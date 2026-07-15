Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Demolice mostu u Žďáru stopla vlaky. Na řidiče čeká provizorium a semafory

Autor:
  8:35
Po provizorním mostě musejí nyní jezdit řidiči cestující po „devatenáctce“ mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Mohutná kovová stavba vyrostla za Žďárem hned vedle původního přemostění, jež převádí rušnou silnici první třídy přes dvoukolejnou trať. Starý betonový most teď čeká demolice.
Chodci a řidiči mají pro překonání trati na okraji Žďáru vytvořeny oddělené koridory. (13. července 2026)
Chodci a řidiči mají pro překonání trati na okraji Žďáru vytvořeny oddělené koridory. (13. července 2026)
Chodci a řidiči mají pro překonání trati na okraji Žďáru vytvořeny oddělené koridory. (13. července 2026)
Mostní provizorium bylo budováno zhruba tři týdny. Od pondělí jej využívají motoristé i chodci. (13. července 2026)
12 fotografií

Dočasné překlenutí železnice se nachází u čerpací stanice OMV mezi Žďárem a sousední obcí Hamry nad Sázavou. Provoz byl na něj převeden v pondělí 13. července, po zhruba třech týdnech příprav.

„Stavbaři nejprve vybudovali opěry, na než se pak vysunula konstrukce mostu a vše zakončilo položení provizorní silnice,“ vysvětlila Nela Friebová, mluvčí Správy železnic (SŽ). Právě SŽ je investorem rozsáhlé, po etapách probíhající rekonstrukce železnice mezi Žďárem a Brodem.

Její součástí je – krom kompletní opravy samotné trati – i modernizace hamerské zastávky a rekonstrukce trolejového vedení, zabezpečovacího zařízení a také čtrnácti železničních mostů či propustků plus dvou silničních mostů. Jedním z nich je i ten na kraji Žďáru.

Kolony na silnici a dlouhá uzavírka

Řidiči přes nové provizorium přejíždí kyvadlově, provoz řídí semafory. „Obzvláště v ranní a odpolední špičce si postojíte v koloně, navíc vyjet na ‚zasekanou‘ hlavní silnici z vedlejší Okružní je skoro nemožné. Musíte se spoléhat na to, že vás někdo pustí, což se bohužel moc neděje,“ popsal Adam Blažek, který bydlí na tamním sídlišti Stalingrad.

Na omezení si ale budou muset šoféři zvyknout, zdaleka totiž nejde jen o letní záležitost. „Termín uzavírky je stanoven do 20. prosince 2026,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová a zdůraznila, že nejde o akci města.

SŽ se do proměny zhruba šestikilometrového úseku trati mezi Žďárem a obcí Sázava pustila už zkraje roku, kdy byla odstraňována vegetace a došlo k přeložení kabelů. V červnu následovaly činnosti v kolejišti, včetně budování mostního provizoria. Stávající betonový most, který není v dobrém stavu, má jít k zemi právě v těchto dnech.

Místo vlaků autobusy

Odstranění původního silničního nadjezdu nad tratí tak teď přinese komplikace i pro cestující vlakem, a to úderem dneška. Až do úterý 21. července je v plánu úplná výluka, kdy vlaky nejezdí v celém úseku mezi Brodem a Žďárem. Důvodem je nejen uvedená akce u Žďáru, ale i souběžné práce mezi blízkou Přibyslaví a Pohledem.

„V souvislosti se stavebními pracemi zavádíme v období od 15. do 21. července náhradní autobusovou dopravu, a to jak místo regionálních vlaků, tak i dálkových vlaků rychlíkové linky R9 Vysočina,“ sdělil Petr Pošta z oddělení komunikace Českých drah (ČD).

Regionální spoje jsou nahrazené po dvou linkách. Jedna „pendluje“ na trase Brod – Přibyslav – Žďár, vyjma stanice Pohled. Dopravní obsluhu tohoto místa zajišťuje samostatná havlíčkobrodská linka. Cestující, již míří do Pohledu či do sousední stanice Pohledští Dvořáci ve směru či ze směru Žďár, za složitější cestu přes Brod nebudou doplácet.

