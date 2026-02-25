Brod získal na Výšině dva pozemky. Radnice je chce vyčlenit pro parkování

Autor:
  8:41
Kde se dá, hledá havlíčkobrodská radnice parkovací místa na sídlišti Výšina. Chybí jich tam několik stovek. Město získalo pozemky, kde by nová stání mohla vzniknout. Za tímto účelem zastupitelé zahájili proces změny územního plánu. Pokud to dopadne, zahrne radnice úpravy do chystané revitalizace sídliště.

Každý ten pozemek je jiný. Jeden má tvar přibližně čtverce. Leží mezi nynějším parkovištěm u kotelny a Penny marketem v severní části sídliště. Druhý je na opačné straně příjezdové silnice mezi garážemi a protihlukovou stěnou podél obchvatu. Svým tvarem připomíná trojúhelník.

Přitom mají mnoho společného. Oba jsou nyní zatravněné a nejsou nikterak zásadně využité. A hlavně, oba vedení města velmi výrazně pomůžou při hledání nových parkovacích míst na sídlišti. Právě k těmto účelům by mohly v budoucnu sloužit. Byť ne všichni zastupitelé to podpořili.

Největší parkoviště na havlíčkobrodském sídlišti Výšina. Vedení města už před mnoha lety přišlo s nápadem postavit na jeho místě patrový parkovací dům se zhruba devadesáti místy. Kvůli vysokým nákladům však z projektu sešlo. Zisk sousedního pozemku znovu tuto myšlenku otevřel. Parkovací dům by dokonce mohl být o dost větší.
Havlíčkův Brod získal nevyužité pozemky za prodejnou Penny market. Chce na ně rozšířit parkovací plochy. Ve hře je znovu i stavba patrového parkovacího domu, který by nahradil současné větší parkoviště u kotelny.
Pro řidiče na havlíčkobrodském sídlišti Výšina je velmi složité hledat parkování. Situace by se nyní měla zlepšit.
Pro řidiče na havlíčkobrodském sídlišti Výšina je velmi složité hledat parkování. Situace by se nyní měla zlepšit.
14 fotografií

„Trojúhelníkový pozemek za garážemi je kontroverzní. Je na něm vysetá květnatá louka. Založily ji děti, stálo to nějaké peníze. Navíc je na něm čerstvě vysázená lipová alej. Celá plocha je součástí zeleného okruhu městem, do něhož bychom neměli zasahovat,“ bránil pozemek Václav Hlaváč, zastupitel za nezávislé opoziční uskupení Společně pro Brod a ekolog. Přednesl protinávrh tento pozemek ponechat v současném režimu pro městskou zeleň.

Jenže většinu kolegů na svou stranu nezískal. Jak jde o parkování, jsou brodští zastupitelé neoblomní. A pokud ještě k tomu na sídlišti Výšina, platí to stonásob. Pro zachování zelené plochy za garážemi zvedlo ruku jen šest zastupitelů.

Na sídlišti chybí pět stovek parkovacích míst

„Na Výšině by bylo potřeba více než devět set parkovacích míst. Kdybychom dodrželi veškeré předpisy, máme jich teď jen čtyři stovky. Takže jakoukoliv šanci na rozšíření parkovacích míst musíme využít,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). A to při přesunu obchvatu přijdou obyvatelé sídliště o dalších osm desítek garáží.

Zeleň na inkriminovaném pozemku by podle Honzárka nemusela ani výrazně utrpět. Květnatou louku je možné založit na obdobném městském pozemku hned za obchvatem. Lipová alej by mohla být zachována. „A ještě by se tam mohlo vejít parkoviště pro 38 aut,“ rychle sečetl Honzárek.

Řidiči marně hledají místa. Přecpaná Výšina dostane víc parkovacích stání

Zisk travnatého a víceméně neudržovaného pozemku za Penny marketem by městu mohl pomoci mnohem výrazněji. I na něm by chtělo vedení radnice zřídit parkovací místa. Vzhledem k vhodnějšímu tvaru by se jich tam mohlo vejít víc. A otevírají se i nové možnosti u starého záměru.

