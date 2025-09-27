Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Autor:
  9:18
Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase přeložky poslední dokončovanou stavbou. Silnice za 140 milionů korun má hlavně ulevit dopravní zátěži v centru města.
Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak...

Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak značně ulevilo. | foto: Aquasys

Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak...
Součástí dokončené přeložky silnice první třídy číslo 37 – mezi ulicemi...
Okružní křižovatka na výpadovce na Brno je součástí nové propojky žďárské...
Řidiči již volně projedou do Žďáru i ve směru od Brna, nový kruhový objezd v...
10 fotografií

Propojka je jednou z částí plánovaného obchvatu města. „Převede část nákladní a osobní dopravy z vnitřní sítě ulic Jihlavské a Brněnské do nově vybudovaného úseku, a odlehčí křižovatce ulic Jihlavská a Brněnská. Tranzitní doprava teď pojede po nové propojce – zejména mezi směry Jihlava a Nové Město na Moravě, což umožní plynulejší průjezd aut,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

Doplnil, že podle posledního sčítání projede zmíněným úsekem více než sedm tisíc vozidel, z toho právě nákladní automobily a kamiony tvoří asi čtvrtinu.

Kruhový objezd v Brněnské ulici je již volně průjezdný. Dopravě ve Žďáře se tak značně ulevilo.
Součástí dokončené přeložky silnice první třídy číslo 37 – mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská, je i zcela nový kruháč v Jihlavské ulici.
Okružní křižovatka na výpadovce na Brno je součástí nové propojky žďárské Jihlavské a Brněnské ulice.
Řidiči již volně projedou do Žďáru i ve směru od Brna, nový kruhový objezd v Brněnské ulici byl dokončen.
10 fotografií

Nová, přibližně 700 metrů dlouhá přeložka silnice I/37 se nachází mezi dvěma okružními křižovatkami. Zatímco oválný „kruháč“ na výjezdu směr Brno prošel „pouze“ úpravami a rekonstrukcí, objezd v Jihlavské ulici poblíž autobusového a vlakového nádraží vznikl na místě zcela nově.

„Tato okružní křižovatka výrazně přispěje k větší plynulosti dopravy a zkrátí čekání hlavně řidičům jedoucím z Chelčického ulice,“ přiblížil za investora Václav Koblenc, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Právě výjezd z vedlejší Chelčického ulice – od nádraží – na frekventovanou hlavní komunikaci II/353 byl v minulosti velmi problematický. Zvláště pak pro četné autobusové spoje.

Budování silnice zbrzdil starý odpad

Práce na výstavbě silnice i budování a přestavbě kruhových objezdů začaly již loni v dubnu, ujala se jich žďárská firma Aquasys.

„Harmonogram prací na přeložce bylo ale nutné aktualizovat poté, co se ve stopě nové trasy našla historická ekologická zátěž. Šlo o odpad jako plasty, pryž, kovy různých druhů, tvarů a velikostí nebo třeba stavební suť. Zemina se tak musela vytřídit, aby mohla být zapracovaná zpět do stavby,“ vylíčil Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

Semafory a kilometrové kolony. Ve Žďáře staví dva kruhové objezdy vedle sebe

Zpoždění se však podle jeho slov podařilo snížit a došlo pouze k mírnému posunu při zprovoznění, a to z července na září 2025.

Archeologové při průzkumu trasy objevili i zbytky cihelny s cihlářskou pecí z druhé poloviny 19. století. Vlastnil ji kdysi známý jihlavský průmyslník Karl Anton Löw.

Kruháky by mohla doplnit umělecká díla

Obě okružní křižovatky na okrajích propojky by měly časem ještě změnit vizáž. Zatím jsou osety jejich středy a okolí směsí lučních rostlin. Již v minulosti však vedení města avizovalo, že by jim mohla dominovat nějaká socha či jiný zajímavý prvek, definující Žďár.

„Vycházíme z myšlenky, že kdysi měla města na svých vstupech městské brány, které ale už dnes v podstatě nahrazují právě kruhové křižovatky. A na řadě míst v Česku i v zahraničí na nich již běžně můžeme spatřit různé symboly vystihující dané město či region,“ uvedl loni žďárský starosta Martin Mrkos.

