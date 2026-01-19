Po smršti uzavírek přijde v Jihlavě klidnější období. Oprav bude i tak spousta

Jan Salichov
  8:39
Dokončení největší městské dopravní investice, kterou je Centrální dopravní terminál (CDT), dokončení rozpracovaných akcí v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického a rekonstrukce náměstí a ulic Křížová, Kosmákova a 17. listopadu. To jsou nejdůležitější dopravní stavby a rekonstrukce, které v roce 2026 čekají Jihlavu.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....

V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Rekonstrukce během letošního roku čeká třídu Legionářů. Od Fritzovy až k...
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....
9 fotografií

„Co se týče dopravních uzavírek, nebude letošní rok tak komplikovaný, jako byl rok 2025,“ zmínil primátor Jihlavy Petr Ryška smršť uzavírek v předchozím roce. „Nicméně, že bychom si úplně odfrkli, to také ne,“ dodal.

Klíčovou investicí je Centrální dopravní terminál, který propojí městskou, regionální a železniční dopravu. „Správa železnic deklaruje, že nejpozději v červenci firma Skanska dodělá výpravní budovu a další potřebné věci,“ uvedl Ryška. „My bychom naši stavbu, kterou pro nás dělají IMOS, Geosan a Metrostav, měli mít do 20. května. Do té doby bychom měli dodělat veřejný prostor, právě s výjimkou buněk, kde je nyní dočasné zázemí pro cestující. To doděláme poté, co bude otevřena výpravní budova,“ upřesnil Ryška.

Rekonstrukce během letošního roku čeká třídu Legionářů. Od Fritzovy až k dopravnímu terminálu se budou nově napojovat troleje, zároveň se bude měnit vodohospodářská infrastruktura. Termín zahájení prací je ale zatím nejasný.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě.
V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby. Obě mají být hotovy nejpozději v létě.
9 fotografií

Na CDT přímo navazuje třída Legionářů, kterou během tohoto roku čeká rekonstrukce. „Od Fritzovy až k dopravnímu terminálu musí být nové napojení trolejové trakce a zároveň se bude měnit vodohospodářská infrastruktura. Je to vysoutěžené na 210 dnů, ale zatím není jasné, kdy opravy začnou. Bude záležet na počasí,“ vysvětluje Ryška.

U budovy soudu přibudou po obou stranách vozovky nové zastávky pro trolejbusy. „U soudu musí být zachován výjezd a chceme zachovat i parkoviště, na kterém ICOM asi v průběhu roku začne stavět parkovací dům,“ zmínil Ryška další komplikace. „Uvidíme proto, jakým způsobem budeme rekonstrukci provádět. Jestli zachováme jednosměrný průjezd bez parkování, nebo jestli budeme dělat nejdříve horní a poté spodní část ulice. Je to několik variant, bude záležet na jednání s policií,“ upozornil.

Jasný termín zatím nemá ani Kosmákova ulice

Podobně nepřehledná je zatím situace také s ulicí Kosmákova. Zde mělo původně dojít k rekonstrukci už v uplynulém roce, nakonec byla posunuta na jaro roku 2026. „S největší pravděpodobností začneme od ulice Mrštíkova a půjdeme postupně dolů, směrem k náměstí. Uvidíme, jak dopravní modely budou vycházet. Ale je to komplikované a do prostoru za Snahou se bude dostávat poměrně složitě,“ uvědomuje si Ryška.

Kolony aut přes celé náměstí. Uzavírky komplikují dopravu v Jihlavě

Komunikace na Masarykově náměstí se bude během roku opravovat také na druhé straně, u ulice Křížová. „Je to ale věc, která zasáhne spíše MHD,“ myslí si primátor. „Tím, že jsme loni kvůli uzavírkám pustili dopravu na Masarykovo náměstí, výrazně se zde zhoršil povrch. Když projedete ulicí Křížovou a náměstím, uvidíte sami. Vypadá to tam mnohem hůř než předtím,“ pravil Ryška.

S nutností aktuálních oprav v tomto prostoru se přitom původně nepočítalo. „Za tři, čtyři roky se bude celá východní strana Masarykova náměstí měnit, doprava zde bude vedena úplně jinak. Chtěli jsme to do té doby udržovat, nicméně v tuto chvíli je to v takovém stavu, že to musíme opravit ve větší míře. Přibližně padesát procent vozovky,“ upřesnil primátor.

Ulici 17. listopadu se rozšíří. Kvůli parkování

Třetí komplikovanou ulicí, která zasáhne do omezení dopravy, je 17. listopadu. Zde se bude dělat nejen nová vodohospodářská infrastruktura, ale ulice se bude o půl metru rozšiřovat. „Chceme tam udělat parkování,“ vysvětlil Ryška a doplnil: „Už teď se tam parkuje, ale aktuálně v rozporu s pravidly silničního provozu.“

Dokončení čekají úpravy v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického. „Další uzavírka, která, doufám, nebude tak dlouhá, bude poslední neopravený úsek ulice Romana Havelky. Tu bude opravovat kraj,“ zmiňuje Ryška úsek mostku nad Smrčenským potokem, Hybráleckou ulicí a světelnou křižovatkou u sjezdu z dálničního přivaděče.

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Krátkodobé uzavírky se plánují při opravách vodohospodářské infrastruktury v ulicích Pod Rozhlednou, Arbesově ulici či ulici U Cvičiště. „Ale to by nemělo být nic razantního,“ věří Petr Ryška.

