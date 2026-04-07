Začínají opravy stěžejních ulic, Havlíčkův Brod čeká nejhorší uzavírka v historii

  8:49
Před řidiči na Vysočině stojí náročné jaro. Hned po Velikonocích se rozebíhají významné investice, které výrazně překreslí dopravní mapu. Opravovat se začínají důležité tahy v Jihlavě i v Havlíčkově Brodě. Některé uzavírky potrvají pár dní, jiné se protáhnou na měsíce.
Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné náklady přepravované na stavbu dukovanské jaderné elektrárny. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Klíčová tepna v centru Jihlavy - třída Legionářů - projde kompletní proměnou. Práce zahrnují generální opravu komunikace, modernizaci sítí i instalaci trolejového vedení. První fáze začne ve středu 8. dubna a potrvá do konce června.

„Uzavřen bude úsek od parkoviště za Billou k ulici Fritzova. Parkoviště i areál soudu zůstanou přístupné z ulice Tolstého, kudy povede i hlavní objízdná trasa přes Havlíčkovu a Fritzovu,“ informoval mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.

Součástí projektu jsou rovněž úpravy zastávky U Soudu a nové veřejné osvětlení.

Už dříve se pro veškerou dopravu uzavřela část Rantířovské ulice (úsek ONO - Lípová). Zákazové značky na ní byly již v pondělí v podvečer. Důvodem je pokládka asfaltu, která potrvá do 12. dubna. Obyvatelé sídliště Za Prachárnou musí využít provizorní cestu z Vrchlického kolem Uni Hobby.

Omezení citelně zasáhne MHD - linka G nebude obsluhovat Horní Kosov a skončí u P+R Žižkova. Od 13. dubna se pak práce přesunou dále k výjezdu z města.

Kruhový objezd upraví pro nadměrné náklady

Důležité opravy, které podstatně ovlivní dopravu ve městě a jeho okolí, začínají i v Havlíčkově Brodě. V úterý 7. dubna měla odstartovat úprava okružní křižovatky u Highland Sport, kde se na silnici 38 napojuje jihovýchodní obchvat. Kolem sedmé hodiny se místem nicméně ještě jezdilo bez omezení.

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Důvodem prací v místě, která vzniklo teprve před dvěma roky, je uzpůsobení objezdu pro průjezd nadměrných nákladů při stavbě dukovanské elektrárny. Projekt s tím původně nepočítal. Polovina objezdu bude více zpevněna, zmenší a sníží se středový ostrůvek. Práce mají probíhat při částečném omezení provozu.

Brod postihne nejhorší uzavírka v historii

Daleko větší komplikace se čekají v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Masarykově ulici. Práce začaly v úterý ráno zúžením čtyřproudé třídy ve směru na Jihlavu. Je to nutné kvůli přípravě nájezdu k provizornímu přemostění.

Od 13. do 19. dubna bude kvůli přeložkám sítí kompletně uzavřena pravá polovina mostu ve směru na Jihlavu. Doprava bude převedena do protisměru v režimu 1+1. Důvodem jsou přeložky kabelů a sítí, jež mostem vedou. Od 20. dubna se omezení v totožné podobě 1+1 přesune na druhou polovinu mostu.

„Tento režim skončí v období mezi 20. a 25. květnem. Kdy přesně to bude, záleží na průběhu stavby a na tom, jak rychlí budou vlastníci inženýrských sítí,“ konstatoval Petr Ošmera ze společnosti Znakom, jež dopravní omezení a objízdné trasy koordinuje.

Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů

Teprve pak se Masarykova ulice uzavře kompletně, most se začne bourat. Uzavírka potrvá bez přerušení do 31. července 2027. „V zimě ještě nově budovaný most nebude ve stavu, aby se na něj byť provizorně pustila doprava,“ vysvětlil Marek Mazura, který bude provádět technický dozor.

„Budeme hlásit, aby minimálně deset dní od zavedení omezení, než se provoz usadí, do Brodu autem nikdo, kdo vyloženě nemusí, vůbec nejezdil. Prosíme řidiče o pochopení a trpělivost,“ vzkázal místostarosta Libor Honzárek, který uzavírku označuje za nejhorší v novodobé historii města.

Přes most denně projede přes 23 tisíc vozidel. „Když takovou tepnu uzavřete, pocítí to každý,“ je si vědom místostarosta.

