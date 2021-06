Obávanou uzavírku Světlá přežije, osobní auta jezdí uzoučkými Pěšinkami

Ještě v dubnu panovalo ve Světlé nad chystanými dopravními omezeními zděšení. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny totiž současně se zahájením přeměny náměstí chtěla zahájit práce na opravě jediného mostu přes řeku ve městě. Plánovala jeho uzavření.

Obyvatelům se tak rýsovala vidina, že město zůstane rozděleno na dvě části. Na severní průmyslovou a obchodní a na jižní historickou a obytnou. Z jedné části do druhé by se lidé autem dostali až desítky kilometrů dlouhou objížďkou přes Okrouhlici.

Pak ale zasáhla „vyšší moc“ a místním se ulevilo. Do výběrového řízení na opravu mostu se silničářům nepřihlásil žádný zájemce a investice byla odložena na příští rok. Po mostě, který prozatím není v až tak špatném stavu, se dál může jezdit.

A činila se i světelská radnice. „Podařilo se nám vyřídit průjezd osobních automobilů přes Pěšinky. Za to jsme velice rádi a kvitují to i občané,“ uvedl starosta pětitisícového města na Havlíčkobrodsku František Aubrecht.

Stezka pro pěší je nyní určena výhradně autům

Názvem Pěšinky je označována část pod náměstím podél řeky, vede jí stejnojmenná ulička. Ta ale běžně není určena pro motorovou dopravu. Za normálních okolností je to spíše stezka pro pěší a cyklisty, kam si místní rádi vyrazí na procházku.

Teď je ovšem tato cesta určena výhradně autům. Chodci tu mají zákaz vstupu. Uzoučkou uličkou mezi domy a ploty se totiž osobní auto jen tak tak protáhne. Průjezd je povolen pouze kyvadlově na semafory.

Redaktor MF DNES měl v minulém týdnu možnost si cestu několikrát vyzkoušet. Kromě krátkého čekání na zelenou a delší doby jízdy to mnoho komplikací nepřináší.

„Musím přiznat, že jsme to čekali mnohem horší. Připravovali jsme se na větší komplikace,“ zhodnotil po necelém týdnu omezení starosta Aubrecht.

Špatné načasování, nebo neukázněnost řidičů?

Na sociálních sítích řidiči hlásí jen víceméně dílčí nedostatky. Ty vidí například ve špatném načasování semaforů nebo neukázněnosti řidičů. „Padne zelená a jede se. Pak padne červená a pět aut přede mnou ještě projelo na červenou,“ oznámil například Vladimír Havel.

Podobného chování byl svědkem i redaktor MF DNES v úterý dopoledne. Zatímco ve směru od zámku do centra už dávno svítila zelená, v protisměru z uličky mezi domy vyjížděla stále další a další auta.

Mnozí řidiči mají rovněž výhrady ke značení objízdných tras ve směru od Ledče nad Sázavou. Kvůli rekonstrukci spodní části náměstí tito řidiči nemohou odbočit na Havlíčkův Brod. Na náměstí a dále Pěšinkami či přes Příseku na Brod se musí dostávat odbočením na sídliště ještě před čerpací stanicí v Sázavské ulici.

Stejně tak v opačném směru, kdy se z náměstí musí vyjíždět úzkou Láneckou ulicí. Problém nastane, když se o to pokusí těžká nákladní auta. Do odbočky mezi domy se jejich řidiči těžko stáčí, k tomu musí dávat pozor na všudypřítomné chodce. I zde si lidé stěžují na značení.

„Značení žádné a kdo není místní, neví, kam jet,“ podotkla Helena Lacinová. „Dnes se spousta aut otáčela v Sázavské ulici u autobusové zastávky. Řidiči bloudili, několik aut si to projelo přes pěší zónu na náměstí,“ přikyvuje i Veronika Klementová.

Práce mohou skončit o týden dřív, říká starosta

Se značením se dá ještě něco udělat, hýbat s případným vedením objížděk už ale možné není. Jiná možnost, kudy je vést, neexistuje. „Ale jsme moc rádi za průjezd Pěšinkami. To pomohlo hodně a jen díky němu je situace ještě celkem dobrá,“ zdůraznil starosta.

Současný dopravní režim by měl ve Světlé fungovat do skončení první části rekonstrukce křižovatky pod náměstím. Podle smlouvy se zhotovitelem by to mělo být do 27. července. „Ale je možné, že práce skončí už o týden dřív. Zatím vše běží dobře a neobjevilo se nic, co by je zdrželo,“ poznamenal Aubrecht.



Nejpozději od 28. července už bude možné oběma směry projet od mostu na náměstí. Práce se přesunou dále do ulice Sázavská. Výpadovka na Ledeč nad Sázavou by tu měla být uzavřená do konce září.

Tím také skončí letošní etapa revitalizace náměstí Trčků z Lípy, další začne na jaře příštího roku. Do prosince dá zhotovitel do parády zbylé části náměstí. Radnice za práce zaplatí celkem 62 milionů korun.