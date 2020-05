Havlíčkův Brod je jako v pasti, celé město znovu sevřely kolony aut

Dostat se od jihu do Havlíčkova Brodu chtělo v minulém týdnu obrovskou porci trpělivosti. Kolony aut se přes den táhly na silnici číslo 38 až ke Svatému Kříži, dlouhé byly několik kilometrů. A protože mnohokrát zůstala zcela zablokovaná křižovatka u Slunce, po mnoho desítek minut se šňůra vozidel ani nepohnula.



„Začala jsem stát u značky označující začátek Havlíčkova Brodu před hodinou a čtvrt. Teď jsem pod Auto Špinar,“ psala například na Facebook Anežka Hyršová. Za tu dobu se posunula zhruba o 800 metrů.

„Jsem u Svatého Kříže a už patnáct minut jen stojím na místě,“ reagoval na její příspěvek Vojtěch Jelínek.

„Děkujeme městu Havlíčkův Brod za to, jak umí geniálně řešit dopravní průjezdnost,“ vzkázala směrem k radnici Radka Beránková.

Většina místních má za to, že problémy způsobilo pondělní rozšíření uzavírky Dolní a Žižkovy ulice. Úsek pod náměstím už nejde objet ani jednosměrně od Kateřiny směrem na Žižkov, což bylo možné do začátku května.

Na radnici si stěžuje spousta lidí. Marně

Kdo chce nyní z jižní části města do severní či do centra, musí přes křižovatku u Hotelu Slunce a Masarykovou ulicí. A křižovatka takový nápor nezvládá.

Od centra ji blokují osobní auta, která ve špičkách stojí kolem kruhového objezdu a až za Kaufland v Bělohradské ulici, v Havířské bývají kolony až k barumce. Od Jihlavy se pak tlačí tranzitní kamiony, které křižovatku ucpou a při vědomí, že mají přednost, mezi sebe osobáky nepustí.

Řada řidičů z problémů viní radnici. „Drnčí tu telefony takřka neustále, stěžuje si spousta lidí,“ potvrzuje místostarosta Libor Honzárek, jenž má oblast dopravy na starosti.

Tvrdí však, že vedení města nemůže s aktuální katastrofální situací nic moc dělat. „Současné problémy nesouvisí s uzavřenou Dolní a Žižkovou ulicí. Mohou za ně řidiči tranzitní kamionové dopravy, kteří u Jihlavy sjíždí z dálnice a na Prahu jedou po silnici 38 přes Kolín,“ je přesvědčen Honzárek.

Jeden kamion z ciziny vedle druhého

Jeho slova dokládá zejména to, že velká část kamionů stojících u Brodu v kolonách jsou z ciziny. A ve městě či jeho blízkém okolí tisíce Poláků, Maďarů, Srbů či Rumunů a Bulharů denně zboží zcela jistě neskládají, ty míří mnohem dál.

Dálnice mezi Jihlavou a Prahou se nyní modernizuje na čtyřech úsecích zároveň. Strašákem je pro řidiče hlavně ten mezi Větrným Jeníkovem a Koberovicemi, dlouhý skoro 23 kilometrů. Cesta zde nabírá zdržení. A jakmile se tu něco stane, je to na několik hodin konečná. Mnoho řidičů proto volí raději relativně širokou a přímou silnici 38.

„Ve všech opravovaných úsecích D1 se jezdí v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy v každém směru, aby byla doprava co nejvíce plynulá. Pouze ve výjimečných případech, při obměně značení a vždy maximálně na několik hodin, dochází k zúžení do jednoho jízdního pruhu,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Cestou přes Kolín ušetří polovinu mýtného

Kolik řidičů a proč se cestou po silnici 38 dálnici vyhýbá, bude ŘSD zjišťovat. „Radnice obvykle mluví v emocích, chybí jim přesná data. Během pár dní je získáme z mýtného systému,“ vzkázal Rýdl.

I placení mýta může být další věcí, která řidiče navádí ke sjezdu z dálnice. Ačkoliv jsou silnice I/38 od Jihlavy do Poděbrad i I/12 z Kolína do Prahy od ledna zařazené mezi placené, dopravci na nich oproti dálnici ušetří přibližně 60 procent mýtného na kilometr.



Zatímco cesta z Jihlavy do Prahy po D1 vyjde dopravce s novější a ekologičtější soupravou o minimálně čtyřech nápravách zhruba na 500 korun, jen o pár kilometrů delší jízda přes Havlíčkův Brod a Kolín ho stojí polovic. Brod proto dlouhodobě volá po srovnání sazby mýtného.

Dodavatel zápasí s přípravou opravy mostu

Ani samotná uzavírka v centru města v Dolní a Žižkově ulici přitom není jen věcí radnice. Protože se jedná o silnici druhé třídy, je hlavním investorem oprav Kraj Vysočina.

Podle mluvčí kraje Evy Neuwirthové běží práce v souladu s harmonogramem. Drobnější skluz nabrala dodavatelská firma pouze u přípravy opravy mostu přes zatrubněný Cihlářský potok.

„Souvisí s velkým množstvím inženýrských sítí v tomto místě,“ řekla Neuwirthová. „Momentálně se pracuje na dešťové kanalizaci a přípravě podkladní vrstvy komunikace,“ doplnila.

Před týdnem se rekonstrukce dostala do druhé etapy. Ta by měla trvat až do konce letních prázdnin. Uzavírka se protáhla až ke křižovatce s ulicí Prokopa Holého. Tyto práce ovlivní i činnost hasičského záchranného sboru, který bude vyjíždět na čas ze staveniště a dočasně bude parkovat techniku mimo svůj areál.

Při poslední etapě oprav, která má začít 1. září, už bude možné projet Dolní ulicí z náměstí až ke Kateřině. Stejně tak se otevře výjezd z ulice Na Valech. Na Žižkov se ale dál budou řidiči dostávat jen po severovýchodním obchvatu. Rekonstrukce má skončit 30. listopadu.