Otevření modernizovaného nádraží Jihlava-město a první části Centrálního dopravního terminálu potvrdilo snahu vedení města centralizovat dopravu. Jak uvádí primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS), tento uzel umožňuje pohodlný přestup mezi vlakovou, autobusovou a městskou hromadnou dopravou. Rovněž zkracuje cestu do centra města.
„Vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraji Jihlavy. K autobusovému nádraží je to jen pět minut pěšky, ne přes půl města,“ uvedl primátor s tím, že od prosince budou z terminálu jezdit každé dvě hodiny přímé vlaky do Prahy.
Je však nezbytné rozlišovat mezi dvěma projekty. Zatímco terminál Jihlava-město slouží konvenční železniční a regionální dopravě, klíčovou zastávkou pro budoucí vysokorychlostní trať má být terminál v Pávově. Využití této lokality je zásadní, aby byla zajištěna efektivita vysokorychlostního provozu a trať nebyla zbytečně zpomalována vjezdy do městských center.
Je to výzva, propojení dvou odlišných světů
Generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth zdůraznil, že cílem není jen stavba kolejí, ale vytvoření multifunkčních terminálů.
„Nacházíme se v krajském městě, kde právě realizujeme jeden z klíčových projektů 21. století. Cílem je vytvořit terminály, které efektivně propojují železniční dopravu s tou městskou a příměstskou. Tato infrastruktura zásadně usnadňuje přestupování cestujících a zvyšuje jejich komfort,“ vysvětlil Tóth.
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Technická náročnost projektu je značná. U jihlavského uzlu se počítá s tím, že terminál bude víceúrovňový, aby umožnil střet dálkové vysokorychlostní dopravy s tou regionální.
Propojení na vysokorychlostní trati v úseku Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš je v tuto chvíli ve fázi řešení zásad územního rozvoje. Správa železnic plánuje, že v druhé polovině příštího roku bude trasa územně definována. Samotná stavba by následovala v závislosti na možnostech financování.
Ministrův realismus
Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při otevření jihlavského nádraží otevřeně přiznal, že projekt vysokorychlostní musel projít „korekcí očekávání“. Důraz je nyní podle něj kladen na uskutečnitelnost.
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„Pokud by vlaky Jihlavu objížděly, region by přišel o šanci na špičkovou infrastrukturu. Terminál se proto stavět bude. Je ale nutné podotknout, že tam nebudou stavět úplně všechny spoje. Pokud by vlaky zastavovaly všude, ztratily by vysokorychlostní charakter,“ upřesnil Bednárik k debatě o zastavování v Jihlavě.
Napojení na Jiráskovu za stovky dalších milionů
Město Jihlava mezitím pokračuje v přípravě navazující infrastruktury v oblasti městského nádraží. Projekt zahrnující úpravy v oblasti Rošického a Hamerníkovy ulice vyžaduje přemostění trati a napojení na Jiráskovu ulici. Náklady se odhadují na 300 až 400 milionů korun.
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„My už máme na to autobusové nádraží a vlastně k Hamerníkově ulici projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Tím, že se začalo projektovat v době, kdy nebylo jasné, že sem bude závlek vysokorychlostní trati, se to musí předělat. Hlavně co se týká napojení na Rošického ulici,“ doplnil primátor Ryška.
Podle jeho slov je cílem dopracovat dokumentaci do konce roku 2027 tak, aby v letech 2028 až 2030 mohla běžet samotná výstavba.
Ministr Bednárik závěrem připomněl, že každé zpoždění v legislativě, jako je novela stavebního zákona, má přímý dopad na časový harmonogram. „My se teď snažíme dohnat to, co se zanedbalo, a zajistit, aby kapacity stavebních firem byly využity smysluplně,“ uzavřel ministr.
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24. června 2026