Rok 2026 však nebude jen o asfaltu a dlažbě, ale i o technologiích. Město začne budovat Centrální technický dispečink pro automatizovaný dohled a řízení dopravní situace, připravuje úsekové měření na II/602 v Heleníně a obnovu dohledu nad průjezdem na červenou na křižovatce Jiráskovy a Fritzovy ulice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...

Novinku, která zpříjemní cestujícím z Vysočiny železniční spojení s Prahou, chystá od prosince 2026 soukromý dopravce RegioJet. Jihlavu s metropolí spojí pravidelné přímé linky bez nutnosti přestupu...

Kruté pravdy ukrajinského Čecha: Dá se zvyknout na vše. Kromě dršťkové polévky

Dmitrij Prokopcov jako trenér havlíčkobrodských stolních tenistů

Většinu svého života prožil v České republice, společně s českou manželkou zde vychovává dvě dcery (13 a 11 let) a svoji novou vlast dokonce v roce 2016 reprezentoval ve stolním tenise i na...

Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl

Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku...

Cenu 3,7 milionu korun si stanovil stát pro aukční prodej neobvyklé nemovitosti. U zámku v Brtnici na Jihlavsku prodával částí historického obranného systému. V elektronické aukci nabízel hradební...

Po smršti uzavírek přijde v Jihlavě klidnější období. Oprav bude i tak spousta

V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....

Dokončení největší městské dopravní investice, kterou je Centrální dopravní terminál (CDT), dokončení rozpracovaných akcí v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického a rekonstrukce náměstí a ulic...

19. ledna 2026  8:39

Svinská, Kozí plácek, Mizerov? Nejmenší město na Vysočině pojmenuje ulice

V Lipnici nad Sázavou lze vůz odstavit asi 200 metrů od hradu, a to buď na...

Lipnice nad Sázavou, nejmenší město na Vysočině, chystá změnu, která se dotkne každého jejího obyvatele. Poprvé v historii nechá pojmenovat ulice. Dosud se orientuje pouze podle čísel popisných a...

18. ledna 2026  10:22

Skiman u Polničky: vítězství stranou, kouzlo závodu je v zážitku a krojích

Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy

Téměř šest desítek lyžařů - mužů, žen i dětí, vyjelo v sobotu odpoledne do bílé stopy. Navzdory oteplení zůstalo sněhu kolem Polničky na Žďársku ještě dost a účastníci 19. ročníku závodu Skiman tak...

17. ledna 2026  20:27

Kvůli klipu táhl cello na zádech do skal. Koncertní mistr Zvěřina má výzvy rád

Violoncello zaujalo Jana Zvěřinu už v dětství, a to svým krásným zvukem. Dnes...

Loni se Jan Zvěřina stal prvním koncertním mistrem violoncell orchestru Státní opery Praha. Ocitl se na vrcholu, jehož mohl v tuzemsku dosáhnout. Ovšem jemu to nestačí. Klasiku i jazz či populární...

17. ledna 2026  10:13

Do kanálu ne! Ve Ždáře využijí dešťovku ke splachování v komerčních prostorech

Systém zadržování dešťové vody u městské budovy představil stavbyvedoucí Jan...

V budově bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, která teď prochází rekonstrukcí, budou na splachování záchodů používat dešťovou vodu. Na její zadržení už vznikla za objektem v centru města...

16. ledna 2026  16:43

Drzý návštěvník. V cizím domě roztopil krb a poobědval sekt s konzervou pro kočky

Praskání dříví v krbu ve 4K

Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel...

16. ledna 2026  14:41

Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách

Firma, jež pracuje na obnově centra Velkého Meziříčí, nebude oproti původním...

S téměř sedmi sty miliony korun bude letos hospodařit Velké Meziříčí na Žďársku. Novinkami ale rozpočet nepřekypuje, dominují mu nákladné akce započaté už loni. Tou největší a nejdiskutovanější je...

16. ledna 2026  12:14

Brodská nemocnice se stala iktovým centrem, pečuje o pacienty s mrtvicí

Nemocnice v Havlíčkově Brodě začala sloužit jako iktové centrum. Umožnila to...

Status takzvaného iktového centra má od počátku letošního roku nemocnice v Havlíčkově Brodě. Zařízení se tak stalo odborným pracovištěm schopným po všech stránkách pečovat o pacienty, jež postihla...

16. ledna 2026  8:51

Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké...

Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich znamená výrazné omezení kvality života. Moderní medicína dnes nabízí nejen účinnou konzervativní léčbu,...

15. ledna 2026  15:09

Konečně pořádná zima, libují si horolezci. Ledová stěna ve Víru je perfektní

Ledová stěna ve Víru je díky silným a déletrvajícím mrazům v perfektním stavu....

Ty nejlepší tuzemské lezce hostila ledová stěna ve Víru na Žďársku. Na uměle vytvořeném ledopádu ve skalnatém údolí řeky Svratky se odehrálo Mistrovství České republiky v ledolezení na rychlost. A na...

15. ledna 2026  11:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slunce, škola a baseball. Kollmann žije v Yumě svůj americký sen

Český nadhazovač Filip Kollmann

Zní to skoro jako pohádka, kluk z malého města na Vysočině si plní svůj americký sen. Konkrétně jeho baseballovou podobu... Loňský rok může Filip Kollmann, nadhazovač extraligového klubu Třebíč...

15. ledna 2026  10:39

Jihlava rozšíří rezidenční parkování, modré čáry budou i na sídlišti Kollárova

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které...

Sídliště Kollárova v severovýchodní části Jihlavy bude dalším místem, na které se v nejbližší době zaměří systém rezidentního parkování. Modré čáry a vyhrazená místa by se tam měly objevit od podzimu...

15. ledna 2026  8:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.