Žďár získá propojku dvou rušných ulic, ŘSD vyhlásilo soutěž na zhotovitele

Lidé tehdy zaslali na radnici řadu návrhů, mezi nimiž dominovaly odkazy ke kostelu na Zelené hoře, na přírodní krásy Žďárských vrchů či ke strojírenskému podniku Žďas. Vyskytl se však třeba i kuriózní nápad na sochu vyjícího šakala, neboť Žďár bývá občas některými obyvateli sousedních měst označován poněkud hanlivě za „Šakalov“.

Podle mluvčí žďárské radnice Blanky Sobolové je nyní v přípravě veřejná soutěž, jež by se měla odehrát příští rok. „Na volbě vítězných návrhů se pak budou moci podílet samozřejmě i přímo občané,“ ujistila mluvčí. Se samotnou realizací se pak počítá v roce 2027.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku...

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich...

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

Vláda populistů by pro tuto zemi byla cesta do pekel, říká lídryně SPOLU Decroix

Ne že by ji před čtyřmi roky, kdy se poprvé ucházela o post poslankyně Parlamentu ČR, skoro nikdo neznal. Do letošních parlamentních voleb však jde Eva Decroix v naprosto odlišné pozici, jako...

26. září 2025

Opilý řidič kamionu kličkoval na D1. Za jízdy pil piva, která si koupil k svačině

Těžko uvěřitelné jednání předvedl ve čtvrtek večer osmačtyřicetiletý řidič kamionu z Maďarska na dálnici D1. Koupil si svačinu a několik piv, které popíjel přímo při jízdě. Na dálnici pak kličkoval a...

26. září 2025  13:02

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť, ochránce před tím varuje

V Havlíčkově Brodě by mohla přibýt plocha pro nové rezidenční bydlení. Investor by chtěl na byty přestavět bývalý areál firmy Amylon. Brownfield v ulici U Panských je už desítky let ostudou města....

26. září 2025  8:58

Návrat po třinácti letech. Česko bude hostit mistrovství světa horských kol

Česko bude v roce 2029 po 13 letech hostit mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Závodit se bude v Novém Městě na Moravě a na Dolní Moravě. Na čtvrtečním kongresu během silničního mistrovství...

25. září 2025  20:19

Musíme lidem zlevnit život, je přesvědčena lídryně hnutí ANO na Vysočině Oborná

Monika Oborná patřila v roce 2012, ve svých třiadvaceti letech, k zakladatelům hnutí ANO. Nyní míří jako jednička jeho kandidátky do voleb na Vysočině. Coby poslankyni jí právě končí druhé volební...

25. září 2025

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku...

25. září 2025  14:37

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich...

25. září 2025  14:04

Nemocnice v Pelhřimově nabízí nové parkoviště, přibylo 33 odstavných míst

Snazší parkování mají nyní zaměstnanci i návštěvníci pelhřimovské nemocnice. V jihozápadní části jejího areálu vzniklo 33 nových parkovacích míst, k tomu také jedno místo vyhrazené pro handicapované...

25. září 2025  11:33

Hygienici na Vysočině radí, jak na žloutenku. Ve školách se má víc uklízet

Případů virové hepatitidy A neboli žloutenky v Česku přibývá. Výjimkou není ani Vysočina. Zatímco ještě v květnu tohoto roku krajští hygienici evidovali „jen“ čtyři případy, po prázdninách je to...

25. září 2025  6:45

Jen třicet procent stromů smrky. Na Jihlavsku obnovují lesy po kůrovci

Kůrovcovu kalamitu na Jihlavsku se podařilo utlumit, lesy se pomalu zotavují. Lesníci nově vysazují porosty tak, že jen pouze třicet procent z nich tvoří smrky. Zbytek jsou převážně listnaté dřeviny.

24. září 2025  17:35

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

V SPD nikdo nemá ambice být ministrem. Chceme pracovat jako poslanci, tvrdí Koten

Získat dvouciferný výsledek, být pro předpokládaného vítěze voleb bohatou nevěstou, ale zároveň zůstat poslancem a případné ministerské posty obsadit odborníky. S takovou vizí jde do voleb lídr...

24. září 2025

„SOCDEM jako fíkový list KSČM.“ Krajská kandidátka Stačilo! je plná paradoxů

Deset komunistů a pouze dva sociální demokraté. Takovou převahu má KSČM na vysočinské kandidátce hnutí Stačilo!. Je tam nejpočetněji zastoupenou stranou. Krajský šéf SOCDEM Martin Hyský přitom dodnes...

24. září 2025  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.