Informace o uzavření Jihlavského tunelu zveřejnilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počátkem tohoto týdne. Rozhořčené reakce řidičů na sebe nenechaly dlouho čekat. Na facebookových profilech týkajících se dopravy v Jihlavě kritikou nešetří.
„Já bych chtěl vědět, co tam pořád dělají. Možná leští kachle,“ rýpl si do ŘSD jeden z nich.
„Co kdybyste ten tunel otevřeli třeba vždycky jen prvního v měsíci, nebo jen v neděli?“ navrhuje ironicky jiný uživatel.
„Kdo tohle vymýšlí, by měl změnit doktora a nebo prášky, protože tohle už je fakt na hlavu. Celé léto to máte zavřené - netuším proč, přijde mi to furt stejné - a pár týdnů na to je ‚pravidelná údržba‘,“ podivuje se další.
Po opravě je na řadě údržba, nelze ji odsunout
Udivených reakcí na chystaný krok jsou desítky. ŘSD uznává, že situace není úplně nejšťastnější, nicméně nemá příliš na výběr. Víkendová uzavírka je totiž naplánovaná kvůli pravidelným půlročním revizím, kontrolám a čištění. Musí vždy proběhnout na začátku zimní sezony.
„Během letošních prázdnin byl tunel uzavřen z důvodu výměny asfaltového krytu vozovky. Nyní je na řadě pravidelná půlroční údržba a revize všech jeho částí a systémů uložená technickým předpisem v intervalech maximálně šesti měsíců po sobě,“ vysvětluje Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.
Provést revizi zařízení bezprostředně po ukončení opravy povrchu v tunelu nebylo podle představitelů ŘSD možné, protože by technologie nevydržely bez údržby přes zimní období.
„Například u kamer v tunelu by došlo k takovému znečištění, že bychom museli provést mimořádné čištění, což by znamenalo mimořádnou uzavírku v zimním období. To by pak zkomplikovalo i zimní údržbu nejen silnice I/38 v místě uzavírky, ale i údržbu komunikací na objízdných trasách,“ tvrdí ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.
Revize a kontroly zároveň nelze provést v době, kdy tunelem projíždí jedno auto za druhým. Kvůli bezpečnosti i rozsahu prací musí být tunel uzavřen. „Součástí revize bude i kontrola šachet, uložení kabelů a dalšího zařízení, kterou nelze provádět za provozu,“ upozornil Veselý.
Uzavírka má trvat maximálně 30 hodin
Uzavírka začne v sobotu v osm hodin ráno. Povolená je na 30 hodin, tudíž musí skončit nejpozději v neděli ve 14 hodin. Tento čas byl vybrán záměrně, o víkendu je v tunelu menší provoz, odklon na objížďky se tak dotkne menšího počtu řidičů. Zatímco v pracovních dnech tunelem projede v průměru přes 12 tisíc aut denně, o víkendech je to jen třetina tohoto množství.
„V průběhu soboty a neděle proběhne čištění vnitřního prostoru tunelu a následně kontrola jeho stavebně-technologických částí. Revizí projdou rozvodny nízkého napětí, kabelové rozvody, zdroje nepřerušované dodávky elektrické energie, uzemňovací soustava, řídící, dopravní, kamerový a požární systém,“ přiblížil Kratina.
Pravidelná revize je podle něj nutná z důvodu zajištění požární bezpečnosti. „Tunel není odvětrávaný a v případě zahoření by mohlo dojít k ohrožení zdraví a života projíždějících řidičů,“ dodal s tím, že maximální snahou ŘSD bude stihnout veškeré práce už během soboty.
Objížďka přes město, pro každý směr jiná
Kdo bude mít o víkendu cestu po obchvatu Jihlavy nebo se bude potřebovat po silnici 38 dostat na Znojmo nebo Havlíčkův Brod, chtě nechtě se bude muset tunelu vyhnout. Objízdné trasy povedou jako obvykle přes město. Uzavřen bude úsek od ulice Jiráskova, případně Vrchlického po Žižkovu.
Ve směru na Znojmo se bude jezdit po silnici 38 až těsně k tunelu, kde řidiči odbočí do ulice Vrchlického. Tou se vydají kolem areálu nemocnice do ulice U Cvičiště a následně Žižkovou se dostanou zpět na silnici 38. Ve směru na Havlíčkův Brod nebo k dálnici D1 projedou ulicemi Žižkova, U Cvičiště a Hamerníkova až na Jiráskovu ulici k fotbalovému stadionu. Z té sjedou na „osmatřicítku“.
Jihlavský tunel je dlouhý přes 300 metrů. Trpí tím, že je od svého otevření v roce 2004 pouze jednotubusový. ŘSD to chce v dohledné době napravit, letos začalo s přípravami na jeho budoucí doplnění o druhý tubus, což by podobným uzavírkám a objížďkám přes město zamezilo.
K pravidelným revizím a s nimi spojeným uzavírkám zde dochází vždy dvakrát do roka, obvykle v listopadu a v květnu. „Poslední revize proběhla letos v květnu a nebyly při ní shledány žádné významné závady bránící provozu,“ dodal Jiří Veselý.