dostatek odvahy, ale ani vhodné pozemky. Až Veronika Vošická Buráňová přišla s myšlenkou vybudovat hřiště právě v Zahradnického ulici.
„Je to krásná lokalita mimo centrum a hlavní tahy, která je navíc nedaleko od Základní školy Wolkerova. Ta by v případě větších akcí mohla nabídnout i své zázemí,“ svěřila se. Od Zahradnického ulice směrem na západ chce radnice v budoucnu rozšiřovat rovněž obytnou zástavbu.
Konec dlouhodobé improvizace s kobercem
Výstavbou dopravního hřiště by v Havlíčkově Brodě skončila dlouhodobá improvizace. Pro výuku dopravní výchovy tu od dubna 2012 sloužil soubor celkem 22 fólií, které bylo vždy potřeba rozvinout, spojit a osázet značkami. Na koberci jezdily děti po namalovaných silničkách.
|
Česká síť dopravních hřišť nemá v Evropě obdoby, poslední otevřela Chotěboř
„Strašně moc se nám hřiště líbí. Projektovali jsme ho, nechali jsme si ho postavit podle potřeb. Děti jsou z něho nadšené a my strašně moc spokojení. Děti se toho na něm hodně naučí,“ rozplývala se instruktorka Libuše Jelínková při první instalaci hřiště, na nějž jedním milionem přispěl Kraj Vysočina.
Jenže to bylo před 13,5 roku. Opakované rozbalování, převážení a neustálé používání fólií se na jejich stavu výrazně podepsalo. „Koberec dožil. Jako jediné okresní město v republice teď nemáme žádné dopravní hřiště,“ oznámil na posledním jednání zastupitelům Libor Honzárek.
|
24. června 2025
Na Vysočině přitom klasická stálá dopravní hřiště mají i sídla mnohem menší, než je Havlíčkův Brod. V tuto chvíli jich po celém kraji slouží už osmadvacet. V létě se otevřela nová hřiště v Chotěboři a ve Velké Bíteši. A další mají následovat v nejbližších letech.
„V příštím roce by se mohlo otevírat v Novém Městě na Moravě, kde vznikne nové dopravní hřiště místo stávajícího asfaltového plácku. Bude obsahovat řadu originálních prvků, sklad kol, ale i skatepark a klidovou zónu,“ přiblížila krajská koordinátorka BESIP. V přípravě je i nové dopravní hřiště v Telči u zimního stadionu a proměna provizorního hřiště v Třešti.
Nové dopravní hřiště by mělo vyplnit prostor mezi Rákosníčkovým hřištěm v Zahradnického ulici a areálem psychiatrické léčebny.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License