Silničáři na Vysočině jsou na zimu připraveni, zkouškou pro ně bude biatlon

„Přes den je nad nulou, v noci ale již někdy mírně mrzne. To jsou situace, kdy řidič jede ráno do práce, přijede na most, který třeba i dobře zná, ale kde je na pár metrech námraza. A má problém,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl na setkání v Bernarticích, kde ŘSD představilo plán zimní údržby.

O silnice na Vysočině se starají dvě skupiny silničářů. První, druhé a třetí třídy mají na starosti pracovníci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV). To je krajská organizace, jež má cestmistrovství ve 14 městech kraje.

O dálnice se pak starají střediska správy a údržby dálnic (SSÚD). Těch je v celé republice jednadvacet, Vysočinu si dělí tři. Největší centrální část má na starosti středisko ve Velkém Beranově, o západ k Humpolci se starají Bernartice a o východní část Domašov.

Ačkoliv se jedná o dvě samostatné organizace, mají mnoho společného. Obě nyní svorně prohlašují, že jsou na zimu po všech stránkách připraveny.

Stejný počet techniky, ale chybí část řidičů

Krajští silničáři mají k dispozici 134 sypačů, přes 40 nakladačů a více než 200 radliček a pluhů. Podle ředitele organizace Radovana Necida je to stejný počet kusů techniky jako loni. „Oproti loňsku nám chybí někteří řidiči a dělníci do dílen,“ pravil ředitel. Nedostatek však není takový, aby provoz cestmistrovství ohrozil.

KSÚSV bude letos udržovat 4 703 kilometrů silnic. Novinkou pro ně bude čtyřkilometrový jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu, který se otevře 11. prosince.

Na SSÚD čeká přibližně stovka kilometrů dálnice D1. Každé ze tří středisek, které se o část Vysočiny stará, má k dispozici lehce přes deset sypačů a jednotky kusů další techniky. „Máme čtyři party po osmi lidech. Jakmile nasněží, do třiceti minut jsme v terénu,“ říká vedoucí střediska v Bernarticích Ladislav Rajdl.

Celý „jeho“ zhruba padesátikilometrový úsek dálnice je pod bedlivým dohledem. Dispečer má živé záběry ze sedmadvaceti kamer i údaje z množství meteohlásek. „Můžu si na monitorech přepínat radar, data z čidel i kamery. Všechny jsou otočné, všechny lze přiblížit až tak, že přečtu registrační značky aut,“ ukázal bernartický dispečer Josef Šťastný.

Účinnější je, když sněží do nasoleného

Krajští silničáři tak detailně každý kilometr svých komunikací nevidí. Přesto má ŘSD vytipováno na silnicích Vysočiny několik rizikových míst. „Jde o silnici 34 a úsek mezi Humpolcem a Rozkoší, na silnici 38 pak úseky mezi Stonařovem a Dlouhou Brtnicí, mezi Želetavou a Kasárenskou křižovatkou a kopec u Štoků. Tam sypače vždy míří nejdříve,“ konstatoval Rýdl.

Dálniční silničáři mají v celé republice k dispozici celkem 55 tisíc tun soli. Je to více než v uplynulých letech. „Umožnila to kapacita skladů i nákup za nižší letní ceny. Dálniční síť také neustále rozšiřujeme,“ řekl Rýdl.

Konkrétně v Bernarticích mají soli dva a půl tisíce tuny. „Zkrápíme ji chloridem sodným a při větších mrazech chloridem vápenatým. Lépe pak drží na vozovce a začne rychleji působit,“ vysvětlil Rajdl.

Dálniční sypače často vyjíždějí k takzvanému podsolování. To je chemické ošetření vozovek těsně před spadem sněhu. Meteomodely umějí vyslat silničáře do terénu třeba půl hodiny před sněžením. „Je účinnější, když sněží do nasoleného, než když solíme nasněžené,“ zmínil Rýdl.

Kvůli biatlonu KSÚSV posiluje Nové Město

Ve skladech čtrnácti cestmistrovství krajských silničářů je dohromady 22,5 tisíce tun soli a přes 65 tisíc tun inertního posypu. I oni si mohou v případě potřeby dokoupit v průběhu zimy za letní ceny. Stačí jeden kalamitní den a zásoby se mohou rychle ztenčit.

„Jen pro ilustraci, během jediného dne 16. prosince 2022 jsme spotřebovali více než 780 tun soli, dále 1 959 tun inertních materiálů a najezdili jsme 31 422 kilometrů, což znamenalo, že jsme celý kraj projeli téměř sedmkrát,“ přiblížil Radovan Necid.

Jeho organizaci v nadcházející zimě navíc prověří mistrovství světa v biatlonu, jež se od 7. do 18. února uskuteční v Novém Městě na Moravě. Očekává se nápor diváků a příjezdové trasy na Novoměstsko a k Vysočina Areně budou muset být v perfektním stavu.

„Posílíme úseky okolo Nového Města. Zapojíme i výpomoc z ostatních pracovišť KSÚSV. Přeskupením sypačů z ostatních pracovišť, zejména z Bystřice nad Pernštejnem a Velkého Meziříčí, navýšíme v Novém Městě na Moravě jejich počet,“ popsal Necid s tím, že tato opatření budou v platnosti podle povětrnostní situace a jen po dobu trvání šampionátu.

Řidiči jezdí v tričkách, vše ovládají z kabiny

Jaká letošní zima na Vysočině bude, je zatím ve hvězdách. Ladislav Rajdl, který u silničářů v Bernarticích pracuje už 46 let, ze svých zkušeností odhaduje, že bude opět velmi mírná. „První dva měsíce jen párkrát spadne pár vloček, případně déšť se sněhem,“ domnívá se.

V minulosti však mnohem častěji zažíval kruté zimy se spoustou sněhu i silnými mrazy. „Je patrné, že se zimy oteplují,“ uvědomuje si.

Před desítkami let byla podle něj práce silničářů mnohem náročnější. Auta netopila, zamrzala, řidiči neměli dostatečný výhled, spoustu úkonů dělali ručně. To vše je dnes již jiné. „Dneska řidiči jezdí v tričkách, vše mohou ovládat od volantu,“ pochvaluje si.

Přestože zimy jsou rok od roku mírnější, náklady na údržbu komunikací rostou. „Zvedá je růst cen pohonných hmot i posypových materiálů,“ odůvodnil Miroslav Houška, náměstek hejtmana Vysočiny. Krajští silničáři loni při zimní údržbě najezdili 543 tisíc kilometrů, Kraj Vysočina to stálo 235 milionů korun.