Začíná oprava další části trati z Brodu na Žďár. Komplikace čekají cestující i řidiče

Místo rychlíků jezdí tři autobusové linky. „První je zrychlená a slouží k zajištění přípojů na vlaky v následné části trasy dál směrem do Prahy nebo do Brna,“ objasnil Pošta. Druhá přepravuje cestující mezi Brodem a Brnem, ovšem bez dalších zastávek. Třetí potom jezdí po trase Brod – Přibyslav – Žďár – Křižanov – Tišnov a zpět.

„Cestující prosíme, aby věnovali plánování cest po hlavní trati přes Vysočinu dostatečnou pozornost. Všechny změny jsou zanesené do vyhledávačů spojení a mobilní aplikace Můj vlak,“ popsal Pošta. Výlukové řády jsou podle něj k dispozici i na webu ČD a v dotčených stanicích a zastávkách.

Rychlejší vlaky a nový most do Vánoc

Dosud se soupravy po modernizované části trati pohybovaly po jedné koleji. „Jízdní řád na letošní rok je konstruován tak, že už s těmito omezeními počítá a nedochází tak v těchto úsecích k větším zpožděním,“ uvedl Pošta. Do konce roku jsou v inkriminovaném úseku v plánu jen noční výluky; neměly by se tak dotknout většího počtu lidí.

Nový most, jenž na periferii Žďáru vznikne, má být dle SŽ zprovozněn do Vánoc. „Bude splňovat všechny požadavky. Povede po něm silnice I/19, veřejný chodník i společná stezka pro pěší a cyklisty,“ vyjmenovala Friebová.

Modernizace železničního tahu za cirka 1,4 miliardy přinese i zvýšení traťové rychlosti v celém úseku. Ta je dnes v této části stanovena na nejvýš 100 kilometrů za hodinu, po úpravách se má zvednout na maximum 155 kilometrů v hodině.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Pohled, který město nevidělo 44 let. Most přes Sázavu je pryč

Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na...

Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během...

Nejhorší prasečina, zuří lidé ze sídliště. Firma pokácela zelené stromy i s hnízdy ptáků

Premium
O hnízda přišla řada ptáků. Případem už se zabývá i Česká inspekce životního...

V Havlíčkově Brodě začala dlouho plánovaná revitalizace sídliště Pražská. Ovšem ne zrovna šťastně. Stavební firma pokácela množství vzrostlých stromů. Nyní, ve vegetačním období. O hnízda přišla řada...

Předchozí vize o vysokorychlostní trati byly nerealistické, říká ministr Bednárik

Premium
Návrh přestupního terminálu vysokorychlostní trati Kořenice-Bečváry na...

Projekt vysokorychlostní trati (VRT) je klíčovou vizí pro moderní českou dopravu. Její ministr Ivan Bednárik (za SPD) míní, že předchozí představy byly často nerealistické. A zdůrazňuje, že stavba...

Obří pes Vulpes je novou atrakcí Telče, podivuhodná socha je poctou outsiderům

Skulptura je vytvořena z důmyslně propletených spirál nerezového drátu. Je...

Vulpes Gott Dratoslav von Mischling neboli Slávek. Tak se jmenuje obří skulptura psa, která našla na několik měsíců své místo na hrázi Štěpnického rybníka v Telči. Srst je vyrobená ze spirál...

Začalo vojenské cvičení pro středoškoláky, Náměšť hlásí vyšší zájem než loni

Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty...

V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip...

Demolice mostu u Žďáru stopla vlaky. Na řidiče čeká provizorium a semafory

Mostní provizorium ve Žďáru bylo budováno zhruba tři týdny. Od pondělí jej...

Po provizorním mostě musejí nyní jezdit řidiči cestující po „devatenáctce“ mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Mohutná kovová stavba vyrostla za Žďárem hned vedle původního přemostění, jež...

15. července 2026  8:35

Napadený neměl šanci. Soud potrestal trojici za brutální útok na benzince

ilustrační snímek

Pouhých šest minut stačilo trojici surovců k tomu, aby loni v březnu v Chotěboři na Havlíčkobrodsku brutálně zřídila náhodného muže. Incident, který začal v městském parku a skončil u stojanů čerpací...

