Uzavírka hlavního tahu u Třebíče zničila úzkou silničku v sousední obci

Na průtahu Novým Telečkovem na Třebíčsku leží rovný asfalt. Pak před výjezdem ze vsi směrem na Oslavičku jako když na vozovce střihne a začne podstatně horší povrch. Právě v tom místě je dopravní značka, zakazující vjezd vozidlům nad 7,5 tuny.



Když jedete po silnici dál na Oslavičku a přejedete po hrázi Oslavičského rybníka, minete nalevo druhou značku se stejným údajem: zákaz vjezdu vozidlům nad 7,5 tuny.

Je to kvůli opravě jiné silnice: cestáři modernizují dvoukilometrový úsek silnice druhé třídy mezi Oslavičkou a Rudíkovem čili na frekventovaném tahu mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím.

A zmíněné omezující značky na silnici k Novému Telečkovu jsou proto, aby si řidiči cestu mezi Třebíčí a Meziříčím nezkracovali právě po této úzké komunikaci.

Objížďky vedou jinudy - například přes Uhřínov, Horní Heřmanice či Bochovice. Na objížďce ale řidič najede nejméně o deset kilometrů více.

Kamiony vyjíždí ze silnice, krajnice je rozlámaná

A proto dopravní značky s omezením pro těžká vozidla ne každý respektuje. Telečkovští říkají, že silnici na Oslavičku nápor těžkých vozidel poničil.

„V obci nám kamiony vyjíždí ze silnice, ničí trávníky, krajnice je rozlámaná, už tam byla kvůli tomu i nehoda. Silnici po ukončení uzavírky u Rudíkova budeme muset nechat opravit. Jenže naše obec se stovkou obyvatel přece nemůže platit opravu silnice, po které si denně desítky náklaďáků zkracují cestu,“ řekl starosta Nového Telečkova Vítězslav Brabec.

Po silnici za běžného stavu denně projede asi pět set aut. K nim teď během půl roku trvající rudíkovské uzavírky přibyly podle Brabce nákladní auta s betonem, se dřevem, s náklady písku či kamene a také některé linkové autobusy.

Na druhém hlavním příjezdu do Telečkova z křižovatky na silnici mezi Batouchovicemi a Vlčatínem však značka s omezením nad 7,5 tuny umístěna není.

To může některé řidiče navnadit: dojedou od křižovatky do Telečkova, tam sice uvidí před výjezdem z obce zákazovou značku, ale už se v obci neotáčí a nevrací se zpět, namísto toho pokračují v cestě na Oslavičku.

Policie podle krajské mluvčí Dany Čírtkové zmíněný problematický úsek namátkově kontroluje. „Občas si to tam opravdu nějaké vozidlo zkrátí, přestupky tam řešíme. Nemůžeme tam ale být přítomni neustále. Každý, kdo tam jede neoprávněně a přistihneme ho, dostane maximální možnou pokutu dva tisíce korun,“ řekla Čírtková.

Chceme náhradu škody, volá nešťastná obec

Z druhé strany od zmíněné křižovatky podle ní už zákazová značka nainstalována nebude. „Byla tam přechodně umístěna, ale už tam není, protože nemá opodstatnění. Kdo tudy jede a končí v Telečkově, potřebuje tam zajet a cestu si nezkracuje,“ řekla Čírtková.

Starosta Nového Telečkova chce usilovat o kompenzaci za poškozenou silnici. „Bohužel nemáme zdokumentován stav před zahájením uzavírky, protože nás nenapadlo, že si tudy tolik řidičů bude zkracovat cestu,“ řekl Brabec.



Obec Nový Telečkov je vlastníkem dvou kilometrů silnice na Oslavičku, zbývající přibližně kilometr je majetkem Oslavičky. Jenže v případě, že dotčená silnice není úředně schválenou objízdnou trasou, nemá vlastník komunikace na odškodnění oficiálně nárok.

„My si uvědomujeme, že je to problém, na který místní lidé z obce doplácí. Někdy trasování objížděk není ideální a řidiči pak hledají jiná řešení, třeba i za nerespektování dopravních značek. Mrzí nás to, a pokud to bude v našich silách, budeme se to snažit řešit,“ řekla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Práce na rozšíření a narovnání silnice mezi Oslavičkou a Rudíkovem začaly 10. února, skončit by měly v poslední říjnový den. Uzavírka silnice začala 30. března. Rekonstrukce zahrnuje také stavbu nového mostu přes železnici u Rudíkova.