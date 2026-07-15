Dočasné překlenutí železnice se nachází u čerpací stanice OMV mezi Žďárem a sousední obcí Hamry nad Sázavou. Provoz byl na něj převeden v pondělí 13. července, po zhruba třech týdnech příprav.
„Stavbaři nejprve vybudovali opěry, na než se pak vysunula konstrukce mostu a vše zakončilo položení provizorní silnice,“ vysvětlila Nela Friebová, mluvčí Správy železnic (SŽ). Právě SŽ je investorem rozsáhlé, po etapách probíhající rekonstrukce železnice mezi Žďárem a Brodem.
Její součástí je – krom kompletní opravy samotné trati – i modernizace hamerské zastávky a rekonstrukce trolejového vedení, zabezpečovacího zařízení a také čtrnácti železničních mostů či propustků plus dvou silničních mostů. Jedním z nich je i ten na kraji Žďáru.
Kolony na silnici a dlouhá uzavírka
Řidiči přes nové provizorium přejíždí kyvadlově, provoz řídí semafory. „Obzvláště v ranní a odpolední špičce si postojíte v koloně, navíc vyjet na ‚zasekanou‘ hlavní silnici z vedlejší Okružní je skoro nemožné. Musíte se spoléhat na to, že vás někdo pustí, což se bohužel moc neděje,“ popsal Adam Blažek, který bydlí na tamním sídlišti Stalingrad.
Na omezení si ale budou muset šoféři zvyknout, zdaleka totiž nejde jen o letní záležitost. „Termín uzavírky je stanoven do 20. prosince 2026,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová a zdůraznila, že nejde o akci města.
SŽ se do proměny zhruba šestikilometrového úseku trati mezi Žďárem a obcí Sázava pustila už zkraje roku, kdy byla odstraňována vegetace a došlo k přeložení kabelů. V červnu následovaly činnosti v kolejišti, včetně budování mostního provizoria. Stávající betonový most, který není v dobrém stavu, má jít k zemi právě v těchto dnech.
Místo vlaků autobusy
Odstranění původního silničního nadjezdu nad tratí tak teď přinese komplikace i pro cestující vlakem, a to úderem dneška. Až do úterý 21. července je v plánu úplná výluka, kdy vlaky nejezdí v celém úseku mezi Brodem a Žďárem. Důvodem je nejen uvedená akce u Žďáru, ale i souběžné práce mezi blízkou Přibyslaví a Pohledem.
„V souvislosti se stavebními pracemi zavádíme v období od 15. do 21. července náhradní autobusovou dopravu, a to jak místo regionálních vlaků, tak i dálkových vlaků rychlíkové linky R9 Vysočina,“ sdělil Petr Pošta z oddělení komunikace Českých drah (ČD).
Regionální spoje jsou nahrazené po dvou linkách. Jedna „pendluje“ na trase Brod – Přibyslav – Žďár, vyjma stanice Pohled. Dopravní obsluhu tohoto místa zajišťuje samostatná havlíčkobrodská linka. Cestující, již míří do Pohledu či do sousední stanice Pohledští Dvořáci ve směru či ze směru Žďár, za složitější cestu přes Brod nebudou doplácet.
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Začíná oprava další části trati z Brodu na Žďár. Komplikace čekají cestující i řidiče
Místo rychlíků jezdí tři autobusové linky. „První je zrychlená a slouží k zajištění přípojů na vlaky v následné části trasy dál směrem do Prahy nebo do Brna,“ objasnil Pošta. Druhá přepravuje cestující mezi Brodem a Brnem, ovšem bez dalších zastávek. Třetí potom jezdí po trase Brod – Přibyslav – Žďár – Křižanov – Tišnov a zpět.
„Cestující prosíme, aby věnovali plánování cest po hlavní trati přes Vysočinu dostatečnou pozornost. Všechny změny jsou zanesené do vyhledávačů spojení a mobilní aplikace Můj vlak,“ popsal Pošta. Výlukové řády jsou podle něj k dispozici i na webu ČD a v dotčených stanicích a zastávkách.
Rychlejší vlaky a nový most do Vánoc
Dosud se soupravy po modernizované části trati pohybovaly po jedné koleji. „Jízdní řád na letošní rok je konstruován tak, že už s těmito omezeními počítá a nedochází tak v těchto úsecích k větším zpožděním,“ uvedl Pošta. Do konce roku jsou v inkriminovaném úseku v plánu jen noční výluky; neměly by se tak dotknout většího počtu lidí.
Nový most, jenž na periferii Žďáru vznikne, má být dle SŽ zprovozněn do Vánoc. „Bude splňovat všechny požadavky. Povede po něm silnice I/19, veřejný chodník i společná stezka pro pěší a cyklisty,“ vyjmenovala Friebová.
Modernizace železničního tahu za cirka 1,4 miliardy přinese i zvýšení traťové rychlosti v celém úseku. Ta je dnes v této části stanovena na nejvýš 100 kilometrů za hodinu, po úpravách se má zvednout na maximum 155 kilometrů v hodině.