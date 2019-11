V Jihlavě začíná kritický týden v dopravě. Nevyjíždějte, radí policie

Kvůli finálním úpravám nové světelné křižovatky u ústředního hřbitova a benzinky ONO bude od 11. do 17. listopadu zcela uzavřena křižovatka jihlavských ulic Žižkova a Rantířovská, což je klíčová výpadovka na Pelhřimov a Třešť. Omezení se dotkne i velkého množství lidí, kteří dojíždějí do města za prací nebo do škol.



Souběžně s tím platí také dopravní omezení a objízdné trasy pro nedalekou Vrchlického ulici u jihlavské nemocnice a polikliniky, kde se upravuje povrch vozovky.

Řidiči budou muset využívat objízdných tras. Změny se dotknou rovněž některých linek MHD i veřejné linkové dopravy.

„Budou uzavřena strategická dopravní místa. Řidiči se musí připravit na to, že průjezdnost centrem bude velmi komplikovaná, a počítat musí s kolonami. Chce to od řidičů trpělivost a ohleduplnost. Ideální by bylo, kdyby ten, kdo auto nutně nepotřebuje, nechal ho doma a využil k přepravě MHD. Tím se počet vozidel ve městě může snížit,“ poznamenala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Devítileté děti už by měly jezdit MHD samy, myslí si náměstek

Náměstek primátorky Petr Laštovička zároveň apeluje na rodiče školáků, aby své děti poslali do škol pěšky nebo MHD.

„Velmi výrazně by to snížilo dopravu a všem by se ulevilo. Takzvané mama taxi je trend, který je špatný a měli bychom ho omezit. Myslím, že třeba devítileté dítě by už mohlo zvládat jezdit MHD samo,“ řekl.

Extrémní nárůst dopravy očekává vedení radnice a policie od pondělí především v ulicích Znojemská, Hradební, Brtnická a na křižovatkách, které k nim náležejí a po nichž je vedena objízdná trasa.

„Pokud jde o Jiráskovu ulici, která je objízdnou trasou pro Vrchlického ulici, nepředpokládáme, že tam dojde uzavřením křižovatky u Tank ONO k extrémnímu nárůstu dopravy,“ řekl Petr Laštovička.

A připraveni korigovat dopravu jsou i policisté. „Situaci budeme monitorovat. Můžeme v případě nutnosti dopravu řídit,“ dodala policejní mluvčí Čírtková.

Dva průšvihy během dvou let, nebo jeden v jednu chvíli?

Souběhu dvou stavebních akcí na takto významných dopravních uzlech v jeden čas lidé kritizují zejména na sociálních sítích.

Změny v jihlavské dopravě od 11. a od 13. listopadu MHD - linka číslo 3 Zastávky Lipová, Horní Kosov, Rantířovská, Za Prachárnou a P + R Žižkova nebudou od 13. do 17. listopadu v obou směrech obsluhovány.

Linka bude při uzavírce vedena ze zastávky Horní Kosov po objízdné trase ulicemi S. K. Neumanna, Jiráskova, Hamerníkova a U Cvičiště na ulici Žižkovu, kde bude dále pokračovat po své trase. Pro osobní a nákladní vozy Příjezd do města od Pelhřimova Ve směru od Pelhřimova povede od pondělí objízdná trasa z komunikace II/602 na přivaděč I/38 směr Znojmo, ze které lze odbočit na Znojemskou ulici v lokalitě V Ráji.

Ze Znojemské se poté lze dostat centrem města na Hradební a poté Žižkovu ulici. Zdroj: Magistrát města Jihlavy



„Vnímám, že je to kritizováno veřejností. Ale velmi bedlivě jsme to zvážili s ohledem na všechny zúčastněné. Vyšlo nám, že jedna velká jednotýdenní akce je lepší než dvě velké, rozdělené do dvou let. Udělat se to musí. Rozhodovali jsme se mezi tím, jestli čelit dvěma velkým průšvihům během dvou let, nebo jednomu hodně velkému průšvihu v jednu chvíli. Zvolil jsem tuto variantu, protože je řešitelná a z dlouhodobého hlediska přináší mnohem méně komplikací,“ uvedl Laštovička.

Stavební firma plánovala původně upravit křižovatku v Žižkově ulici až zjara příštího roku. Jenže její práce v tomto území postupovaly rychleji. U hřbitova už bylo otevřené nové parkoviště pro 110 aut. Úpravy křižovatky tam jsou podle náměstka Laštovičky poslední stavební akcí.

Stavba na křižovatce Rantířovské a Žižkovy ulice bude rozdělena do dvou etap - v rámci první etapy se upraví povrch v Žižkově ulici, a to v úseku začínajícím za odbočkou k benzinové stanici Tank ONO až po autocentrum Auto Vysočina. Tato etapa potrvá od 11. do 12. listopadu.

Při druhé etapě se od 13. do 17. listopadu uzavře Rantířovská ulice, a to po přechod k supermarketu Terno. Ten bude v kritickém týdnu kvůli úpravám interiéru prodejny rovněž uzavřen. Upravené příjezdové cesty budou platit i pro benzinovou čerpací stanici.