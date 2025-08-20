Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Troubení, nervozita, nadávky, nebezpečné manévry. Tak to ve středu ráno vypadalo na průjezdu Žďárem.
„Jen si to vyfoťte, tohle už není normální, to je dopravní bizár. To musel vymyslet fakt nějaký inteligent. Celý město je zasekaný a oni se v ranní špičce začnou vrtat v asfaltu,“ pokřikoval na reportéra iDNES.cz jeden z šoférů kamionu.
Jeho vůz se, stejně jako ostatní, sunul po silnici I/37 jen velmi zvolna. Čekání se táhlo dlouhé desítky minut, průjezd Žďárem vydal minimálně na hodinu. Kvůli opravovaným a tedy i uzavřeným ulicím v okolí průtahu nebylo navíc nebylo možné zácpu nijak objet.
„Ráno jsem vyrazila autem před osmou hodinou do práce, naštěstí o něco dřív, jinak bych to ani nestihla. Kolona začínala už na okraji města a odtud se auta velmi pomalým tempem pohybovala dál, nebo spíš místy stála. Na Libušín, kde pracuji, jsem se dostala za 35 minut,“ vylíčila zhruba dvoukilometrovou cestu žena, která pracuje v jednom ze žďárských obchodů.
Právě na Libušíně, v blízkosti frekventovaného přechodu pro chodce v Dolní ulici, byla doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. To by mělo pokračovat ještě minimálně ve čtvrtek. Dalšími místy, kde se musejí motoristé připravit na omezení, jsou pak čtyři úseky v Horní a Brněnské ulici - většina v okolí volejbalových kurtů a Obchodního centra Convent.
Zaskočeni jsou obyvatelé i vedení města
„Jde o lokální vysprávku povrchu komunikace, dnes se frézuje, hotovo by mělo být během dvou až tří dnů celkem. Akce je v režii Ředitelství silnic a dálnic, provoz je řízen ručně pracovníky zhotovitele,“ upřesnila ve středu dopoledne mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Město prosí šoféry o trpělivost a vybízí - kde to je možné, k využití alternativní přepravy. „Jsme samozřejmě rádi, že se ve Žďáře investuje do dopravy. Chápeme také snahu stihnout práce do začátku školního roku. Ale vzhledem k už tak složité dopravní situaci ve městě nás poněkud překvapilo načasování začátku oprav do ranní špičky,“ dodala mluvčí.
Žďár nad Sázavou ucpala další uzavírka, řidičům začala „bitva“ u Stalingradu
Zaskočeni jsou i obyvatelé. „Jasně. Chápu, že něco jsou akce města a něco ŘSD, ale to je opravdu takový problém v roce 2025, kdy má telefon opravdu, ale opravdu každý, domluvit opravné akce tak, aby z toho obyvatele nešíleli?“ ptá se ve facebookové skupině, která se věnuje dopravním omezením v regionu, Zdeněk Holéczy.
Dle ŘSD budou práce na havarijní opravě žďárské silnice rychlé, potrvají jen několik dní. „Provádíme výměnu obrusné vrstvy. V praxi to znamená, že vozovka je odfrézována do hloubky přibližně pěti centimetrů, poté je položen nový asfalt. Následně, s časovým odstupem zhruba dva týdny, bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Celkově půjde o práce na přibližně dvakrát čtyři dny,“ shrnul Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině.
Na zastávkách lidé marně vyhlíželi svůj spoj
Zácpy se ve Žďáře podepsaly rovněž na fungování MHD i linkové dopravy. Na zastávkách se kupili lidé marně vyhlížející svůj spoj. „Ujel nám kvůli tomu vlak, autobus prostě nepřijel, jak měl. Už nemělo smysl dál čekat, stejně bychom vlak nestihli. Když jsme viděli ty kolony, ani se těm zpožděním nedivíme,“ konstatovali manželé Slámovi.
Že spoje nejezdí na čas potvrdil i dispečer žďárské přepravní společnosti ZDAR. „Nepříjemně nás tohle další omezení zaskočilo, některé akce jsou bohužel velmi rychlé a je těžké na ně v dopravní situaci, jaká teď ve městě panuje, zareagovat. Autobusy musíme vést v těchto případech jinými trasami, a těch už mezi těmi uzavírkami moc není,“ popsal Aleš Švec.
Rok plný uzavírek: ve Žďáře nad Sázavou opraví i hlavní tah na Havlíčkův Brod
MHD podle něj nabírá zpoždění v průměru kolem deseti minut. Lidé se ale všech spojů nakonec dočkají, byť třeba vozidlo přijede z jiného směru, než jsou zvyklí.
Na opravách povrchu „sedmatřicítky“ se navíc pracuje rovněž ve žďárské místní části Stržanov. „I tam by mělo být hotovo během dvou dnů. Jde rovněž o akci ŘSD. Pak bude na silnici ještě třeba doplnit vodorovné dopravní značení,“ sdělila Sobolová.
Na Žďársku na témže tahu I/37 pracují nyní silničáři také mezi Křižanovem a Ořechovem, kde jde o cirka kilometrový úsek. Doprava je místem prací vedena kyvadlově.
Silničáři opravují vozovku na čtyřech místech průtahu I/37 (červené značky). Uzavřené jsou ovšem i skoro všechny navazující hlavní ulice, jako je Brodská, Wonkova a Vysocká, Nová nebo jihovýchodní obchvat.
