V Jihlavě uzavřeli důležitou ulici v centru, roky se tam propadá vozovka

Propadá se jihlavské podzemí? Nebo sklepy pod zdejší zaniklou středověkou Brtnickou bránou? Příští dny na tyto otázky odpoví.

V místech přechodu pro chodce právě v linii onoho vyústění na frekventovanou křižovatku u City parku se vozovka propadá opakovaně. Naposledy letos na přelomu jara a zimy. Znovu a znovu se to však stávalo v posledních přibližně šesti či sedmi letech. Magistrát se proto rozhodl vozovku v místě propadů odkrýt, zjistit příčinu a odstranit ji. To však nejde bez kompletní uzavírky ulice, která je úzkým frekventovaným dopravním hrdlem v centru města.

„Nevíme, jak dlouho ta oprava bude trvat, ale když to nebude nic zásadního, tak věřím, že to během deseti dnů zvládneme,“ řekl primátor Petr Ryška.

„Máme teorii, že se tam propadá buď sklep bývalé Brtnické brány, která v těchto místech stávala, anebo nějaká kanalizace. Předpokládám, že až v úterý odkryjeme metr hloubky, budeme už něco jistějšího vědět,“ řekl Karel Trojan z městského odboru dopravy.

V pondělí pracovníci odkryli první vrstvu asfaltu, pod níž se překvapivě mělko už takřka po dvaceti centimetrech objevilo hlinité podloží. „Je to neobvyklé, ale je možné, že je takto slabá asfaltová vrstva v celé ulici. Problém s prasklinami a propady vozovky se ale objevuje jenom v tomto místě,“ řekl Trojan.

Brtnická brána stála v tomto místě historického opevnění města prokazatelně už v roce 1579. Postupně byla zbourána v letech 1828 až 1845. V současnosti z historických pěti městských bran zbyla už jenom brána Matky Boží.

Změny se dotkly všech osmnácti linek MHD

Znojemská ulice je nyní neprůjezdná pro veškerou běžnou dopravu. Masarykovo náměstí je kromě menších bočních ulic přístupné prakticky jenom z Křížové ulice. Městská doprava zastavuje poblíž uzavírky na nouzových zastávkách a na náměstí zajíždí objížďkami.

„Na tento problém jsme se měsíc připravovali. Změny se dotkly všech osmnácti linek městské hromadné dopravy,“ řekl šéf Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner.

Linky městské dopravy prý zatím mimořádný provoz zvládají s minimálním zpožděním. „Největší zpoždění jsou do dvou tří minut. Nahrává nám, že je slabší prázdninový provoz,“ podotkl Rovner. Náhradní doprava za trolejbusy je v drtivé většině vedena autobusovou dopravou.

Situaci komplikuje současné omezení provozu na nedaleké křižovatce Hradební - Dvořákova - Žižkova - Benešova, kde vodaři provádí úpravy na vodovodním uzlu. Na tyto práce naváže od 24. července výměna semaforů na této křižovatce, která znemožní odbočení z Hradební do Žižkovy kromě městské hromadné dopravy.

„Nedovedu si představit, že by se současně v tu dobu ještě dodělávala oprava na Znojemské ulici. Ale musíme to udělat o prázdninách, takže do toho jdeme,“ řekl primátor Ryška.