14. července 2026  15:37

Biotop, nebo rozšíření bazénu? Žďár řeší, kde postavit nové venkovní koupaliště

Nové koupaliště by mohlo vzniknout rozšířením stávajícího relaxačního centra....

Je to téma každých letních prázdnin. Zvlášť takových, které nadělí horké dny stvořené k rekreaci u vody. I letos tak obyvatelé Žďáru nad Sázavou volají po koupališti, jež ve městě dlouhodobě chybí. A...

14. července 2026  14:07

Řidiči v Novém Městě stojí v kolonách. Začala oprava tahu na Boskovice

Kolony aut se v novoměstské Brněnské ulici tvoří před semafory v obou směrech....

Sotva se obyvatelé Nového Města na Moravě „otřepali“ z uzavírky spojené s budováním okružní křižovatky na Komenského náměstí, stavební léto jim servíruje další dopravní omezení. V pátek začaly opravy...

14. července 2026  8:44,  aktualizováno  9:29

Není dobré dělat ze zvířat celebrity. Šéf zoo o chovu šelem i hluku z festivalů

Premium
Ředitel Zoo Jihlava Jan Vašák v jihlavské zoologické zahradě začínal v roce...

Proč v Jihlavě neuvidíte africké levharty, ale potkáte tu kriticky ohrožené čínské aligátory? Ředitel místní zoologické zahrady Jan Vašák v rozhovoru mluví o tom, jak se na deseti hektarech buduje...

13. července 2026

Pacienti v Brodě získají přístup ke špičkové chirurgii pro častý typ rakoviny

Ilustrační snímek

Ministerstvo zdravotnictví zařadilo nemocnici v Havlíčkově Brodě mezi centra vysoce specializované péče pro oblast karcinomu rekta. V Brodě tak budou mít pacienti přístup k nejmodernějším léčebným...

13. července 2026  8:44

V Česku je vše naplánované, u nás nevíte, co bude za hodinu, říká Armén z Vysočiny

Premium
Čtyřicetiletý Armén strávil řadu let v mnoha zemích východní Evropy, kde hledal...

V Česku začínal jako agenturní zaměstnanec, jehož převážel zaměstnavatel po fabrikách napříč republikou. S tím se ale Armén Tigran Alichanjan (40) nespokojil. Postupně se vypracoval na vedoucí...

12. července 2026

Školní jednotřídka, kde slavný básník vyrůstal a trávil mládí, je jako nová

V této někdejší jednotřídce v Šemíkovicích na Třebíčsku žil Vítězslav Nezval v...

Šemíkovice na Třebíčsku jsou obyčejnou malou vesničkou na samém jihovýchodu Vysočiny. Na významu ji notně přidává spojení s osobou Vítězslava Nezvala. Básník zde vyrůstal a na místo, kde trávil...

12. července 2026  9:15

Srážka vlaku s autem zastavila trať na Jihlavsku, řidič je zraněn

Policejní auto.

Srážka vlaku s automobilem zastavila v sobotu provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě u Batelova utrpěl lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice....

11. července 2026  13:08

OBRAZEM: Pohled, který město nevidělo 44 let. Most přes Sázavu je pryč

Demolice silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem je takřka u konce. Na...

Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během...

11. července 2026  12:36

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Chotěboř už brzy spustí MHD, linka bude jezdit v pracovní týden

Testovací jízda se vydařila, autobus se dostal všude.

V Chotěboři počítají, vlastně již odpočítávají poslední týdny do spuštění tamní městské hromadné dopravy. Ta v klasické podobě v tomto devítitisícovém městě dosud nikdy nebyla.

10. července 2026  16:04

Dcerku vzal do hospody, kde se opil. Bývalé družce hrozil násilím, chystal si i nože

Ilustrační snímek

V dlouhodobém stresu žila žena z Třebíčska. Život jí neustále komplikoval a ztěžoval bývalý partner a otec jejích dvou dětí. Agresora nezastavil ani soudní rozsudek a uložený podmíněný trest. Nakonec...

10. července 2026  13:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.