„Na sousedním parkovišti u kotelny jsme jeden čas chtěli stavět dvoupatrový obdélníkový parkovací dům, který ekonomicky příliš nevycházel. Tento pozemek přímo navazuje. Proč tedy nezkusit naplánovat parkovací dům znovu. Mohl by být větší, vyšší, jsou nové technologie,“ nabádal kolegy Tomáš Hermann (Společně pro Brod).

Každou z variant dvě třetiny obyvatel odmítají

Vedení města takovou žádost vyslyšelo. Že radní nechají nové možnosti parkovacího domu prověřit znovu, potvrdil po jednání zastupitelů starosta Zbyněk Stejskal (ODS). „Parkovací dům bývá obvykle nejdražší možné řešení. Ale necháme odborníky posoudit, zda by se skutečně nevyplatilo postavit ho větší, než byl plánován původně,“ pravil. i

Shodou okolností brodská radnice chystá velkou revitalizaci sídliště. Chce při ní obnovit síť cest a lehce ji pozměnit, v některých částech upravit dopravní režim, chce přebudovat prostranství mezi bytovkami a najít stovky nových parkovacích míst. I když to může být na úkor zeleně.

Oba pozemky jsou vedle sebe, u obchvatu a příjezdové cesty na sídliště.

Oba pozemky jsou vedle sebe, u obchvatu a příjezdové cesty na sídliště.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Obyvatelům už před časem město dalo k posouzení tři varianty úprav. „Je to ale složité, neshodnou se. Pro jednu z variant je vždy třetina lidí, ostatní dvě třetiny ji kategoricky odmítají. Na žádné není většinová shoda,“ podotkl Honzárek.

„V řádu několika týdnů svoláme schůzku s obyvateli sídliště, na níž bychom se chtěli domluvit na jedné finální variantě, jak úpravy budou vypadat. Letos bychom chtěli projekt dopracovat. Jestliže se do něho podaří začlenit nové plochy pro parkování či případně parkovací dům, bylo by to ještě lepší,“ vyjádřil se starosta města.

Občas mezi auty neprojede ani menší sanita

Problémy s parkováním na Výšině jsou dlouhodobé a čím dál horší. Na sídlišti budovaném od osmdesátých let minulého století, kde i dnes přibývají nové bytovky, žije více než dva tisíce lidí. Na parkovací místa se ale v minulosti tolik nehledělo. Proto jich více než pět stovek chybí.

„Hlavně odpoledne a večer hledám místo a jezdím kolem dokola sídliště klidně dvacet minut,“ říká jeden z obyvatel Výšiny Pavel Vejsada.

Parkovací dům na brodském sídlišti je u ledu, vzniknout má parkoviště

„Situace je hrozná. Vidím to i z pozice integrovaného záchranného systému. Občas máme problém mezi nevhodně odstavenými auty projet s menší sanitou. Co potom mají dělat kolegové od hasičů?“ ptá se Petr Doležal. I on na sídlišti bydlí, pracuje jako zdravotní záchranář.

Shodnout se na nejvýhodnější studii s obyvateli a nechat vytvořit projekt je úkolem pro město na letošní rok. V rozpočtu na to vyčlenilo dva a půl milionu korun. Samotná revitalizace, jejíž cena se vyšplhá do vyšších desítek milionů, by měla začít v příštím roce. Postupovat má po etapách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Pátrání po elitním policistovi v Dalešické přehradě má tragický konec. Potápěč, který se v pondělí dopoledne nevrátil na hladinu během plánovaného výcviku, byl nalezen v hloubce bez známek života....

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

Brod získal na Výšině dva pozemky. Radnice je chce vyčlenit pro parkování

Největší parkoviště na havlíčkobrodském sídlišti Výšina. Vedení města už před...

Kde se dá, hledá havlíčkobrodská radnice parkovací místa na sídlišti Výšina. Chybí jich tam několik stovek. Město získalo pozemky, kde by nová stání mohla vzniknout. Za tímto účelem zastupitelé...

