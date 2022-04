Ve Světlé opět začíná dopravní očistec, k náměstí se přidává oprava mostu

Od tohoto týdne by se v pětitisícovém městě na severozápadě Vysočiny měly propojit dvě stavební akce. Již probíhající rekonstrukce hlavního náměstí se posune do další fáze. A k ní se přidá generální oprava sousedního a jediného mostu přes řeku ve městě.

Obě akce si vyžádají podstatná dopravní omezení. Od pondělí tak nebude možné projet od mostu přes Sázavu na náměstí a dále do Lánecké ulice. A na mostě bude ustaven kyvadlový provoz jedním pruhem řízený semafory.

„Dojde k podstatnému omezení průjezdnosti městem,“ přikyvuje světelský starosta František Aubrecht. „Ale snad bychom se neměli dostat do stavu, který byl loni, kdy jsme museli využít i cyklostezku,“ dodal starosta vzápětí.

V loňském roce se opravovala hlavní křižovatka mezi mostem a náměstím. Doprava byla kyvadlově odvedena na úzkou cestu Pěšinky. Ta se stala jedinou možností, jak se autem dostat z jednoho konce města na druhý. Navíc se do ní nevešla vozidla širší než dva a čtvrt metru. To způsobovalo opravdu velké komplikace.

Na mostě bude zaveden kyvadlový provoz

Letos by situace mělo být přeci jen o trochu lepší. Přejezd přes opravovaný most bude umožněn všem autům do 3,5 tuny a autobusům. Stejné vozy se budou moci dostat i do Lánecké ulice a ve směru od Havlíčkova Brodu do severní části města. Jen pro větší nákladní vozidla bude platit objízdná trasa z Havlíčkova Brodu až přes Habry.

Letošní etapa rekonstrukce náměstí začala už v únoru. To se první práce týkaly svahu a schodiště od křižovatky ke kostelu a prostranství před bývalou Komerční bankou. Nyní se přidává i plocha na průjezdu od křižovatky pod náměstím do Lánecké ulice. Objízdná trasa vede ulicemi Sázavská a Na Sídlišti, do níž se odbočuje u čerpací stanice.

Most přes Sázavu měl touto dobou být už dávno opravený. Krajská správa a údržba silnic (KSÚS), jež tuto investici zajišťuje, ji měla v plánu loni při uzavírce křižovatky pod náměstím.

Jenže na první pokus se do výběrového řízení žádná firma nepřihlásila. Vyšlo to až napodruhé. Vítěz byl ale znám pozdě, práce by do zimy nestihl, tak byla celá oprava přesunuta na letošek.

Letos už radnice úplnou uzavírku nechtěla

„Podmínkou pro přesunutí opravy na letošní rok byl požadavek radnice, aby se oprava prováděla za provozu a nedošlo k úplné uzavírce mostu. Splníme to, ale práce na mostě budou trvat déle,“ konstatoval náměstek KSÚS Tomáš Mátl. Místo dvou měsíců by rekonstrukce měla trvat měsíce tři.

„Bude provedena výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě, oprava vozovky za mostem směrem na Havlíčkův Brod, dilatačních závěrů i chodníků, sanace říms a částí nosné konstrukce. Délka opravovaného úseku je 215 metrů,“ popsal rozsah prací na mostě Mátl.

Podle Kraje Vysočina, který je majitelem mostu, je dopravní stavba ve špatném stavu. „Rozpadají se spáry, je poškozený povrch chodníků, nevyhovuje protikorozní ochrana zábradlí a sloupů. Spárování pilířů je poškozené,“ už dříve popsala mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Oprava má stát zhruba 14 milionů korun. Velkou většinu zaplatí KSÚS, na město zbyde přibližně desetina nákladů za nové chodníky.

Na náměstí se bude pracovat až do konce roku

Zda omezení na mostě budou platit už od pondělka, ještě v pátek odpoledne nebylo jasné.

„Nemáme ještě od zhotovitele potvrzení. Je možné, že práce na mostě začnou o něco málo později,“ podotkl Aubrecht. V pátek si nicméně firma převzala staveniště.

Práce budou rozdělené do čtyř etap. Do poloviny května se bude pracovat v jedné polovině vozovky, do poloviny června ve druhé. Následovat budou dva týdny, během nichž budou položeny chodníky. A na závěr na konci června budou určené tři dny na položení finální živičné vrstvy. Na tu dobu bude most uzavřený zcela.

Rekonstrukce náměstí tak rychle postupovat nebude. Průjezd do Lánecké ulice od mostu zůstane uzavřený zřejmě až do září. Poté se revitalizace přesune do prostoru před radnicí a dále směrem do Nádražní ulice. Práce by měly trvat až téměř do konce roku. Přeměna náměstí má včetně loňských prací přijít na 84 milionů korun.