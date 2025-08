Provoz ve městě úderem dneška opět poněkud zhoustl. A není se čemu divit. Po průtahu žďárským sídlištěm Stalingrad totiž projede kolem devíti tisíc aut denně, z toho zhruba třináct procent tvoří náklaďáky a kamiony. Na silnici první třídy už je to dost znát - průzkum tam ukázal řadu vad.

„Jedná se o množství podélných i síťových trhlin, o vyjeté koleje a lokálně i o hrboly. Prokázána byla také hloubková koroze,“ vyjmenoval Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) na Vysočině.

Právě kvůli rozsahu poškození byla proto podle něj zvolena plošná oprava trasy, která vyjde na bezmála 23 milionů korun. Kromě povrchů se dočká rekonstrukce i odvodnění, v plánu je rovněž obnova dopravního značení.

Úsek „devatenáctky“, který letos díky opravě prokoukne, je dlouhý přibližně 1,3 kilometru. Zahrnuje zmíněné ulice Žižkova a Brodská. „Konkrétně se jedná o část od křižovatky u Domu kultury až po most přes železnici u Hamrů nad Sázavou, na okraji Žďáru,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos.

Na této trase se šoféři setkají v nadcházejících měsících se sérií dopravních omezení. Zatímco osobní auta překonají úplné uzavírky tohoto tahu okolními ulicemi, nákladní doprava bude muset zamířit objížďkou přes Ždírec nad Doubravou a Vojnův Městec.

Na parkoviště u úřadu se jezdí zákazem vjezdu

Celá stavba je rozdělena do dvou etap, přičemž první odstartovala dnes a potrvá do 17. září. Přinesla úplnou uzavírku úseku od „kulturáku“ až po křížení ulic Brodská a Revoluční. Tato křižovatka v nitru sídliště je v první etapě průjezdná na semafory, samozřejmě krom možnosti odbočení do opravovaného úseku. Řidiči se odtud nedopraví ani k základním školám v Komenského ulici. „Tam se lidé dostanou z druhé strany Komenského ulice, kolem obchodní školy,“ upřesnila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Ne všichni motoristé však v pondělí ráno s uzavírkou počítali, mnozí se zmateně otáčeli až v těsné blízkosti dopravního značení v Žižkově ulici, a řada z nich dokonce „srdnatě“ projížděla uzavřeným úsekem.

Lidé by v první etapě neměli projet například ke kinu či k městskému úřadu, a tedy ani na přilehlé parkoviště s desítkami odstavných míst. Ta jsou ve všední dny hojně využívaná, plocha bývá plná. „Klienti úřadu ale mohou zaparkovat například na parkovišti u Domu kultury,“ zmínila náhradní variantu Sobolová. Pondělní ráno však zatím na žádnou změnu neukazovalo, na parkoviště pod úřadem zatím lidé běžně jezdili zákazem.

Výjimku mají handicapovaní návštěvníci radnice, stejně jako obyvatelé ulice Dr. Drože či dopravní obsluha, ti mohou - na vydanou výjimku, projet přes most v Kovářově ulici. Ten je jinak určen jen pro pěší a cyklisty, navíc je poměrně frekventovaný, město proto apeluje na velkou opatrnost šoférů. Do ulice Nábřežní - kde sídlí třeba Nápojové centrum Fiala, se pak motoristé dostanou omezeně přes stavbu, vyjma několika dní, kdy se bude pokládat asfalt.

Dočasné zrušení parkovacích míst se nelíbí

Start druhé etapy je v plánu na 18. září. Potrvá do 12. října a zahrne zbývající část „devatenáctky“ směr Hamry. Uzavřený úsek Brodské ulice budou moci řidiči objet ulicí Okružní, a to buď její horní, či dolní částí. Krátký úsek u Zahrady Vysočina pak bude osazen semafory.

V Okružní - horní je navíc s ohledem na očekávanou vyšší frekvenci dopravy přechodně zaveden obousměrný provoz. A také zrušeno podélné parkování, což budí nevoli některých místních.

„Bydlím na Okružní - horní a už teď je to tady s parkováním absolutní tragédie. A vy zakážete parkovat na celé ulici, a potažmo na spoustě dalších parkovacích místech,“ postěžoval si na facebookovém profilu města jeden z obyvatel. Dle radnice je však nutné zachovat možnost průjezdu pro záchranáře, hasiče i autobusy, a také zohlednit obecně mnohem větší provoz, jenž v ulici nastane.

„Ve chvíli, kdy se začne pracovat na druhé etapě, první úsek už bude navíc zcela průjezdný,“ upozornila na úlevu Sobolová.

Vznikne nová světelná křižovatka

Město se ke stavbě ŘSD přidá i se svojí investiční akcí. Křižovatka Brodské a Revoluční ulice bude nově osazena semafory, vzniknou nové autobusové zastávky a přibude i parkoviště v Revoluční ulici.

„Tato křižovatka je jedna z nejproblematičtějších ve Žďáře, v exponované ranní a odpolední hodiny je velmi těžké z ulice Revoluční odbočit, nebo křižovatku přejet. I na základě našeho generelu dopravy jsme vyhodnotili, že semafory budou prospěšným řešením,“ zdůvodnil Mrkos.

Současné zastávky se přemístí do nových zálivů. „Na silnici první třídy už totiž normy neumožňují, aby tam autobus zastavoval volně na komunikaci,“ objasnil starosta.

Město vyjdou uvedené položky na zhruba 24 milionů korun. Zatímco ŘSD by mělo svůj díl rekonstrukce dokončit v říjnu, žďárská radnice bude s pracemi pokračovat i v roce 2026.