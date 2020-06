Provoz na D1 zbrzdí krátké noční uzavírky, motoristé počkají v koloně

V sobotu bude podle policie doprava přerušovaná od 20 hodin až do nedělních 10 hodin. V neděli začnou uzavírky po 22. hodině, do normálu by se provoz měl vrátit nejpozději v pondělí ráno v 6 hodin.



„Prosíme řidiče, aby si svou cestu v uvedených termínech naplánovali a počítali s případným zdržením, které mohou krátkodobé uzavírky dálnice způsobit,“ uvedla mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková.

Uzavírky nebudou dlouhé. Měly by trvat vždy zhruba do dvaceti minut. I proto nebyla stanovena žádná objízdná trasa.

„Při uzavření dálnice nebudou vozidla odkloněna na objízdnou trasu, ale budou ponechána na D1. Policisté v daných dobách vždy provoz nejdříve zpomalí a poté zcela zastaví,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Doprava bude v noci na neděli obousměrně zastavována před kilometrem 88,4. Plánováno je celkem deset krátkodobých uzavírek, pět v každém směru.

V noci na pondělí se práce přesunou na kilometr 83,2. Zde by mělo být uzavírek jen šest, v každém směru tři.

Policisté budou v pohotovosti na stanovištích

Obě uvedená místa se nachází v modernizovaném dálničním úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem. Původní mostní konstrukce zde byly odstraněné letos v březnu. Nyní se budou montovat nosníky nového přemostění. Mosty budou podle Ivety Štočkové hotové na podzim.

Na provoz bude po obě noci bedlivě dohlížet policie. Příslušníci z dálničního oddělení ve Velkém Beranově budou v noci na neděli na šesti stanovištích, pro noc na pondělí mají vytipovaná čtyři stanoviště.

„Policisté budou monitorovat provoz a v případě potřeby ho budou okamžitě usměrňovat. Chceme apelovat na řidiče, aby se chovali ukázněně. Největší komplikací by byla nehoda v koloně. V tom případě by se mohla doprava na dálnici zcela zastavit,“ dodává Čírtková.

Dálnici mezi exity 81 Koberovice a 90 Humpolec opravuje Eurovia CS pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) od loňského podzimu.

Podle webu ŘSD by stavební práce za více než miliardu bez daně měly v tomto úseku skončit příští rok na podzim.