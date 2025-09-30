Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Poslední velká uzavírka v tomto roce v Jihlavě. Tak mluví primátor Jihlavy Petr Ryška o chystaných dopravních omezeních v Havlíčkově ulici, v místech okružní křižovatky u sila, která jsou postupně naplánována ve třech etapách v termínu od 1. do 29. října. První etapa začne ve středu 1. října.

Opravy křižovatky souvisejí se stavbou silnice, která od ní povede kolem bývalého obilního sila k centrálnímu terminálu. | foto: Jan Salichov, MF DNES

„V první etapě, od 1. do 15. října, bude uzavřen bypass v Havlíčkově ulici, od centra k hlavnímu nádraží,“ uvádí primátor Ryška s tím, že v ostatních úsecích bude ve stejném termínu doprava přes kruhový objezd zachována.

Od 16. do 25. října pak na zmiňovaném místě obnoví kyvadlový provoz, který budou pro individuální i hromadnou dopravu řídit semafory.

„V Pražské ulici bude umožněn kyvadlově provoz pouze MHD. To znamená, že od 16. října se nebude moct ke Kauflandu od centra přes Pražskou ulici. Jezdit zde bude jen městská hromadná doprava,“ pokračuje primátor.

Od 25. do 29. října pak ve stejném místě bude kompletní uzavírka – tedy včetně MHD. „Čtyři dny přes svátky se bude dávat finální povrch, čímž by měly velké uzavírky v Jihlavě pro letošek skončit,“ věří Ryška.

Podobnosti o uzavírkách a objízdné trasy mohou řidiči najít na webu města.

Od listopadu ukončí průjezd náměstím

Od začátku listopadu by zároveň měl být uzavřen dočasný průjezd Masarykovým náměstím v Jihlavě. „Vrátíme se do režimu, který byl předtím: náměstí bude průjezdné pouze po západní straně, směrem od jihu. Tedy ze Znojemské ulice, kolem Tří knížat, přes parkoviště u pošty do Křížové ulice,“ upřesňuje Ryška. „Je tak myšleno na lidi, kteří jsou dole na náměstí, aby nemuseli přes Znojemskou a Hradební ulici.“

Primátor věří, že v příštím roce si řidiči v Jihlavě od velkých uzavírek a s nimi spojených komplikací v dopravě budou moct odpočinout. „Budeme se snažit opravovat silnice, ale nebudou tak zasahovat do dopravy, jako to bylo letos,“ zmínil Ryška komplikace spojené se stavbou Horácké arény, centrálního dopravního terminálu či s uzavřením Jihlavského tunelu a rekonstrukcí obchvatu mezi Jiráskovou a Znojemskou ulicí.

„Další velká uzavírka, která opravdu zase zahýbe Jihlavou, bude v roce 2027, kdy se začne rekonstruovat Znojemský most,“ nastínil Ryška.

