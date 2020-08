Žďár připojí silnici do nové průmyslové zóny, další uzavírka lidi naštvala

Uzavírka úseku pod čerpací stanicí začne první zářijový den a potrvá až do konce října. Objízdná trasa povede Jamskou ulicí a po silnici I/19 po trase obchvatu.



Místní řidiči nad další dopravní komplikací rozhodně nejásají, ohledně novinky se rozpoutala vášnivá diskuse například na městském facebookovém profilu.

Obyvatelé se pozastavují mimo jiné nad trváním uzavírky. „Třikrát jsem se díval na to datum. A pořád tomu nevěřím. Dva měsíce na napojení? To tam bude dělat jeden člověk?“ ptá se jeden z diskutujících.

Město se ale hájí tím, že propojení průmyslové zóny a hlavního tahu mezi Žďárem a Novým Městem bude zahrnovat více činností. Na místě vznikne mimo jiné i ochrana plynovodu nebo nový vodovod.

„Napojení také znamená od začátku vybudovat připojovací pruhy o celkové délce 140 metrů. Na těch se dá ale začít pracovat až po dokončení inženýrských sítí. Zároveň bude stávající silnice v délce připojovacích pruhů vyfrézována a pak dojde k opětovnému položení kompletně nové povrchové vrstvy,“ vysvětlil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček s tím, že součástí termínu uzavírky je standardně také rezerva pro případ komplikací nebo špatného počasí.

Na začátku školního roku se sejde několik uzavírek

Některým obyvatelům Žďáru ale vadí například i skutečnost, že se toto nové omezení sešlo s uzavřenou Studentskou ulicí u Lidlu.

„Obě uzavírky jsou načasované na začátek školního roku. Situace u Lidlu je komplikovaná už nyní v létě a neumím si představit, jak to bude fungovat, až začnou rodiče vozit děti do škol. Směr na Nové Město je vytížený, hodně lidí tudy jezdí do práce nebo do nemocnice. Myslím, že než projíždět v koloně centrem celé město, bude lepší se vydat, obzvláště ráno nebo odpoledne, přes vesnici Lhotka,“ míní František Sobotka ze Žďáru nad Sázavou.

Propojka Jamské a Novoměstské ulice je součástí průmyslové zóny Jamská II, jež bude zaujímat zhruba desetihektarovou plochu na východním okraji města. Rozšíří tak stávající zónu pro rozvoj podnikání nacházející se v téže lokalitě, která je ale již zaplněná firmami - působí tam kolem patnácti společností.

Náklady na vybudování průmyslové oblasti by se měly vyšplhat na bezmála 103 milionů korun. Z toho 94 milionů padne na stavební práce a zřízení inženýrských sítí; zbylých devět tvoří finance spojené s úvěrem. Na projekt se Žďárským podařilo získat dotaci ve výši 53 milionů, a to od ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím agentury CzechInvest.

V současné době v lokalitě pokračují práce na vodojemu, přeložce vysokého napětí a rozvodech veřejného osvětlení. Vznikají rovněž drenáže podél komunikací a jejich obruby.

„Do začátku září má proběhnout ještě oprava povrchu Jamské ulice, tlaková zkouška vodovodu a přípojek a také kamerová zkouška kanalizace,“ vyjmenoval Papáček.

V nové zóně radnice nechce montovny ani sklady

S dokončením průmyslové zóny Jamská II se počítá v listopadu letošního roku. Na nezájem firem, jež by chtěly v lokalitě sídlit, si radnice nemůže stěžovat.

„Už dnes máme řadu zájemců a stále chodí další, nebo dostáváme dotazy. Koncem července již proběhla první schůzka s několika investory,“ nastínil mluvčí radnice Papáček.

Vedení města si však hodlá v obsazení zóny vybírat - v lokalitě nechce montovny, sklady ani těžký průmysl nebo logistické parky. Přednost dostanou spíše firmy zabývající se například robotikou, vývojem, pokročilejšími průmyslovými technologiemi, automatizací.



Město klade důraz i na snížení dopadů nové průmyslové zóny na životní prostředí. Na desetihektarové rozloze musí zeleň zaujímat minimálně čtvrtinu plochy, dalších nejméně pět procent zeleně má být na samotných konstrukcích staveb.

„Zjednodušeně řečeno nechceme, aby tam vzniklo deset hektarů asfaltu. Podle typu konkrétní budovy budou voleny například zelené střechy a stěny či zeleň v okolí. S tím musejí zájemci počítat,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.