Velké Meziříčí dusí letní uzavírka, opravuje se severní příjezd do města

Oprava bezmála jeden a půl kilometru dlouhé části cesty II/360 potrvá do konce srpna. Uzavírka začíná na odbočce na Martinice - U Zlatého křížku a končí na křižovatce Vrchovecké s ulicemi Novosady a Pod Hradbami.

Řidiči jedoucí od Křižanova či Mostišť musí rekonstruovaný úsek objíždět zhruba 17 kilometrů dlouhou objízdnou trasou. Ta vede přes Mostiště, Olší nad Oslavou, Netín a pak kolem Kochánova do Meziříčí.

Pro letošek jde o jedno z největších dopravních omezení, Vrchovecká ulice totiž tvoří nejen severní příjezd do města a cestu k domovům řady obyvatel, ale je důležitá například i pro přístup k zimnímu stadionu či k poliklinice. Pro tyto případy ale radnice připravila místní objížďku.

„Tato alternativní trasa byla vytvořena primárně proto, aby se lidé měli jak dostat k Domu zdraví. Vede kolem pošty, ulicí Moráňská, kde byly odstraněny betonové květináče, které tam za běžné situace zabraňují průjezdu automobilů,“ nastínil starosta Alexandros Kaminaras.

Dopravci mají výlukové jízdní řády

Trasa je jednosměrná. „Od Domu zdraví se pacienti dostanou dál ulicí Poříčí, Bezděkov a Poštovní zpět na hlavní silnici,“ upřesnila Zuzana Najtová z tamní radnice.

Ulicí Bezděkov se navíc lze dopravit i do těsné blízkosti zimního stadionu. Ten se nachází přímo u opravované a uzavřené Vrchovecké ulici a v srpnu se tam již konají hokejové tréninky.

Byť je současná dopravní situace ve městě náročná, daří se podle starosty zatím provoz zvládat.

„Nyní již autobusoví dopravci mají platné výlukové jízdní řády, využívají objízdnou trasu a stavbou tak mohou projíždět rezidenti a abonenti, což první týden uzavírky ještě nešlo. Sám jsem místem v pondělí jel - a k většině nemovitostí se dostat dalo. A v obdobném režimu by to mělo fungovat až do 16. srpna,“ popsal Kaminaras.

Zdůraznil také, že oprava silnice a související omezení jsou krajskou akcí, a město je tak pouze účastníkem řízení a zprostředkovatelem informací veřejnosti.

Druhá polovina srpna bude krizová

Nejtěžší období rekonstrukce ale motoristy ještě čeká. V krizové dva poslední srpnové týdny má být již silnice uzavřena kompletně, a to i šoférům s dosavadním povolením.

„Pokud se ale někdo skutečně potřebuje někam nutně dostat, tak se mu snažíme vyjít vstříc a nějaké řešení se vždy najde, je-li to alespoň trochu technicky možné. Nevím, jak lépe to nazvat, ale stavba zatím probíhá velice lidsky,“ podotkl Kaminaras.

Ve hře byla i varianta kyvadlového provozu bez úplné uzavírky silnice. „Režim kyvadlové dopravy jsme řešili dlouze, ale stavební firma tuto možnost razantně odmítla kvůli technologickým postupům, které jsou pro tuto konkrétní stavbu nutné a s režimem kyvadlové dopravy se vylučují,“ upozornil starosta.

„Celý úsek se bude opravovat naráz, bude na něm několik pracovních čet. Kyvadlový režim by také znamenal prodloužení trvání stavby o několik měsíců,“ dodal Kaminaras.

Uzavírku se podařilo o dva týdny zkrátit

Směřování akce na letní prázdniny je dle radnice výhodné také kvůli nižší frekvenci provozu, kdy jsou lidé na dovolených a děti nemají školu. Povedlo se také domluvit zkrácení uzavírky, která měla původně trvat až do poloviny září. Po jednání města s investorem, jímž je kraj, potažmo Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV), a dodavatelskou firmou Skanska bylo dohodnuto, že řidiči místem budou moci projet dříve.

„Od prvního září by silnice měla být zprůjezdněna a přibližně čtrnáct dní budou pokračovat ještě drobné dokončovací práce,“ informoval Tomáš Mátl, náměstek z KSÚSV.

V rámci rekonstrukce povrchů komunikace, která zahrne místy i hloubkové sanace, bude provedena mimo jiné i oprava propustku pro lepší odvodnění dálničního mostu Vysočina. O tu se však postará jiný investor - Ředitelství silnic a dálnic.

„Celkové náklady opravy činí přibližně 12,5 milionu korun a jsou hrazeny z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury,“ vyčíslil Tomáš Mátl.