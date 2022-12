Dálnici D1 za Velkou Bíteší blokuje kamion, doprava kolabuje i jinde

„Stanovili jsme ve spolupráci se správce komunikace objízdnou trasu, kdy vozidla sjíždějí z dálnice na 162. kilometru a zpět se na ni budou vracet na 153. kilometru. Na všechny řidiče apelujeme, aby dbali při jízdě zvýšené opatrnosti, protože silnice pokryl sníh a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policie na Twitteru před 07:00 uvedla, že kvůli počasí byla na D1 na Vysočině snížena rychlost na 80 kilometrů v hodině. Řidiče vyzývá k opatrnosti. Policie v kraji má zatím hlášených osm dopravních nehod, byly bez zranění.

Sněžit začalo na Vysočině po půlnoci, silničáři měli přes 120 výjezdů, sypače jezdí pořád. Na solených silnicích je rozbředlý sníh, jinde zledovatělá vrstva sněhu s drtí, řekl dispečer krajské správy a údržby Aleš Hubený.

Provoz nejen na tomto místě komplikuje husté sněžení, problémy mají řidiči také na dalších místech Vysočiny nebo na jižní Moravě.

Tam v pátek ráno místy sněží, někde i vydatněji, silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na dálnicích může ležet rozbředlý sníh nebo zbytky sněhu po pluhování. Místy se může tvořit ledovka, někde je kvůli sněžení snížená dohlednost. Kvůli špatné sjízdnosti je pro nákladní vozy uzavřená silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku. Vyplývá to z údajů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK).

Teploty v kraji se pohybují mírně pod nulou, a to do minus čtyř stupňů Celsia. Na D1 může místy ležet rozbředlý sníh po chemickém ošetření, zbytky sněhu po pluhování, místy může být ujetá vrstva krytá posypem. Obdobné je to i na D2 na příjezdu do Brna.

Podobná situace je na silnicích první třídy vesměs v celém kraji, může na nich ležet rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Na Blanensku se podle silničářů může tvořit ledovka. Na Vyškovsku je kvůli špatné sjízdnosti pro nákladní vozy těžší než 12 tun uzavřena silnice 379 mezi Drnovicemi a Podomím.

Komplikace jsou i na Olomoucku

Také v Olomouckém kraji komplikuje provoz v pátek ráno husté sněžení, napadlo několik centimutrů sněhu.

Na hlavních silničních tazích ve vyšších polohách i nížinách je vrstva rozbředlého sněhu. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Dohlednost je kvůli sněžení snížena. Policie v souvislosti se špatnou sjízdností řeší v kraji několik dopravních nehod, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněžení v noci na dnešek zasáhlo většinu území kraje, správci silnic poslali do terénu sypače i pluhy. Rozbředlý sníh pokrývá silnice první a druhé třídy i dálnice. Na méně frekventovaných silnicích třetí třídy je vrstva ujetého sněhu, místy je zledovatělá. Správci silnic proto nabádají řidiče, aby na všech typech komunikací kvůli kluzkému povrchu jezdili opatrně.

Řidiči na sociálních sítích informují o tom, že obtížně sjízdná je ráno silnice z Dolan na Jívovou na Olomoucku, která vede do prudkého kopce. Na silnici ze Šternberka na Lipinu na Olomoucku ráno kvůli sněhu zůstalo stát několik kamionů. Na dálnici D46 u obce Žerůvky uvízl ve směru z Prostějova na Olomouc kamion, podle informací ŘSD se tam tvoří kolona vozidel.

V kraji je časně ráno evidováno několik dopravních nehod. U Opatovic na Přerovsku sjel kolem 06:00 autobus ze silnice. Na silnici poblíž Náměště na Hané na Olomoucku havarovalo osobní vozidlo. Další nehodu řeší policisté na nájezdu na dálnici D35 u Nasobůrek na Olomoucku, kde automobil najel do svodidel.

Meteorologové varovali, že v noci bude na většině území republiky sněžit, intenzivněji na východě země. Do rána tam může napadnout až deset centimetrů sněhu a během dne pak dalších deset centimetrů. Na jihu a jihovýchodě Moravy hrozí také mrznoucí srážky s tvorbou ledovky.