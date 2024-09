Pod hlavním tahem z Třebíče na Brno se sesunul svah, hrozí jeho uzavření

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

K sesuvům došlo na dvou místech. Jedno je v blízkosti Táborského mlýna, druhé přibližně o 300 metrů dál ve směru na Vladislav, před železničním přejezdem.

„K prvnímu z uvedených sesuvů došlo vlivem vyvrácení vzrostlého stromu v těsné blízkosti vozovky. Jeho kořenový systém narušil násep a částečně poškodil krajní ocelové svodidlo,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Havarijní stav vzniklý poblíž železničního přejezdu pak ŘSD přičítá následkům eroze způsobené vytrvalými a vydatnými dešti. Pod silničním náspem teče řeka Jihlava.

V obou místech silničáři prozatím uzavřeli pravý jízdní pruh ve směru na Vladislav. ŘSD společně s policií v nejbližší době přímo na místě projedná další formu dopravního omezení.

„S největší pravděpodobností se nevyhneme dlouhodobému zavedení kyvadlového provozu na semafor v těchto místech,“ připustil Veselý. Zvažovat se bude i úplně uzavření silnice.

Pro celý region by to byla velká komplikace. Silnice 23 je hlavním tahem z Třebíče na Brno. Denně tudy projede přes 11 tisíc vozidel, téměř pětinu z nich tvoří nákladní auta a kamiony.

Městys má obavy, objížďka ničí místní cesty

K opravě jen tak nedojde. Podle Veselého bude nutné zadat a vyhotovit projekt na opravu a sanaci svahu, poté vybrat zhotovitele. „Předpokládáme, že s ohledem na blížící se zimu budou práce provedeny až v příštím roce,“ dodal mluvčí ŘSD.

Nerad to slyší starosta Vladislavi Jan Havlena. Obává se, že by v případě výraznějšího omezení či dokonce uzavírky auta z a do Třebíče začala jezdit po silnici třetí třídy přes místní část Hostákov.

„Znamenalo by to okamžitě obrovské navýšení provozu na silnicích, které na to nejsou dělané. Řidiči jsou navíc neukáznění, v Hostákově si cestu zkracují přes místní komunikaci, i když je tam zákaz. Na její opravu nám nikdo peníze nedá,“ tvrdí. Takovou situaci místní zažili nedávno, když se na okraji Vladislavi opravoval železniční přejezd.

Cesta navíc není vhodná pro nákladní dopravu. Ta by v případě uzavření hlavního tahu měla jezdit z Vladislavi druhou stranou po krajské silnici druhé třídy přes Číměř, Slavičky a Kožichovice.

Kraj chystá kontrolu silnic, až opadne voda

Pro ŘSD je havárie ve Vladislavi jedinou, s níž se po vytrvalých deštích a povodních musí na Vysočině potýkat. Během uplynulého víkendu silničáři přerušili práce na všech stavbách. „Všichni naši silniční inspektoři nyní provádějí kontroly svých svěřených úseků,“ dodal Jiří Veselý.

Více problémů na svých silnicích řeší Kraj Vysočina. „Uzavřených úseků jsou téměř dvě desítky. Většina kontrol však může začít spíše až opadne voda,“ konstatovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Na uzavřených úsecích se voda drží i v pondělí.

Na Vysočině v pondělí dopoledne platil třetí povodňový stupeň už jen na Sázavě v Havlíčkově Brodě. I přes další poměrně vydatný déšť hladina pomalu klesá. Hejtmanství už během pondělka chce zmonitorovat škody, jež povodeň v kraji způsobila. Už v neděli ale hejtman Vítězslav Schrek oznámil, že je neočekává vysoké.