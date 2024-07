Neukáznění řidiči ničili provizorní most, silničáři je umravňují retardéry

Opravovaný most vede přes Lučický potok. Nachází se na hlavním silničním tahu číslo 38 z Havlíčkova Brodu na Kolín. Zhotovitelská firma dosluhující most snesla, na jeho místě začíná výstavba nového. Provoz na tepně spojující Vysočinu se středními Čechami není možné přerušit: denně místem projede téměř devět tisíc vozidel, velkou část tvoří nákladní tranzit. V těsném sousedství opravovaného mostu tak bylo postaveno přemostění nové, provizorní.

Doprava je v místě oprav řízena kyvadlově semaforem. Rychlost je tu omezena na 30 kilometrů v hodině. Jenže tak pomalu tu jezdil málokdo. Hlavně ve večerních a nočních hodinách, kdy je na rovince dobře vidět, na zelenou řidiči nečekali. A provizorní most přejížděli příliš rychle.

„Někteří motoristé omezení nerespektovali a najížděli na mostní provizorium vyšší rychlostí. Hrozilo jeho poškození. Z toho důvodu byly před nájezdem z obou stran mostu nainstalovány dodatečně retardéry,“ informoval Jiří Veselý, regionální mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Nezvyklé řešení, jak umravnit řidiče, posvětila policie a dopravní inženýr k němu vydal souhlasné stanovisko. „Provizorní most je tam kvůli nutnosti zachovat dopravu. Jedná se o tranzitní trasu, tudíž po ní jezdí i naložené kamiony. Provizorní most by mohla poškodit nejen velká váha, ale rovněž rychlost vozidel. Proto jsme s umístěním retardérů souhlasili,“ vysvětlila mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

Že právě zde v době, kdy není takový provoz, řidiči omezení porušují, si je policie vědoma. Časté tu jsou zejména průjezdy na červenou, a to hlavně v noci či o víkendech. Úsek, v němž se jezdí kyvadlově, je velmi krátký. „Pokud do něj řidiči vidí - most u Kámene je toho dobrým příkladem - a zrovna proti nic nejede, nezastavují,“ potvrzuje Čírtková.

Nový most unese až 900 tun. Kvůli elektrárně

Renovovat most přes Lučický potok nechalo ŘSD z několika důvodů. Jednak byl na konci životnosti a diagnostika u něj prokázala celou řadu vad. Dalším důvodem je, že se nachází na trase, po níž se budou přepravovat těžké náklady pro dostavbu dukovanské elektrárny. Tudíž vyžaduje násobně vyšší nosnost.

„Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jeho výměně. Práce se soustředí také na úpravy přechodových oblastí, koryta potoka či opravu a úpravu vozovky a systému odvodnění přilehlé křižovatky se silnicí na Tis,“ upřesnil Veselý.

Původní most dělníci v uplynulých týdnech zdemolovali a na jeho místě postupně budují nový. „Hotová je základová konstrukce, momentálně se armují základy nového mostu. V druhé polovině července počítá harmonogram výstavby s betonáží celé mostní konstrukce najednou,“ popsal mluvčí ŘSD.

Nový most bude mít nosnost až 900 tun. Dlouhý bude přes 16 metrů, šířka dosáhne téměř 7,5 metru. Koryto potoka pod mostem bude vybetonováno a vydlážděno kamenem. Břehy nechá ŘSD upravit, aby vyhovovaly migrujícím živočichům.

Pod asfaltem stále leží stará dlážděná cesta

Zajímavostí opravovaného úseku je to, co se skrývá pod moderním asfaltovým povrchem. Ten je zde položen na původní dlážděnou cestu. Dnešní silnice 38 byla v minulosti stavěna z části po někdejší císařské cestě z Prahy na Vídeň. Ta bývala dlážděná z kostek.

Cestáři se při její dávné modernizaci nezdržovali jejich vytrháním, asfaltový povrch položili přímo na ně. Jak komunikace vypadala v minulosti, je ostatně dobře patrné například na průtahem skrz Skuhrov. Už řadu desítek let vede kolem obce obchvat. Kostky by měly zůstat i pod novým povrchem.

Zhotovitelem opravy vybraným na základě veřejné soutěže je společnost Tannaco. Zavázala se, že práce provede za necelých 28 milionů korun bez DPH. Nový most u obce Kámen má ŘSD v plánu uvést do plného provozu nejpozději v listopadu.

Opatření přijatá až během rekonstrukce kvůli tomu, že řidiči nedodržují nastavená omezení, neuplatňuje ŘSD v případě Kamenu poprvé. Nejzářivějším příkladem je modernizace dálnice D1 probíhající před pár lety. Až během oprav a omezení v reakci na neukázněné řidiče nechal správce dálniční sítě instalovat kamery a úsekové měření rychlosti. Než si na opatření hlídající dodržování osmdesátky řidiči zvykli, zaplatili na pokutách miliony.