25. února 2026  8:41

Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáše Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším...

25. února 2026  6:27

Kraj pořídí policii techniku, která na dálku odhalí neukázněné řidiče kamionů

Policisté na okraji Jihlavy získali novou zpevněnou plochu, kde mohou...

Kraj Vysočina se rozhodl rázně zakročit proti neukázněným dopravcům, kteří ničí silnice a ohrožují bezpečnost. Zastupitelé odklepli osmimilionovou dotaci na pořízení speciálně vybavených vozidel pro...

24. února 2026  15:43

Mohl mu zamrznout přísun vzduchu, míní expert o zemřelém potápěči v Dalešicích

Premium
Na hladině Dalešické přehrady spolupracuje hned několik plavidel. Dva policejní...

Technický problém v kombinaci s extrémními podmínkami mohl hrát roli při úmrtí policejního potápěče v hlubinách Dalešické přehrady zásadní roli. Myslí si to zkušený mezinárodní instruktor potápění,...

24. února 2026  12:07,  aktualizováno  14:17

Cvičení skončilo tragédií. Pohřešovaného policejního potápěče našli mrtvého

V okolí vodní nádrže Dalešice na Třebíčsku pokračuje rozsáhlá pátrací operace....

Pátrání po elitním policistovi v Dalešické přehradě má tragický konec. Potápěč, který se v pondělí dopoledne nevrátil na hladinu během plánovaného výcviku, byl nalezen v hloubce bez známek života....

24. února 2026  8:53,  aktualizováno  13:56

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

Jihlavský trenér Jiří Lerch

Generálka měla uklidnit. Místo toho přidala další otazníky. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina v závěru zimní přípravy výsledkově narazili. Po dvou nulách na soustředění v Turecku Jihlava nezvládla...

24. února 2026  13:17

„Osmatřicítka“ opět jen pro trpělivé. Na Vysočině ŘSD plánuje řadu oprav

Ředitelství silnic a dálnic nechá v letošním roce opravit povrch silnice 38 na...

Kdo se v letošní sezoně chystá cestovat po silnici 38 skrz Vysočinu, bude se opět muset obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic na ní plánuje několik oprav. Neobejdou se bez omezení. Velkou...

24. února 2026  8:39

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

23. února 2026  15:43,  aktualizováno  18:21

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

Luboš Bartoň během tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech.

Reprezentační premiéru zvládl Luboš Bartoň na výbornou, kvalifikaci o mistrovství světa 2027 zahájil dvěma vítězstvími. Nyní ho však s basketbalovým národním týmem čeká další výzva. Minimálně v...

23. února 2026  17:55

Budoucí šéfka Brány Jihlavy při konkurzu překvapila, město si proklepla jako turistka

Patricie Glinská z Divadla J. K. Tyla.

Organizace Brána Jihlavy, která se stará o kulturu a cestovní ruch v krajském městě Vysočiny, zná jméno své nové ředitelky. Stane se jí Patricia Glinská, jež působí jako poradkyně pro kulturu na...

23. února 2026  15:27

Dvoupodlažní parkovací dům u zoo chce město ukrýt pod zem, plán rozdělil opozici

Takto by mohl ve finále vypadat kompletní parkovací dům u zoologické zahrady....

Vyřešit chronický nedostatek míst pro auta a zároveň otevřít prostor pro nová zvířata i moderní zázemí. Takový je cíl ambiciózního projektu, který v údolí u Brněnské ulice chystá město Jihlava...

23. února 2026  12:02

Za ještě víc peněz, ale celý. Brod má opět na stole koupi kulturního domu

Do vnější podoby Kulturního domu Ostrov jeho majitelé v posledních letech...

Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě je znovu na prodej. Vlastníci, jimiž je dvojice podnikatelů, ho opět nabízejí městu. Za celý areál včetně všech přístaveb i parkoviště požadují 170 milionů...

23. února 2026  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.