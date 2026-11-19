„Mrzí nás, že nové jednotky PESA nevyjedou už od prosince, jak jsme původně plánovali. Jde o úplně nový vlak konstruovaný pro rychlost až 200 kilometrů za hodinu a jeho výroba, testování i schvalování jsou technicky náročné. Zkoušky nyní probíhají a s výrobcem děláme maximum pro to, aby se první jednotky mohly s cestujícími rozjet co nejdříve. Bezpečnost a potřebná schválení však nelze uspěchat,“ uvedl majitel společnosti Radim Jančura.
Z osmnácti objednaných souprav bude jedenáct čtyřvozových s kapacitou zhruba 300 míst a sedm třívozových pro přibližně 200 cestujících. Vlaky nabídnou také místa pro přepravu až deseti jízdních kol, ve třídách Standard a Business pohodlná sedadla s koženým čalouněním a na vybraných místech ve třídě Standard obrazovky se zábavním obsahem.
RegioJet zároveň zveřejnil přesný seznam pokladen a automatů na Vysočině i novinky k jízdenkám. Jejich předprodej spustí nejpozději 1. prosince. Kromě webu a mobilní aplikace si je lidé na Vysočině pořídí i na kamenných místech. Pokladny budou v Havlíčkově Brodě, na stanici Jihlava-město a ve Žďáře nad Sázavou. Z jízdenkových automatů si budou moci cestující nakoupit ve stanicích Golčův Jeníkov-město, Světlá nad Sázavou a na hlavním nádraží v Jihlavě.
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Vedle krajského systému Veřejné dopravy Vysočiny a celostátního tarifu OneTicket budou ve vlacích platit také doklady pražské a jihomoravské integrované dopravy. „Pro pravidelné cestující se připravuje také nabídka časových jízdenek,“ uvedl mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.
Těsně před spuštěním předprodeje a prosincovým startem provozu dopravce na Vysočině stále nabírá zaměstnance včetně strojvedoucích.