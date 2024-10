Koberec už nestačí. Havlíčkův Brod chce budovat klasické dopravní hřiště

S praktickou částí dopravní výchovy, již mají žáci na prvním stupni základních škol, je v Brodě dlouholetý problém. „Máme tu skvělé instruktory, ale mizerné podmínky. I soutěže musíme pořádat mimo město,“ říká Veronika Vošická Buráňová, koordinátorka BESIP na Vysočině a sama původem Broďačka.

Roky o stavbu dopravního hřiště ve svém rodném městě usiluje. „Jsme posledním okresním městem, kde dopravní hřiště není. Je to ostuda,“ říká otevřeně.

V minulosti vždy snahy o jeho výstavbu na něčem ztroskotaly. Nyní by to mohlo být konečně na dobré cestě. Vošická Buráňová našla pozemek, kde by zřízení hřiště nemuselo ničemu vadit. Nachází se v těsném sousedství Rákosníčkova hřiště v Zahradnického ulici.

„Je to ideální místo. Plocha je zde dostačující, je to na okraji zástavby mimo rušné ulice a přitom dopravně dobře dostupné. Navíc to není daleko od jedné z největších brodských základních škol,“ pochvaluje si místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Součástí bude i budova s učebnou a toaletami

„Chtěli bychom do projektu zakomponovat i již fungující Rákosníčkovo hřiště. A to tak, aby si menší děti mohly bezpečně hrát, zatímco třeba jejich sourozenci si vedle procvičovali jízdu na kole podle předpisů,“ doplnil ho brodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Přesná podoba dopravního hřiště dosud známá není. Vedení města nicméně už nyní hovoří o tom, že by součástí díla měla být i budova, v níž by uživatelé hřiště našli učebnu pro teoretickou výuku, veřejné toalety i třeba úschovnu kol. Tu by zřejmě využívaly školy k dopravní výchově.

Pouze k organizované výuce by ale hřiště sloužit nemělo. Určené a přístupné bude široké veřejnosti a všem dětem, které by se po silničkách mezi dopravním značením chtěly projet či si jízdu podle předpisů nacvičit.

„Připravujeme vizualizaci. Hřiště bude projektovat stejný autor, který stojí za několika moderními hřišti nejen na Vysočině, mimo jiné je autorem třeba hřiště v Bystřici nad Pernštejnem, nejnovějšího hřiště na Vysočině,“ poznamenala Veronika Vošická Buráňová.

Projedou se po hřišti děti už za tři roky?

Kdy by dopravní hřiště mohlo začít sloužit, je momentálně nejasné. Určitě to bude trvat několik let. Zastupitelé na svém posledním zasedání učinili teprve úvodní krok. Schválili záměr pořízení změny územního plánu, která výstavbu umožní.

„Vytipovaný pozemek podle aktuálního územního plánu spadá do ploch určených pro veřejnou zeleň. Je třeba ho přeřadit do ploch pro sportovní vyžití. Změna územního plánu je zdlouhavý proces, který bude trvat přibližně rok a půl,“ konstatoval Honzárek.

Následně musí město investici zařadit do rozpočtu, případně na ni sehnat dotace. „Peníze mám předběžně přislíbené,“ vzkázala koordinátorka BESIP, jejíž podstatná část práce je právě na dopravní výchovu zaměřena.

Podle starosty Zbyňka Stejskala (ODS) by se děti po novém hřišti mohly projet zhruba za tři roky.

Na zúžený zimák už se koberec nevejde

Havlíčkův Brod dlouhé roky při absenci stálého dopravního hřiště improvizoval. Spočívalo to v pořízení hřiště přenosného. To je namalováno na dvaadvaceti speciálních fóliích, jež se rozvinou na jakoukoliv zpevněnou plochu a spojí dohromady.

„Strašně moc se nám hřiště líbí. Projektovali jsme ho, nechali jsme si ho postavit podle potřeb. Děti jsou z něho nadšené a my strašně moc spokojení. Děti se toho na něm hodně naučí,“ rozplývala se instruktorka Libuše Jelínková při první instalaci hřiště, na nějž jedním milionem přispěl Kraj Vysočina, v dubnu 2012.

Od té doby se hřiště po skončení hokejové sezony vybaluje každoročně na plochu zimního stadionu. Kde se jeden týden proháněli hokejisté, další už jezdila děcka na kolech. Poslední dva roky rekonstruovaný zimní stadion nahradila plocha ve sportovním areálu Na Losích. Hřiště ale cestovalo i do okolních měst. V provozu bylo obvykle zhruba dva měsíce v roce. Ovšem pouze pro školy, veřejnost měla smůlu.

„Při opakovaném rozbalování, zabalování a převozech už trochu utrpělo. A chápeme, že to pro město velikosti a významu Havlíčkova Brodu není úplně ideální řešení,“ reagovala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS). Navíc s krytým zimním stadionem už bude v tomto ohledu do budoucna problém. Při letošní rekonstrukci byla ledová plocha zúžena a hřiště se na ni už nevejde.

V posledních letech do klasických dopravních hřišť investovala nemalé peníze řada měst v kraji. Mezi nejoblíbenější patří třeba ta v Přibyslavi nebo v Humpolci. A právě humpolecké hřiště je pro Brod jakýmsi vzorem. Celkem je dle Vošické Buráňové na Vysočině 28 dopravních hřišť. Brzy má ve Velké Bíteši přibýt devětadvacáté.