Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Autor:
  14:46
Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána čekalo omezení na hlavním průtahu, kde začalo frézování povrchů. Kolony se vlekly kilometry.

Troubení, nervozita, nadávky, nebezpečné manévry. Tak to ve středu ráno vypadalo na průjezdu Žďárem.

„Jen si to vyfoťte, tohle už není normální, to je dopravní bizár. To musel vymyslet fakt nějaký inteligent. Celý město je zasekaný a oni se v ranní špičce začnou vrtat v asfaltu,“ pokřikoval na reportéra iDNES.cz jeden z šoférů kamionu.

Jeho vůz se, stejně jako ostatní, sunul po silnici I/37 jen velmi zvolna. Čekání se táhlo dlouhé desítky minut, průjezd Žďárem vydal minimálně na hodinu. Kvůli opravovaným a tedy i uzavřeným ulicím v okolí průtahu nebylo navíc nebylo možné zácpu nijak objet.

Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
Souběh několika uzavírek způsobil ve Žďáře nad Sázavou dopravní chaos. Skrz celé město se táhnou nekonečné kolony, řidiči v nich čekají mnoho desítek minut, městská doprava jezdí s výrazným zpožděním, lidé často na zastávkách stojí marně. (20. srpna 2025)
10 fotografií

„Ráno jsem vyrazila autem před osmou hodinou do práce, naštěstí o něco dřív, jinak bych to ani nestihla. Kolona začínala už na okraji města a odtud se auta velmi pomalým tempem pohybovala dál, nebo spíš místy stála. Na Libušín, kde pracuji, jsem se dostala za 35 minut,“ vylíčila zhruba dvoukilometrovou cestu žena, která pracuje v jednom ze žďárských obchodů.

Právě na Libušíně, v blízkosti frekventovaného přechodu pro chodce v Dolní ulici, byla doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. To by mělo pokračovat ještě minimálně ve čtvrtek. Dalšími místy, kde se musejí motoristé připravit na omezení, jsou pak čtyři úseky v Horní a Brněnské ulici - většina v okolí volejbalových kurtů a Obchodního centra Convent.

Zaskočeni jsou obyvatelé i vedení města

„Jde o lokální vysprávku povrchu komunikace, dnes se frézuje, hotovo by mělo být během dvou až tří dnů celkem. Akce je v režii Ředitelství silnic a dálnic, provoz je řízen ručně pracovníky zhotovitele,“ upřesnila ve středu dopoledne mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Město prosí šoféry o trpělivost a vybízí - kde to je možné, k využití alternativní přepravy. „Jsme samozřejmě rádi, že se ve Žďáře investuje do dopravy. Chápeme také snahu stihnout práce do začátku školního roku. Ale vzhledem k už tak složité dopravní situaci ve městě nás poněkud překvapilo načasování začátku oprav do ranní špičky,“ dodala mluvčí.

Žďár nad Sázavou ucpala další uzavírka, řidičům začala „bitva“ u Stalingradu

Zaskočeni jsou i obyvatelé. „Jasně. Chápu, že něco jsou akce města a něco ŘSD, ale to je opravdu takový problém v roce 2025, kdy má telefon opravdu, ale opravdu každý, domluvit opravné akce tak, aby z toho obyvatele nešíleli?“ ptá se ve facebookové skupině, která se věnuje dopravním omezením v regionu, Zdeněk Holéczy.

Dle ŘSD budou práce na havarijní opravě žďárské silnice rychlé, potrvají jen několik dní. „Provádíme výměnu obrusné vrstvy. V praxi to znamená, že vozovka je odfrézována do hloubky přibližně pěti centimetrů, poté je položen nový asfalt. Následně, s časovým odstupem zhruba dva týdny, bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Celkově půjde o práce na přibližně dvakrát čtyři dny,“ shrnul Jiří Veselý, mluvčí ŘSD na Vysočině.

Na zastávkách lidé marně vyhlíželi svůj spoj

Zácpy se ve Žďáře podepsaly rovněž na fungování MHD i linkové dopravy. Na zastávkách se kupili lidé marně vyhlížející svůj spoj. „Ujel nám kvůli tomu vlak, autobus prostě nepřijel, jak měl. Už nemělo smysl dál čekat, stejně bychom vlak nestihli. Když jsme viděli ty kolony, ani se těm zpožděním nedivíme,“ konstatovali manželé Slámovi.

Že spoje nejezdí na čas potvrdil i dispečer žďárské přepravní společnosti ZDAR. „Nepříjemně nás tohle další omezení zaskočilo, některé akce jsou bohužel velmi rychlé a je těžké na ně v dopravní situaci, jaká teď ve městě panuje, zareagovat. Autobusy musíme vést v těchto případech jinými trasami, a těch už mezi těmi uzavírkami moc není,“ popsal Aleš Švec.

Rok plný uzavírek: ve Žďáře nad Sázavou opraví i hlavní tah na Havlíčkův Brod

MHD podle něj nabírá zpoždění v průměru kolem deseti minut. Lidé se ale všech spojů nakonec dočkají, byť třeba vozidlo přijede z jiného směru, než jsou zvyklí.

Na opravách povrchu „sedmatřicítky“ se navíc pracuje rovněž ve žďárské místní části Stržanov. „I tam by mělo být hotovo během dvou dnů. Jde rovněž o akci ŘSD. Pak bude na silnici ještě třeba doplnit vodorovné dopravní značení,“ sdělila Sobolová.

Na Žďársku na témže tahu I/37 pracují nyní silničáři také mezi Křižanovem a Ořechovem, kde jde o cirka kilometrový úsek. Doprava je místem prací vedena kyvadlově.

Silničáři opravují vozovku na čtyřech místech průtahu I/37 (červené značky). Uzavřené jsou ovšem i skoro všechny navazující hlavní ulice, jako je Brodská, Wonkova a Vysocká, Nová nebo jihovýchodní obchvat.

Silničáři opravují vozovku na čtyřech místech průtahu I/37 (červené značky). Uzavřené jsou ovšem i skoro všechny navazující hlavní ulice, jako je Brodská, Wonkova a Vysocká, Nová nebo jihovýchodní obchvat.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

Už tak dost složitou dopravní situaci ve Žďáře nad Sázavou, kde provoz komplikuje hned několik uzavírek, zhoršili ve středu silničáři další novinkou. A to dost nečekanou. Na motoristy hned zrána...

20. srpna 2025  14:46

Humpolec zabavil sto zvířat v soukromém chovu, nekontrolovaně tam množili tygry

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:38,  aktualizováno  11:41

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili....

20. srpna 2025  6:10

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:07

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12

Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše...

19. srpna 2025  6:12

Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou...

18. srpna 2025  14:29

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Žďár si připomene srpnovou okupaci z roku 1968, promluví i pamětníci

Připomenout si zahájení srpnové okupace Československa, projít si některá místa ve městě, která jsou s těmito srpnovými událostmi spojená, nebo si pohovořit s pamětníky. Takový program je na čtvrtek...

18. srpna 2025  9:07

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRIKÁŘ DO VÝROBY 45.000 KČ S UBYTOVÁNÍM

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 38 000 - 45 000 Kč

Dalších 32 948 volných pozic

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:05

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.