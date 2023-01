Žďár chce bezpečnější ulice. Pomoci mají jednosměrky i snížení rychlosti

„Máme vytipované oblasti, kde by aplikace těchto opatření mohla přinést pozitivní efekt. Vycházeli jsme z již zpracovaného dokumentu – z generelu dopravy,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos.

Jednosměrka by se měla nově stát z části ulice Haškova, Chelčického, Okružní - horní, Veselské a Libušínské. Ve většině případů jde o poměrně frekventované cesty ve větších sídlištích. Lidé tam kvůli nedostatku parkovacích míst odstavují auta, kde se dá. Vozidla tak často nekončí jen na stáních k tomu určených a vyznačených při jedné straně ulice, ale i při jejím okraji na protilehlé straně.

„Řidiči tam ale bohužel nemají moc jiných možností, kde zaparkovat. Pokud se navíc někomu nepovede zajet až k obrubníku, na průjezd aut tam zbývá velice omezený prostor. A to nemluvím třeba o hasičích a dalších vozidlech IZS, ta by zúženým profilem ulice často neprojela vůbec,“ vylíčil vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc.

Strážníci se ostatně podíleli jak na generelu dopravy, tak na přípravě návrhu nyní zvažovaných změn provozu. Krizová situace je podle Martina Kunce hlavně v ulicích u nádraží, tedy Chelčického a Haškově, a dále na Okružní – horní v sídlišti Stalingrad, kudy navíc projíždějí, stejně jako v případě Libušínské, i autobusy městské hromadné dopravy.

V jednosměrkách bude více prostoru i bezpečí

Změna dopravního režimu by měla situaci s nedostatkem parkovacích míst alespoň částečně vyřešit. Zlegalizují se tak mimo jiné stání, jež šoféři stejně v rozporu s předpisy využívají.

„Pokud bude silnice v jednosměrném provozu, vznikne tam více prostoru, než když se jezdí obousměrně – vytvoří se tam souvislý široký pruh. Krom toho je to i bezpečnější. Například na sídlišti při výjezdech ze dvorů budou řidiči dávat přednost pouze z jednoho směru, ne ze dvou,“ řekl Mrkos.

Zjednosměrnění vybraných ulic ale neusnadní jen průjezd automobilů. „Bezpečnější to bude také pro cyklisty. Navíc v jejich případě – na rozdíl od aut – není vyloučeno, že jim bude umožněn pohyb oběma směry,“ nastínil Kunc.

Jednosměrku už v minulosti udělalo město například z části ulice Komenského, kde se tím uklidnil velmi rušný provoz u dvou základních škol.

Snížení rychlosti podpoří radary a retardéry

Zklidnění dopravy a hlavně větší bezpečnost na silnicích si pak město slibuje od snížení nejvyšší povolené rychlosti v mnoha ulicích v obytných čtvrtích. Tento systém v některých částech města již funguje, třeba na sídlištích Klafar nebo Pod Vodojemem. Nově by měli dát řidiči nohu z plynu i v desítkách ulic ve čtvrti Vysočany nebo na sídlišti Stalingrad. Další vytipovaná místa jsou pak i v okolí průmyslové školy, u nádraží či na Libušíně.

„Jsme si samozřejmě vědomi toho, že v některých případech dopravní značka nestačí. Pak je stejně potřeba snížení maximální rychlosti podpořit ještě nějakým dalším opatřením, jako jsou například radary nebo nějaké stavební zpomalovací prvky,“ dodal starosta.

Druhý nebo třetí týden v lednu podle něj proběhne na úřadě setkání s obyvateli lokalit, kde jsou změny provozu navrhovány. Lidé tak budou mít možnost se k plánům vyjádřit.

„Až na základě těchto diskusí s občany vznikne finální seznam ulic a míst, jichž se budou změny týkat. Potom dostanou záměr na stůl radní, vyjádřit se musí rovněž policie. A samotné realizaci by měla ještě na závěr předcházet i informační kampaň pro veřejnost,“ vyjmenoval Mrkos. Uvedení opatření do praxe by tak mohlo zabrat řádově měsíce.