Sídliště v Chotěboři je plné jednosměrek, zlepšily průjezdnost i parkování

„Zavedení jednosměrného provozu vzniklo na základě žádosti obyvatel ulice Dělnická,“ uvedl ve vysvětlujícím dopise občanům zveřejněném na městských webových stránkách vedoucí odboru dopravy a přestupků městského úřadu Pavel Málek.



Právě tato ulice patří v celé lokalitě k těm nejužším. Kvůli zaparkovaným autům bývala často špatně průjezdná a vznikaly zde kolizní situace. „Auta byla nucena často couvat zpět do křižovatky, nebo najíždět k oplocení, aby byla schopna se vyhnout,“ zmínil Málek.

Druhým z důvodů pro změnu režimu byl dlouholetý nedostatek parkovacích míst na sídlišti. Parkoviště zde počtu aut nedostačovala, vozy proto byly odstavené všude, kde to jen trochu šlo. Ulice pak ale byly špatně průjezdné pro vozy záchranného systému či při svozu odpadů.

„Zjednosměrnění ulic by mělo pomoci tento problém vyřešit, současné stání zlegalizovat a celkově přispět ke zklidnění dopravy v této oblasti. Hlavním z důvodů pro tuto změnu je bezpečnost,“ konstatoval Pavel Málek.

Radnice nechtěla problém jen přesunout jinam

Vedení města si už v minulosti ověřilo, že změnu řidiči přijmou a že úpravami vznikne dostatek parkovacích míst. Před lety podobnou úpravu dělalo v sousední lokalitě Cihelna.

„Velice rychle se to tam ujalo. Lidé, kteří tam bydlí, už si nedokážou sídliště představit bez jednosměrek,“ pravil chotěbořský starosta Tomáš Škaryd (ČSSD).

Když už úřad dopravní režim Na Chmelnici měnil, musel tak učinit v celé oblasti. „Úprava provozu v jedné ulici vyvolá dopravní vlnu, která zasáhne i nejbližší ulice zvýšením provozu zejména v opačném směru, a tím bychom dopravní problém jen přesunuli dále,“ vysvětloval vedoucí odboru dopravy.

Proto se nakonec úřad rozhodl upravit a zjednosměrnit celou lokalitu ohraničenou ulicemi Havlíčkova, Žižkova a Herrmannova. Takové řešení postupně schválila jak rada, tak i zastupitelstvo. A kladné stanovisko k němu vydala rovněž policie.

V ulicích je víc místa, pochvalují si obyvatelé

Nové jednosměrky nechalo vedení města vytvořit hned v sedmi ulicích. Na celém sídlišti zůstaly obousměrné jen tři - Na Chmelnici, Houbova a Kamenná. Pouze směrem od Havlíčkovy k Žižkově jsou průjezdné ulice Na Výsluní, Dělnická, Kosmonautů, Hoffmanova a Revoluční. Naopak od Žižkovy k Havlíčkově se jezdí ulicemi Břevnická a Odborářská.

„Nějakou chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl. Taky jsem tu viděl projet pár aut v protisměru. Ale řidiči si postupně zvykají,“ okomentoval změnu řidič Pavel, který minulý týden v úterý ráno odjížděl z parkoviště od bytovek v Břevnické ulici.

„A jestli je to lepší, nebo horší? Za mě určitě lepší. V ulicích je víc místa a dá se snadno a pohodlně zaparkovat. Pomohlo to,“ řekl.

Úprava nepřinesla žádné výraznější problémy ani podle starosty Škaryda, který v lokalitě sám bydlí. „Vyřešila problémy s parkováním a mnohem bezpečnější a plynulejší je i průjezd ulicemi,“ pochvaluje si.

Cyklisté v protisměru mohou někoho překvapit

To Jitka Kučerová, která rovněž v úterý dopoledne nastupovala do jednoho ze zaparkovaných aut, si jen drobně postěžovala na cyklisty. Ti totiž mohou novými jednosměrkami i v protisměru.

„Zprvu jsem se dost divila, když jsem jich takhle potkala víc. Teď už vím, že je možné na kole jet v protisměru. Ale nepřijde mi to jako šťastné řešení, aby to jednou někoho nemrzelo. Pokud je někde jednosměrka, měla by platit i pro cyklisty,“ podotkla Kučerová.

Podle Pavla Málka byl vjezd cyklistů do jednosměrných ulic povolen záměrně, a to mimo jiné s ohledem na rozvoj cyklistiky. Lidem jedoucím na kole chtěl úřad - i po vzoru větších měst, jako jsou třeba Praha, Plzeň nebo Brno - umožnit kratší cestu.

„Síť jednosměrných ulic je nastavena tak, aby se tam auta vešla a aby se dostala na určité místo, ale při cestě musí objet třeba několik bloků. Naopak cyklista je v tomto smyslu brán spíš jako chodec. To je ve městě nejpřirozenější a nejšetrnější způsob dopravy, proto by mělo být cyklistům umožněno, aby jeli co možná nejpříjemnější cestou,“ vysvětluje Málek.

Další jednosměrky budou na sídlišti Severní

Na možný pohyb cyklistů je řidič včas upozorněn doplňkovou tabulkou u dopravních značek. Ta dává účastníkům silničního provozu na vědomí, že cyklistům je vjezd do jednosměrky povolen.

Ve zřizování jednosměrek chce podle starosty Škaryda město Chotěboř i nadále pokračovat.

V současné době zpracovává projekt na úpravy dopravního režimu na sídlišti Severní. A v budoucnu by se ho měli dočkat i řidiči využívající ulice v lokalitě Letná, kde parkují zejména zaměstnanci průmyslové zóny.

„Na další lokalitu si ale dáme tak rok čas, abychom těch změn nedělali příliš najednou. Aby si řidiči stihli zvyknout,“ podotkl Tomáš Škaryd.