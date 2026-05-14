Úplná uzavírka je naplánovaná od pátečních 17 hodin do neděle 16:00. Pokud se podaří veškeré práce vykonat rychleji, může se tunel otevřít i dříve.
„Přechodná úprava provozu bude platit od mimoúrovňové křižovatky silnice 38 s ulicí Jiráskova až po mimoúrovňovou křižovatku silnice 38 s ulicí Žižkova,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), v jehož majetku tunel je.
Právě silnice 38 tunelem vede. Komunikace spojuje Znojmo s dálnicí D1, případně dalšími městy středních a východních Čech. V sezoně ji často využívají dovolenkáři při cestách do Rakouska a dál na jih.
Značená objízdná trasa povede ulicemi Jihlavy. Konkrétně by měla vést Žižkovou, U Cvičiště, Hamerníkovou a Jiráskovou, projet by mělo být možné i Vrchlického ulicí. Vozy by po objížďce měly jezdit obousměrně.
„V průběhu uzavírky proběhne čištění vnitřního prostoru tunelu a následně kontrola jeho stavebnětechnologických částí. Revizí projdou rozvodny nízkého napětí, kabelové rozvody, zdroje nepřerušované dodávky elektrické energie, uzemňovací soustava, řídicí, dopravní, kamerový a protipožární systém,“ popsal ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.
Nynější kontrola však bude zaměřena i na něco víc. „Budeme instalovat nový software, který řídí elektronické zabezpečovací a provozní systémy tunelu a dálkově přenáší data,“ dodal Kratina.
28. prosince 2023
Jednotubusový tunel měří více než 300 metrů, do provozu byl uveden v roce 2004. Podle sčítání dopravy jím každý den projede přes 13 tisíc vozidel. Jeho poslední revize proběhla loni v listopadu. „Nebyly při ní shledány žádné významné závady bránící provozu,“ pravil Veselý.
Pravidelné víkendové kontroly a revize tunelu probíhají vždy jednou za půl roku. Mimo jiné proto, aby se na tyto víkendy nemusel celý tunel zavírat a doprava odklánět do města, plánuje ŘSD do budoucna rozšíření tunelu a vybudování druhého tubusu. Záměr je ale zatím v samém počátku.